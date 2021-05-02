Последняя надежда Рейха: как действовали фаустпатроны

В начале 1945-го, наверное, только Адольфу Гитлеру не было совершенно очевидно, что для Германии во всей Второй мировой войне «что-то пошло не так». Рейх буквально агонизировал под ударами Красной Армии и сил Союзников. Последней надежной рушащегося нацистского государства стало народное ополчение – фольксштурм, деятельность которого в первую очередь ассоциируется в массовом сознании с подростками из Гитлерюгенд и, конечно же, фаустпатронами.
Произведены фаустпатроны были в огромном количестве. /Фото: ya.ru.
Вокруг фаустпатронов, как и любого другого широко известного благодаря массовой культуре оружия, в «этих ваших интернетах» спорщики сломали не одно копье. Главный предмет спора – эффективность данного оружия против танков. Однако, для начала следует отметить, что немецкий фаустпатрон стал первым в истории военного дела динамореактивным противотанковым гранатометом одноразового действия, который широко выпускался и активно применялся в военном конфликте. Помимо них у немцев были и многоразовые гранатометы, однако суть всего этого оружия в корне одна – поражение бронетехники кумулятивной струей.
Ополчение было последней надежной. /Фото: waralbum.ru.
Всего с конца 1944 по апрель 1945 года обескровленная немецкая промышленность умудрилась наштамповать более 9.6 млн одноразовых и многоразовых противотанковых гранатометов. Очень часто для Фольксштурма могло не хватать стрелкового оружия и боеприпасов к нему, однако обеспечение немецкого ополчения фаустпатронами было очень высоким. Оценить действительную эффективность данного оружия непросто. Сухие эксперименты здесь мало чем помогут, куда лучше обратиться к воспоминаниям и историческим фактам.
Подготовка ополчения была на низком уровне. /Фото: Twitter.
Так, например, дважды Герой и маршал Советского Союза Иван Степанович Конев писал о том, что «фаустники» - бойцы ополчения и армии Германии с ручными противотанковыми гранатометами действительно стали проблемой в конце 1944 года. Подразделения СССР понесли закономерно большие потери, что вынудило командование менять тактику и при возможности избегать мест, удобных для засады. Кроме того, Конев напоминает в своих воспоминаниях о том, что массовое появление «фаустников» вынудило командование принимать контрмеры. В армии стали формирован мобильные стрелковые команды, в которые обычно отправляли лучших автоматчиков и нескольких снайперов. Их задача заключалась в обнаружении и ликвидации тех самых расчетов с гранатометами. В то же время советские танкисты начали массовое крепить на танки защитные решетки, которые позволяли ослабить действие кумулятивной струи.
Маршал Конев много писал об отрядах фаустников. /Фото: proza.ru.
Тогда же маршал танковый войск и дважды Герой Советского Союза Семен Ильич Богданов писал в своих воспоминаниях о том, что во многом «фаустпатрон» стал жупелом немецкой пропаганды для вдохновения жителей Германии на борьбу с Красной Армией, которая своими военными успехами к 1944 году наводила на противника закономерный ужас. Семен Ильич отмечал, что большинство ополченцев были плохо мотивированы и подготовлены, очень часто выстрелы фаустпатронов уходили в молоко, а потому отряды «фаустников» в массе своей не могли стать серьезной преградой для советских танков.
Война - уродливейшее проявление человеческой цивилизации. /Фото: militaryarms.ru.
Может показаться, что мнения и воспоминания двух маршалов СССР противоречат друг другу, но на самом деле это не так. Они вовсе не исключают друг друга. Зачастую ополчение часто действовало крайне слабо, однако это не отменяет того факта, что сам по себе фаустпатрон оказался весьма эффективным оружием. Убедиться в этом элементарно: будь немецкие гранатометы безобидны, в РККА не стали бы применять те самые контрмеры, о которых упоминает Иван Степанович Конев.
Фаустпатроны приглянулись и советской армии. /Фото: 123ru.net.
Нельзя не вспомнить и то, что писал о «фаустниках» Эйке Миддельдорф – немецкий военный историк, полковник вермахта, а последствии генерал-майор Бундесвера, автор книги «Русская военная кампания. Опыт Второй мировой войны. 1941–1945». Эйке указывал на крайне высокую эффективность фаустпатрона как оружия. Однако при этом писал, что значительная часть эффективности этого чуда-средства уже в конце 1944 года была сведена к минимуму по причине того, что Красная Армия разительно поменяла тактику наступления и усилила прикрытие своих танков отделениями автоматчиков.
В заключение стоит сказать, что при всех «за», «против» и «но» важно лишь то, что сумрачный немецкий инженерный гений подарил миру еще один вид оружия, который стал закономерным развитием противостояния пехоты и техники на поле боя.
В военной драме «Ярость» 2014 года с Бредом Питом очень красноречиво, хотя по художественному утрированно отражена ситуация с фаустпатронами в 1944-1945 годах.
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