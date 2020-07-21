Девушку из Саудовской Аравии затравили за снимок в бикини

20-летняя Рахаф Мухаммед аль-Кунун (Rahaf Mohammed al-Qunun), с трудом бежавшая год назад из Саудовской Аравии в Канаду, выложила в твиттере свое фото и тут же стала объектом травли со стороны бывших земляков. Рахаф захлестнул шквал критики, оскорблений и даже угроз из-за того, что позирует на снимке в бикини.
Рахаф покинула Саудовскую Аравию в январе 2019 года и после целой череды приключений получили вид на жительство в Канаде. 18-летняя девушка утверждала, что с ней жестоко обращаются и что ее хотят насильно выдать замуж. Канадские власти пошли навстречу молодой саудитке и дали ей вид на жительство. Целый год девушка наслаждалась свободной жизнью и не вспоминала о своих преследователях, пока не выложила в социальной сети пляжные фото. На одном снимке Рахаф Мухаммед аль-Кунун позировала в никабе, а на другом — сидит на пляже в бикини. Публикацию сопровождает подпись такого содержания: Раньше меня заставляли носить эти черные простыни и подчиняться мужчинам. Теперь я стала свободной. Как оказалось, бывшие земляки пристально следят за Рахав и реакция на фотографии последовала немедленно. Пользователи из Саудовской Аравии начали травить ее, утверждая, что она показывает себя на снимках голой.
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