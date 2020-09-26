Дизайнер создает одухотворенные куклы для взрослых

Каждый человек чувствует, когда вещь сделана с душой. Руку мастера отличает умение вдохнуть жизнь в материал, с которым он работает. Автор кукол и дизайнер Марина Бычкова создает одну куклу в течение 500 часов, и каждая из них становится настоящим шедевром. Ее работы хочется рассматривать в деталях, они настолько живые, что кажется, вот-вот разомкнут губы и заговорят.
NaVoTe.ru знакомит вас с работами канадского дизайнера русского происхождения Марины Бычковой и предлагает заглянуть в душевный мир оживших кукол.
Золушка
Анна Каренина, выжившая под поездом
Космос
«Я верю в то, что родилась на свет, чтобы делать куклы», — говорит Марина Бычкова. В каждой работе она создает облик и душевное состояние конкретной личности. Она наполняет ее характером, прошлым и будущим и показывает момент настоящего.
Юная Цы Си, императрица цинского Китая
Марина тщательно прорабатывает духовный мир своих кукол. Почти каждая из них имеет свою историю. Это может быть историческая личность, сказочный персонаж или литературный герой. Но при всей узнаваемости образа дизайнер вкладывает в него что-то свое.
Принцесса на горошине
Алиса в Стране чудес
Шахерезада
Махдот, дочь Луны
Нитокрис, царица Древнего Египта
Куртизанка Фрина
Спящая красавица
«Каждая кукла должна нам нести и передавать эмоции. Но каждый судит о них через свое восприятие жизни. Поверьте мне, я не стараюсь передавать печаль и горе. Просто не всегда хочется ходить с дежурной улыбкой на лице, как стараются навязать мне производители всегда улыбающихся кукол. Разве наш мир — это мир одних улыбок? Разве в нашей жизни нет грусти от несбывшихся надежд? Я стараюсь передавать реализм».
Мачеха
Стокгольмский синдром
Эхо
источник
Фото: enchanteddoll.com
Использованы материалы: Wikipedia.org
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