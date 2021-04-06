Путь манекенщицы Елены Изергиной: Правда и мифы о советском мире моды

Когда на экраны вышел сериал о жизни советских манекенщиц «Красная королева», многие из тех, кто в свое время имел отношение к миру моды в СССР, были возмущены – события казались им надуманными и очень далекими от действительности. Свидетельницей того, как все происходило на самом деле, была Елена Изергина – одна из самых известных советских манекенщиц, о которой в СМИ чаще всего упоминают как о первой жене Валентина Гафта. Какие же неточности и преувеличения так возмутили ту, которая стояла у истоков модного мира СССР?
Елена Изергина в молодости | Фото: vilingstore.net
В СССР профессия манекенщицы не была модной и престижной – модная индустрия была развита слабо, практически единственным местом, где они могли работать, был Дом моделей на Кузнецком мосту, но «демонстраторы одежды» приравнивались к разнорабочим последнего разряда. Слова «манекенщица» даже не было в справочнике профессий. Тем не менее советская мода существовала и развивалась, показы мод проводились, а самым успешным манекенщицам доводилось ездить за границу. В их числе была и Елена Изергина, хотя ее имя далеко не так широко известно, как имена ее коллег Регины Збарской, Милы Романовской, Галины Миловской, Елены Метелкиной, Леки Мироновой.
Манекенщица Елена Изергина | Фото: 7days.ru
С детских лет самой большой страстью Елены был театр, и она считает, что предпосылки этого были заложены в ее семье: сестра ее бабушки, актриса Елена Лешковская, была звездой Малого театра. Родной дед Елены тоже оставил заметный след в истории, только в другой сфере – медицине: Петр Изергин был одним из основателей детского костнотуберкулезного санатория в Крыму. Елена была коренной москвичкой. Она получила специальность художника-бутафора в Московском театрально-художественном училище, после чего была распределена на «Мосфильм». Там она была ассистентом художника, принимала участие в работе над фильмами Ивана Пырьева, но из-за болезни была вынуждена оттуда уйти.
Манекенщица Елена Изергина | Фото: 7days.ru
Однажды судьба свела Изергину с заместителем главного художника Общесоюзного дома моделей одежды Аллой Левашевой, и та предложила девушке попробовать себя в качестве манекенщицы. Позже Елена рассказывала: «Начинать было трудно, полностью освоилась не сразу. Помню, первая моя поездка была в Лейпциг. Выхожу на подиум, а сама думаю: а что, собственно, я тут делаю? По какому праву? Однако период становления не затянулся. Стало получаться. И ломать себя не пришлось. Я оставалась и, думаю, остаюсь тем человеком, каким пришла в эту жизнь. Удалось избежать острого соперничества, конфликтов, зависти, надрыва. Хороший был коллектив. Нынче любят недобро поговорить о тогдашних нравах в мире моды – не верьте, там скорее был институт благородных девиц, и, кстати, за этим весьма следили. Работать манекенщицей было не стыдно. Моя жизнь на Кузнецком мосту проходила спокойно, карьера, считаю, получилась вполне успешной».
Манекенщицы Наталья Кондрашина, Елена Изергина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская. Москва, 1965 г. | Фото: museum.ru
Изергина попала в число манекенщиц, которые часто участвовали в модных показах за рубежом. В одной из таких поездок на выставке советской моды в Лондоне она познакомилась с Юрием Гагариным – он посетил показ и сфотографировался с манекенщицами. Этим фото рядом с самым известным в мире космонавтом Елена гордится до сих пор.
Юрий Гагарин с советскими манекенщицами (Елена Изергина на фото справа, держит его под руку) | Фото: vilingstore.net
Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами Общесоюзного дома моделей одежды, 1979 г. | Фото: aif.ru
Однажды Пьер Карден пригласил в Париж Вячеслава Зайцева, где должен был пройти показ коллекции советского модельера. Для поездки выбрали Изергину и еще одну девушку. А вот самого Зайцева из страны не выпустили по каким-то причинам, как и коллегу Елены, и она одна представляла всю советскую коллекцию.
Валентин Гафт и Елена Изергина | Фото: starandstar.ru
Елена Изергина была в молодости настоящей красавицей, у нее всегда было много поклонников, и одним из них стал молодой актер Валентин Гафт. Он был ослеплен красотой манекенщицы, и у них начался роман. Однажды молодой актер пригласил невесту с матерью на свой дебютный спектакль в Театре сатиры и от волнения провалил выступление. Вскоре они поженились, и поначалу их счастье не омрачали даже стесненные бытовые условия – молодожены поселились у матери Елены, разделив досками на две части единственную комнатку в коммунальной квартире на низком первом этаже. Окна постоянно дребезжали от проезжающих мимо троллейбусов, но первое время это никого не тяготило.
Валентин Гафт в молодости (на фото слева) | Фото: kino-teatr.ru
Со временем молодые начали конфликтовать – Гафта раздражала чрезмерная любовь супруги к бездомным животным, которых она все время приносила в дом. Актер вспоминал: «Я тоже их люблю, но не до такой степени. Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, или раненых голубей, которые летали над нашими головами. Пахло в доме невозможно… Я ходил весь в перьях и шерсти». Однако главной причиной разлада в семье было не это – оба были слишком молоды и еще не готовы к семейной жизни. Через 8 лет после свадьбы Елена встретила другого мужчину, киноведа Даля Орлова, развелась с Гафтом и вышла замуж во второй раз. Этот брак оказался прочным и долговечным.
Манекенщица Елена Изергина | Фото: 7days.ru
Всего в Общесоюзном доме моделей одежды Елена проработала 14 лет. За это время она успела окончить театроведческий факультет ГИТИСа, вышла замуж во второй раз, родила дочь. После завершения своей модельной карьеры Изергина 16 лет работала заведующей литературной частью в Московском театре юного зрителя, а затем – в МХАТе им. Чехова. Сегодня главным своим счастьем она называет свою семью.
Елена Изергина в зрелые годы | Фото: vilingstore.net
Когда Изергина посмотрела сериал «Красная королева», она была возмущена тем, насколько в нем искажалась действительность. Бывшая манекенщица назвала сюжет нелепым, заштампованным и абсурдным – неточности были и в деталях (в ту пору моделей еще не обучали мастерству дефиле), и в изображении нравов в мире моды. Елена рассказывала: «Общесоюзный дом моделей был своеобразным институтом благородных девиц – все модели умели себя вести, были образованными. На экране же какая-то рвань, безвкусица – этого не могло быть в принципе! И моделей там никогда не били, не сквернословили, не запирали на ночь в номере, чтобы не сбежали, как это происходит на экране!.. Я совершенно уверена, что Регина Збарская никогда не стучала на своих, не работала на КГБ, и мне очень хотелось бы, чтобы зрители этого не имеющего отношения к искусству фильма не верили ему и не судили на основе нелепой киноработы о людях и их судьбах».
Елена Изергина со своим вторым мужем, дочерью, зятем и внуком | Фото: vilingstore.net
Елена Изергина в зрелые годы | Фото: vilingstore.net
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