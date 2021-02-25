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Как Николай II стал инициатором создания Гаагского суда, а на пожертвования построили Дворец мира


Как Николай II стал инициатором создания Гаагского суда, а на пожертвования построили Дворец мира

Всем известно, что Дворец мира в Гааге является официальной резиденцией Международного суда ООН и местом, где размещается Постоянная палата третейского суда. Однако мало кто информирован о том, что идея создания этого дворца принадлежит русскому царю. А между тем именно Николай II стал инициатором и созыва Первой мирной конференции, и возведения специального сооружения для официальных встреч по вопросам мира и разоружения.

Как складывалась политическая обстановка в Европе в конце XIX века


Международная политическая обстановка в конце XIX века была напряжённой. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Международная политическая обстановка в конце XIX века была напряжённой. /Фото: avatars.mds.yandex.net

 

На протяжении всего XIX века между европейскими странами вспыхивали локальные конфликты из-за дележа власти или территориальных притязаний. Ничего не изменилось и к концу столетия – только за период 1860-1899 годов в Европе произошло около 11 вооружённых конфликтов. Среди них: польское восстание 1863 года, франко-прусская война 1870-1871 гг., сербско-турецкая война 1876-77 гг., русско-турецкая война 1877-1878 гг., сербско-болгарская война 1885-1886 гг.

Благодаря средствам массовой информации, о жертвах войны и насилии над гражданским населением, становилось известно широкой общественности во всех странах мира.
С целью предотвращения вооружённых конфликтов, в Европе и Америке начали создаваться организации, которые призывали к миру между народами и вели пропаганду против войны. Однако при этом, единая система международного посредничества для предупреждения войны – отсутствовала. Первым, кто осознал необходимость её создания, стал российский монарх Николай Второй.

Как Николай II инициировал проведение первой международной мирной конференции в 1899 году


Делегаты Гаагской конференции 1899 года. /Фото: newsroyal.ru

Делегаты Гаагской конференции 1899 года. /Фото: newsroyal.ru

 

Двадцать четвёртого августа 1898 года через своих послов русский царь разослал письма в адрес лидеров мировых государств. В них он призвал организовать международную конференцию для решения сложных вопросов мирным путём. Первоначально предложение не нашло отклика. Лишь после того, как им заинтересовался американский президент Уильям Мак-Кинли, к инициативе императора России прислушались и в других странах.

Первая мирная конференция открылась 18 мая и закончилась в конце июля 1899 года. Местом для её проведения выбрали Нидерланды – традиционно нейтральную страну и родину основоположника международного права Гуго Гроция. В Гаагу собрались представители 26 стран, в числе которых значились не только европейские – Германия, Россия, Великобритания, Испания, Болгария и пр., но и азиатские и американские государства: Китай, Япония, Мексика, Соединённые Штаты и т. д.

На конференции, кроме разработки соответствующих документов, было принято решение об организации Постоянного третейского суда, а также строительстве Дворца мира для его размещения.

Как строили Дворец мира, и какой подарок отправил Николай II в Гаагу


Дворец Мира в Гааге. /Фото: coololdphotos.com

Дворец Мира в Гааге. /Фото: coololdphotos.com

 

Для воплощения идей о возведении Дворца требовались немалые финансовые средства, которые появились лишь спустя четыре года после гаагской конференции. В 1903 году американский мультимиллионер и филантроп Эндрю Карнеги – пожертвовавший, кстати, 90% своего состояния на благотворительность – передал на нужды строительства полтора миллиона долларов (в пересчёте на современный курс – 40 млн. долларов). Единственным условием предпринимателя стало размещение во Дворце, помимо третейского суда, Библиотеки международного права.

После проведения конкурса на проект здания, победителем объявили архитектора из Франции Луи Кордонье, который представил будущий дворец в стиле неоренессанса. После завершения строительства, продолжавшегося шесть лет, каждая из стран участниц третейского суда внесла свой дар, украсивший внутренние залы помещения. Италия выделила мрамор для отделки, Япония и Иран – напольные и настенные ковры, Швейцария – башенные часы, Бельгия – изящные двери, Дания – фонтан.

Россия, так же как Венгрия и Китай, преподнесла в 1908 году в подарок вазу. Работа мастеров Императорской Колыванской шлифовальной фабрики весила более трёх тон и была изготовлена из полудрагоценного камня – зелено-волнистой яшмы. Украшением вазы стали позолоченные львиные маски, двуглавый орёл и герб семейства Романовых; основанием послужил пьедестал из серо-фиолетового порфира с надписью на французском языке, переводившейся как «подарок его величества императора России Николая II».

Внешне здание представляло собой величественную постройку из красного кирпича, гранита и песчаника, в которой сочетались романский, византийский и готический стили. Внутреннее убранство состояло из витражей, мозаики, скульптур, гобеленов и предметов искусства, отображающих разнообразие мировых культур. Официальное открытие Дворца мира состоялось 28 августа 1913 года.

Какое значение для мировой истории имели Гаагские конференции, созванные Николаем II


Гаагская конференция 1899 года. /Фото: ruspekh.press

Гаагская конференция 1899 года. /Фото: ruspekh.press

 

В течение трёх месяцев работы первой гаагской встречи страны-участницы приняли три конвенции, касающиеся использования в войне на море основ Женевской конвенции 1864 года; возможности мирного решения международных конфликтов; исполнения законов и обычаев сухопутной войны.

Кроме этого, были разработаны и утверждены три декларации, в которых запрещалось в течение пяти лет применять метательные снаряды и взрывчатые вещества с воздуха. А также использовать в войне снаряды с удушающими и вредоносными газами; использовать огнестрельное оружие с пулями «легко разворачивающимися или сплющивающимися в теле человека».

Вторая мирная конференция состоялась 2 июня в 1907 году и завершилась в начале октября. Число представителей государств увеличилось в этом случае до 45 стран: кроме присутствующих на первом собрании, Гаагу посетили официальные лица практически со всей Латинской Америки (Чили, Никарагуа, Эквадора, Перу и т. д.), а также ряда европейских держав, не участвовавших во встрече 1899 г.

На сей раз было утверждено 13 конвенций, усовершенствована декларация о запрете метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров, внесены поправки в работу Постоянной палаты арбитражного суда. Конвенции 1907 года стали первой в истории международного права крупной кодификацией правил по ведению войны и мирного разрешения межнациональных конфликтов. Некоторые из этих правил действуют до сих пор и в современном мире.

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Как Николай II стал инициатором создания Гаагского суда, а на пожертвования построили Дворец мира

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Как Николай II стал инициатором создания Гаагского суда, а на пожертвования построили Дворец мираПодписаться на мой Instagram
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