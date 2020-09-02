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Как тут не поверить в Бога?

Проклятие бригантины «Мэри Селесте»

Как тут не поверить в Бога?

4 декабря 1872 году в пятистах километрах от пролива Гибралтар был обнаружен дрейфующий корабль без команды – бригантина «Мэри Селесте». Куда пропали матросы не известно до сих пор. В последующие тринадцать лет корабль переходил из рук в руки 17 раз, пока его не купил некий капитан Паркер. Он набил судно бросовым товаров и застраховал на 34 000 долларов в разных портах, привёл к берегам Гаити и направил на рифы. Но корабль не затонул. Тогда Паркер попытался сжечь «Мэри Селесте», но огонь не причиним кораблю значительного вреда. Судовладельца арестовали и осудили за попытку страхового мошенничества.

Авария через 14 минут после расчёта ОСАГО

Как тут не поверить в Бога?

В 2004 году владелец автомобиля ВАЗ 2112, застраховавшись, тут же стал виновником ДТП в Санкт-Петербурге. С момента начала действия страховки прошло всего 14 минут. Ущерб, причинённый автомобилю «Мерседес», составил порядка 43 000 рублей. Специалисты страховой компании «Прогресс Нева» не нашли в действиях страхователя злого умысла и урегулировали убытки. На сегодняшний день 14 минут – рекорд по скорости наступления страхового события. Однако эксперты говорят, что вскоре он может быть побит. Расчёт ОСАГО с апреля подорожал и с июля его можно выполнить онлайн, в том числе, находясь уже за рулём.

Выехать на магистраль, таким образом, можно будет буквально через секунды после покупки полиса «автогражданки» в сети.

История «Железного Майка»

Как тут не поверить в Бога?

В 1933 году Тони Марино, владелец бара в Нью-Йорке предоставил неограниченный кредит 60-летнему бездомному, предварительно застраховав того на три с половиной тысячи долларов. Хозяин заведения рассчитывал на то, что Майк быстро сопьётся и умрёт, а он получит за него страховку. Но бродяга не спешил отдавать душу Богу. Тогда подручные Марино подлили в виски Майка антифриза, но выпивка пришлась бездомному по вкусу. Скипидар, линимент, метанол, тухлые сардины и крысиный яд – вот чем мошенники и убийцы потчевали Майка, уже прозванного за глаза Несокрушимым и Железным. Однако Бог хранил его. Ещё после нескольких попыток убийцам всё же удалось лишить жизни бродягу и получить страховую выплату. Но сами преступники были так потрясены этой историей, что рассказывали её после первого стакана у каждой барной стойки, что и привело их к аресту и электрическому стулу за убийство и страховое мошенничество.

Окупила стоимость каско за пять минут

Как тут не поверить в Бога?

В 2010 году владелица автомобиля ВАЗ 2107 приехала оформлять полис автокаско в офис одной столичной страховой компании. Машину женщина припарковала у обочины. Во время заполнения бланка страховки раздался громкий удар. Взглянув в окно, автоледи зарыдала. Оказалось, что в её машину врезалась иномарка. Но страховщики успокоили женщину, до конца оформили полис «доброволки» и тут же приняли заявление на выплату страхового возмещения. Таким образом, стоимость каско в год была с лихвой компенсирована везучей автомобилисткой за пять минут.



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