10 главных атрибутов советского туриста

Как известно, даже несмотря на то, что гражданам СССР, желающим посетить другие страны, ставили многочисленные препоны, делая любую затею такого рода практически безнадежной, туризм в Советском Союзе был поставлен на широкую ногу и по своему размаху занимал одно из первых мест в мире.



Быстрыми темпами набирал обороты спортивный или самодеятельный туризм — люди сами за свой счет и в свое свободное время организовывали некоммерческие туристические походы. Стремление с рюкзаком за спиной посещать самые дикие уголки своей родины стало настоящим общественным движением.



Однако для похода требовалось подходящее по назначению туристическое снаряжение, и сегодня мы расскажем, что брали с собой путешественники из далекого СССР.









Провизия

Консервный нож

Рюкзак

Палатка

Топор

Саперная лопатка

Спальные мешки

Столовые приборы

Походный котелок

Гитара