7 фильмов с впечатляющими съемками, которые окунут в иную реальность

Современный кинематограф позволяет зрителям увидеть на экранах не только страны, в которых они никогда не бывали, но и другие миры, которые им навсегда запомнятся. Перед вами список фильмов с потрясающими съемками, которые окунут зрителей в совершенно иную реальность.
«Он — дракон»
Эту историю любви юной княжны и дракона оценили не только в нашей стране, но и за рубежом. В Китае картина просто взорвала прокат! Одно из главных достоинств фильма — невероятные снежные и морские пейзажи и цветовое решение картины в целом. Также вызывает восхищение графика, с помощью которой был создан дракон.
«Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Этот фильм станет близок всем мечтателям, работающим в офисах. Ведь как хочется порой, подобно герою Бена Стиллера, бросить все и отправиться в путешествие. Неповторимая красота пейзажей разных уголков земли, переданная с помощью безупречной операторской работы, подвигнет каждого зрителя на «исполнение мечт».
«Аватар»
Мир, созданный Джеймсом Кэмероном, в свое время перевернул представления о кинематографе. Сердце замирает от полетов камеры над планетой Пандора, увидеть все красоты которой мы можем глазами героев, летающих на птицах-рептилиях. Операторскую работу Мауро Фиоре по достоинству оценили не только миллионы зрителей во всем мире, но и члены киноакадемии «Оскар», вручившие ему заслуженную статуэтку.
«Пираты Карибского моря: На краю света»
Третья картина о приключениях пирата Джека Воробья по накалу страстей ничем не хуже предыдущих, однако неоспоримое достоинство этого фильма — масштабные батальные сцены на воде. Одно дело, если бы герои сражались в штиль, но когда за бортом бушует ураган, а они находятся на самой вершине мачты… Хоть водная поверхность и была полностью создана на компьютере, после фильма зрителю захочется отправиться в плавание, желательно в качестве пирата.
«Звери дикого Юга»
Удивительный мир этого фильма показан глазами маленькой девочки Хашпаппи, являющейся воплощением красоты природы и радости жизни. Зрителей, безусловно, покорят игра юной актрисы и съемки, сочетающие в себе реальную жизнь и фантазии.
«Книга джунглей»
Вся природа, показанная в этом фильме, — продукт компьютерных технологий. Однако выглядит она настолько правдоподобно, что кажется, как будто ты сам — Маугли: бродишь по джунглям с Багирой, лазаешь по деревьям. Знакомые с детства нарисованные персонажи в этом фильме приобретают новую форму, а от сцен схваток и от стремительности прыжков захватывает дух.
«Кон-Тики»
Пересечь Тихий океан на небольшом плоту из деревянных брусьев — реально, встретить огромных китов и акул, пережить ураганы и бури — реально. Герои этого фильма не противятся природе, они являются ее частью. Один беззащитный плот, а вокруг — лишь океан, как можно спокойно смотреть на такие сцены?
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