Как восстановить поцарапанные поверхности, чтобы не покупать новые вещи

От неглубоких царапин легко избавиться подручными средствами.
Поцарапали дисплей смартфона, кожаную мебель или пластиковые изделия? Не спешите обновлять поврежденные предметы, ведь их получится отреставрировать. Читайте в статье, как при помощи подручных средств избавиться от неглубоких царапин на разных материалах.
1. Стекло
Царапины на экране гаджета помогут удалить зубная паста или растительное масло / Фото: sdelai-lestnicu.ru
1) Зубная паста
Чистящее средство белого цвета избавит от неприятных царапин. Одной горошины вполне достаточно, чтобы обработать поврежденную область. Вотрите пасту круговыми движениями, а остатки удалите хлопчатобумажной материей.
2) Вазелин или растительное масло
Смочите ватный диск в капле одного из средств и полирующими движениями вотрите жирное средство в царапины. Неглубокие повреждения станут практически незаметными.
3) Полирующая паста
Средство легко приготовить своими руками. Смешайте немного воды и пищевой соды, чтобы получилась пастообразная смесь. Нанесите полученное средство на поцарапанный участок и протрите мягкой х/б тканью.
2. Кожа
Для кожаных поверхностей выбирайте растительное масло, лак для ногтей или воск / Фото: a.d-cd.net
1) Масла
Даже небольшие царапины могут испортить внешний вид кожаной мебели или одежды. Растительное или массажное масло детей помогут исправить ситуацию. Капните продукт на пострадавший участок и вотрите сухой ватной палочкой. Остатки промокните сухой салфеткой. Если повреждение по-прежнему виднеется, повторите манипуляции.
2) Лак для ногтей
Средство поможет скрыть неровности, но работа более кропотливая. Сперва нужно подобрать максимально подходящий под цвет кожи лак, а затем нанести его зубочисткой на царапину. Важно, чтобы средство не попадало на материал. Также подбирайте глянцевый или матовый лак, в зависимости от текстуры кожи.
3) Воск
Сгодится как специальное вещество для изделий из кожи или обычный пчелиный воск. Разогрейте немного продукта и аккуратно обработайте повреждение. Круговыми движениями отполируйте участок х/б салфеткой. Когда воск подсохнет, закрасьте место с царапиной кремом для кожи подходящего оттенка.
3. Дерево
Грецкие орехи, йод и майонез - эффективные продукты в борьбе с неглубокими царапинами / Фото: img.buzzfeed.com
1) Йод
Аптечный препарат подходит для предметов из темной древесины. Разведите в равный частях йод с водой и обработайте повреждения. В завершение покройте мебель специальным лаком.
2) Орехи
Ореховые ядра полезны не только для организма, но и в быту. Возьмите кусочек сердцевины и потрите ею поврежденный участок. Спустя небольшой промежуток времени царапина потемнеет. В завершение отполируйте участок и покройте прозрачным лаком.
3) Майонез
Еще один пищевой продукт, который можно использовать не по прямому назначению. Покройте царапину тонким слоем майонеза и подождите двое суток.
4. Пластик
Если фена нет под рукой, воспользуйтесь зажигалкой / Фото: life-with-cars.ru
1) Фен
Пластик - довольно податливый материал, поэтому попробуйте воздействовать на него теплом. Возьмите обычный или строительный фен и направьте поток горячего воздуха на царапину. Спустя некоторое время повреждения начнут разглаживаться. Как только достигните желаемого эффекта, выключите фен и натрите поверхность.
2) Полироли
Специальные полирующие аэрозоли и карандаши - еще один действенный вариант. Продаются средства в автомагазинах, а как ими пользоваться указано в инструкции. Карандаши и аэрозоли также подходят для удаления царапин на машинах. В завершение отполируйте поверхность мягкой тряпочкой.
5. Металл
Зубная паста поможет замаскировать царапину даже на автомобиле / Фото: sdelairukami.ru
С глянцевыми поверхностями стоит быть осторожными, поскольку покрытие легко портится. Часы, ювелирные украшения, иконы и другие изделия лучше доверить специалистам. Ухаживать за матовой нержавейкой намного проще. Самый простой способ - воспользоваться зубной пастой. Выдавите на нержавейку белую горошину и вотрите тряпочкой из микрофибры. Двигайтесь по направлению текстуры нержавейки, чтобы не повредить материал. Остатки сотрите влажной салфеткой. Альтернативный вариант - легонько обработать поверхность полировочным блоком для маникюра.
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