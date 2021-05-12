«Царица амазонок» и другие воительницы прошлого, существование которых доказали совсем недавно

Легенды о женщинах-воительницах существовали всегда, но после Второй Мировой их, как ни странно, постоянно подвергали сомнению. XXI век и новейшие открытия расставили всё по своим местам. Воительницы существовали, и тому подтверждением - последние находки.
Донская амазонка
В декабре 2019 году в Воронежской области обнаружили скифское захоронение, в котором покоилась женщина в золотом головном уборе. Вместе с женщиной в могиле лежат конская упряжь и оружие, что уже заставило прессу вспомнить всех мифических цариц амазонок по имени.
Женщина умерла и похоронена в шестом веке до нашей эры. С её останками в руки учёных впервые попал настолько хорошо сохранившийся калаф - скифский головной убор. На самом деле, её скелет ещё предстоит изучить, чтобы понять, действительно ли женщине довелось воевать или оружие с ней положили в знак её статусности, но множество других недавних находок позволяет предполагать в покойной именно воительницу.
Золотой калаф амазонки отлично сохранился.
В той же могиле обнаружены останки ещё трёх скифок, и одна из них - в позе всадницы и с копьём, то есть, вероятно, тоже амазонка. Быть может, она погибла в бою одновременно со своей предподительницей, а может быть, её похоронили с тем, чтобы она в загробном мире охраняла свою госпожу. Две другие скифки - девочка-подросток и пожилая женщина. Причина смерти всех четверых пока неочевидна.
Армянская героиня
Незадолго до того в Армении нашли женщину, умершую веком ранее донской амазонки. Могила была скрыта высоко в горах, среди других старинных захоронений. Двадцатилетняя девушка сразу разожгла азарт в археологах - её захоронили в дорогих украшения, а значит, статус покойной был высок.
Дальнейшее исследование скелета показало, что девушка обладал специфически развитой мускулатурой - такой, которая отличает воинов. Покосвенным признакам, она была конной лучницей. В её колене, что нередко бывало со всадниками древности, застрял наконечник стрелы. Эта рана зажила ещё при жизни. Умерла же героиня из Армении, скорее всего, в бою. На её теле нашли несколько глубоких рубленых ран.
На Кавказе и в Закавказье в былые времена сражалось немало воительниц.
Шотландская мечница
В 2011 году британская пресса разразилась сенсационным утверждением: опознаны останки Чёрной Агнес. Графиня, известная под этим прозвище, известна тем, что отстояла замок во время войны англичан и шотландцев. Но громкое заявление преждевременно. Без сомнения, археологи обнаружили какую-то воительницу, но очень вряд ли это была графиня Агнес Данбарр.
Чёрная Агнес известна как замечательная военная предводительница, хитро умная тактика, что, впрочем, для шотландских леди редкостью не считалось - но нет ни одного упоминания, что она когда-либо сражалась лично. Найденная же отличается следами той мускулатуры, которая характерна для мечников. Она умерла в бою, но её история - не сюжет о женщине, взявшей оружие в руки от отчаяния. Она фехтовала много лет.
Воинственность кельтских женщин отмечали ещё римляне.
Её тело было найдено вместе с четырьмя мужскими телами, захороненым в церкви, и долгое время учёные не исследовали останки плотно, записав женщину придворной дамой. Но когда до её скелета дошли, наконец, руки, их ждало настоящее потрясение. Во-первых, дама (а она, скорее всего, действительно была знатна) погибла от удара булавой или молотом. Во-вторых, она и сама при жизни очевидно не раз била по голове (или другим частям тела) людей.
Когда викинг оказался женщиной
Похожая ситуация случилась с останками викинга десятого века, которые, наконец, подверглись анализу ДНК. До анализа он был записан мужчиной, поскольку в его могиле лежало оружие. После расшифровки генома викинг пришлось получить новые документы - теперь как женщине.
О том, что в рядах викингов порой сражаются девы, писали ещё арабские источники, но многие полагали это не больше, чем легендой, которая должна была показать свирепость скандинавов. Теперь Европе пришлось поверить арабам. В могиле викингши лежало не только личное оружие, но и предметы, которые заставили археологов сразу предположить, что перед ними - военачальник. То есть военачальница.
Кадр из сериала *Викинги*.
Кроме того, скорее всего, викингша эта была славянского происхождения, что, впрочем, не было удивительно в те времена: между славянскими племена и на берегу Балтийского моря и предками нынешних шведов и датчан были очень тесные, хо я и не всегда мирные, отношения.
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