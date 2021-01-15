7 фильмов с впечатляющими съемками, которые окунут в иную реальность

Современный кинематограф позволяет зрителям увидеть на экранах не только страны, в которых они никогда не бывали, но и другие миры, которые им навсегда запомнятся. Перед вами список фильмов с потрясающими съемками, которые окунут зрителей в совершенно иную реальность.











«Он — дракон»

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

«Аватар»

«Пираты Карибского моря: На краю света»

«Звери дикого Юга»

«Книга джунглей»

«Кон-Тики»