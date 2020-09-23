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Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Архитектурное бюро DROM представило проект преобразования главной площади в Набережных Челнах, Россия. Советский город, построенный в конце 1970-х вокруг знаменитого завода грузовиков КамАЗ получил свежий взгляд на роль общественного пространства.

http://navote.ru/?p=20720 Старая главная площадь, изначально задуманная как эспланада, соединяющая не построенный музей Ленина со зданием Горсовета, давно потеряла своё значение и оставалась формальным и лишённым каких-либо функций пережитком прошлого. Она заполнялась людьми лишь несколько раз в году во время городских фестивалей, оставаясь пустой в остальные дни. Архитекторы стратегически переместили пешеходную ось от центра площади к её краю, вдоль которого уже существовала линия плотно-посаженных деревьев. Таким образом, передвижение по площади потеряло былой идеологический пафос, стало защищённым от ветра и солнца, обрело связанность с окружающей застройкой. Новый Променад наполнили функциями — киоски, обзорная и игровая площадка, подиум. Центральное пространство превратили в три площади, каждую из которых наделили своим характером. Площадь мероприятий — большое замощённое пространство для молодёжной активности и открытых рынков; Зелёная площадь — отдых на траве и большие цветовые композиции от департамента по озеленению города; Площадь культуры — музыка под открытым небом вокруг модернизированного старого фонтана, вход в кинотеатр, находящийся в здании мэрии.
Для каждой из площадей разработали уникальное мощение, создали зоны для отдыха, защищённые от ветра и солнца зелёными холмами и деревьями различных местных пород. Архитекторы также разработали уникальные малые архитектурные формы — павильоны и фонари, устанавливающие своими простыми геометрическими формами связь с эстетикой всего города. Они были выполнены местными промышленными предприятиями, специально перепрофилировавшими под данный проект часть своих мощностей, создавая таким образом, новую нишу городской экономики. Применение местных материалов и трудовых ресурсов, внимательное отношение к повторному использованию, позволило уменьшить негативное влияние на окружающую среду и сделать проект устойчивым, финансово реализуемым и связанным с контекстом. Архитекторы с особым вниманием отнеслись к озеленению – увеличили площадь мягких поверхностей, сохранили практически все существующие деревья и добавили много новых.

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

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Проект новой площади Азатлык в Набережных Челнах

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