Свойства жидкости для мытья посуды, о которых вы даже не догадывались

А вы знали, что жидкость для мытья посуды можно использовать не по назначению? У этого средства масса необычных и полезных свойств – и вот только некоторые из них.

Уничтожаем сорняки

Не травите полезные растения и себя токсичными гербицидами! Смешайте 1 ст. л. жидкости для мытья посуды, 1 стакан соли и 4,5 л уксуса. Перелейте смесь в пульверизатор и обработайте сорняки.

Будьте осторожны: жидкость не должна попасть на цветы и садовые растения!

Делаем холодный компресс

Наполните пакет с герметичной застежкой жидкостью для мытья посуды и охладите его в морозилке. Это самый простой вариант пузыря для холодных компрессов. При низких температурах мыло не замерзает, а приобретает консистенцию геля, надолго сохраняющего холод. При бытовых травмах и ушибах вещь просто незаменимая!

Ищем место прокола

Это лайфхак наверняка понравится автомобилистам. Если шина начала спускать воздух, и вам срочно нужно найти место прокола, растворите жидкость для мытья посуды в воде и распылите ее на поверхность. Вы сможете легко обнаружить место повреждения камеры по мыльным пузырям, которые надувает поток воздуха.

Избавляемся от мушек

Если надоедливые насекомые заполонили ваш дом, попробуйте избавиться от них с помощью простой ловушки.

Защищаем очки от запотевания

Наполните высокий стакан наполовину белым или яблочным уксусом, добавьте в него 6-8 капель жидкости для мытья посуды и долейте до верха теплой водой – так, чтобы на поверхности появилась густая пена. Оставьте в ловушку в месте скопления мушек и подождите.Привлеченные сладким запахом насекомые обязательно решат проверить, что находится внутри стакана. А вязкая жидкость не даст им выбраться наружу.

Нанесите несколько капель жидкости для мытья посуды на ткань и тщательно протрите ей линзы с обеих сторон. После того как средство полностью высохнет, удалите его остатки чистой салфеткой и отполируйте стекло до блеска.

Смазываем дверные петли

Если скрипящие двери мешают вам спокойно жить, не тратьтесь на дорогие спреи – их может заменить обычная жидкость для мытья посуды. Нанесите небольшое количество средства на проблемные участки, несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы распределить его по петле – и наслаждайтесь долгожданной тишиной.

Заботимся о домашних растениях

Используйте нетоксичный инсектицид для защиты домашних растений от вредителей. Растворите две чайные ложки жидкости для мытья посуды в стакане теплой воды и распылите средство на листья. Такая обработка наиболее эффективно действует на тлю, белокрылку и клещей.

Но: выбирайте максимально простое средство без дополнительных ингредиентов – обезжиривателей, хлора и антибактериальных компонентов.

Прочищаем засор

Если стандартные методы прочистки засора в туалете не «работают», попробуйте налить в унитаз полстакана средства для мытья посуды и оставить на 10-15 минут. Если и это не помогло, добавьте в чашу пару литров кипятка – так дело пойдет быстрее.

Удаляем жирные пятна

Жирорастворяющие свойства средства можно использовать не только при мытье посуды. Оно также подходит для удаления жирных пятен и глубоко въевшейся грязи с одежды, ковра, кафельной плитки и других поверхностей.

Используйте жидкость для мытья посуды без отбеливающих компонентов, предварительно опробовав ее на малозаметном участке.

Делаем мыльные пузыри

Мыльные пузыри, хотя и стоят недорого, но требуют приличных затрат. Маленькие дети постоянно их разливают – и бутылочки со средством летом хватает от силы на пару дней. Мы предлагаем вам более экономичный вариант.

Смешайте 2/3 стакана жидкости для мытья посуды с 2-3 чайными ложками глицерина (его можно заменить кукурузным сиропом). Разведите смесь в четырех литрах воды – этого объема хватит надолго, тем более что жидкость получается достаточно плотной, и пузыри хорошо надуваются.