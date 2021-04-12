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Самые вредные продукты питания из Китая

Самые вредные продукты питания из Китая

Китай производит не только промышленный ширпотреб, но и продукты питания. Как и в случае с первой группой товаров, продовольствие из Поднебесной может оказаться опасным для здоровья. Некоторые продукты китайского происхождения опасны особенно.

Рыба


Самые вредные продукты питания из Китая

Основная доля китайской рыбы — треска и телапия. Выращивается она в водоёмах, чистота воды в которых оставляет желать лучшего. Иногда используются сточные воды. Кормят рыбу чаще всего разными отходами, а для ускорения роста пичкают гормонами.

Яблочный сок


Самые вредные продукты питания из Китая

КНР ежегодно выращивает 15 миллионов тонн яблок в год. На наши прилавки они чаще всего попадают в виде сока. Нужно только помнить, чо китайские садоводы, чтобы вырастить урожай, не жалеют пестицидов и других ядохимикатов, используя даже запрещённые властями страны.

Грибы


Самые вредные продукты питания из Китая

Грибы сами по себя являются продуктом потенциально опасным для здоровья. Хорошо известно, что они аккумулируют в себе вредные вещества. Учитывая, как китайцы выращивают рыбу и яблоки, отказ от дегустации грибов с маркировкой Made in China следует считать верхом благоразумия.

Чеснок


Самые вредные продукты питания из Китая

Чеснок считается сверхполезным растением, которое помогает нам бороться с инфекциями. Китайский чеснок настолько напитан вредными веществами, что он поборет не только бактерий, но и вас самих.

Курица


Самые вредные продукты питания из Китая

Китай то и дело накрывает эпидемия птичьего гриппа и других болезней домашних птиц. Лучше всего для вашего здоровья обходить китайскую курятину стороной.

Рис


Самые вредные продукты питания из Китая

Оказывается, что в упаковке китайского риса может не найтись ни одного рисового зёрнышка. На самом деле, это картофельный крахмал с синтетическим связующим для создания нужной формы. Насколько это полезно?

Список вредных продуктов из Китая можно продолжать очень долго. К сожалению, вряд ли эта ситуация в скором будущем исправится. Поэтому если вы видите на упаковке Made in China, то просто пройдите мимо. Сохраните и деньги, и здоровье.

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