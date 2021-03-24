Голодные игры: какой будет еда будущего

В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека содержится статья, согласно которой каждый имеет право на достойное питание. Но несмотря на это, по данным ВОЗ, примерно 30% населения Земли страдает от недостатка еды. Масштабную нехватку продовольствия люди могут ощутить уже к 2050 году. По прогнозам ученых из Университета Миннесоты, к этому моменту население земли вырастет до 9,6 млрд человек и не сможет прокормить себя. Поэтому уже сейчас ученые по всему миру трудятся над созданием еды будущего. Порошковая еда, блюда из медуз, вода из фекалий и другие варианты пропитания — в фотогалерее далее.









Пищевой пластырь

Питательная жвачка

Порошковая еда

Вода из фекалий

Яйца растительного происхождения

Мясо из пробирки

Еда, напечатанная на 3D-принтере

Медузы

Вдыхаемая еда