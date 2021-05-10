Римский Пантеон: неразгаданные тайны древнего архитектурного шедевра

Римский Пантеон — архитектурный шедевр античности, одна из значимых достопримечательностей мира. | Фото: planetofhotels.com.

Полусферический купол Пантеона является удивительной загадкой и самым большим в мире неармированным перекрытием. | Фото: planetofhotels.com.

Изображение Пантеона написано голландским живописцем Willem van Nieulandt II (XVII век). | Фото: espavo.ning.com.

Большая часть мрамора, который активно применялся для внутренней отделки храма, сохранилась в неизменном виде и в идеальном состоянии. | Фото: wowitaly.ru/ italia-ru.com.

Толщина стены купола у основания составляет 6 м. | Фото: romegid.com.

Считается, что античный храм, состоящий из огромной ротонды и портика, был построен в 124-126 гг. н.э. (Пантеон, Рим). | Фото: expertitaly.ru.

Так выглядел римский Пантеон в XVIII в. | Фото: trip-together.ru.

Несмотря на 2 тысячелетнюю историю и постоянные природные катаклизмы, Пантеон сохранился в прекрасном состоянии. | Фото: trip-together.ru.

В римском Пантеоне нет ни одного окна, свет проникает через отверстие диаметром 6 м, созданном на вершине купола. | Фото: putidorogi-nn.ru.

Купол со стенами спроектирован так, что создает единую цилиндрическую оболочку. | Фото: trip-together.ru.

Теперь вместо богов в нишах римского Пантеона расположены статуи святых, фрески, картины и алтари. | Фото: expertitaly.ru/ planetofhotels.com.

Считается, что римский Пантеон был и местом поклонения богам и древней обсерваторией. | Фото: delovoy-kvartal.ru/ rome-with-love.ru.

Только раз в году солнечные лучи изнутри храма освещали решетку у входа в Пантеон (Jakob Alt, 1836 г.). | Фото: ru.wikipedia.org.

Несколько веков подряд в Пантеоне, который превратили в церковь Святой Марии и Мучеников проходят богослужения (Рим). | Фото: viziteurope.ru.