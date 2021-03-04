Лукоморье: откуда взялось и что означает старорусское слово из поэмы Пушкина

Вообще дуб должен быть на берегу моря. /Фото: blogspot.com.

Лукоморье - это изогнутый морской берег. /Фото: fullhdoboi.ru.

Совершенно очевидно, что дуб про который писал Пушкин - это отсылка к славянской версии иггдрасиля. /Фото: vk.com.

Даже на старинных картах Лукоморье встречается. /Фото: ya.ru.