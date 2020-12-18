Кладбище-топиарий - самая необычная достопримечательность Эквадора





Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)



Город, расположенный на крайнем севере Эквадора, - излюбленное местечко путешественников. Туристы массово съезжаются сюда, чтобы посетить единственную, но очень оригинальную, достопримечательность –, которое больше похоже на роскошный