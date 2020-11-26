С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломка


9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломка

 

Люди любят разгадывать загадки и находить решения головоломкам. Поэтому нет ничего удивительного, что такой небольшой предмет как кубик Рубика вот уже много лет пользуется популярностью у общества. При этом, даже те, кто обладает умением собирать эту шестигранную головоломку, знают далеко не все об этой необычной игрушке. Вашему вниманию девятка фактов о кубике Рубика, которые стоят того, чтобы их знать.

1. Об авторе головоломки


Эрнё Рубик - архитектор по образованию, изобретатель головоломок по призванию. /Фото: wikipedia.org

Эрнё Рубик - архитектор по образованию, изобретатель головоломок по призванию. /Фото: wikipedia.org

Те, кто предполагают, что кубик называется «Рубика» просто из-за звучной игры слов. Однако в реальности головоломка носит имя своего создателя. Им является Эрнё Рубик - венгерский скульптор и преподаватель архитектуры. Он имеет звание профессора и является основателем учебного заведения Magyar Mérnöki Akadémia - венгерской технической академии.

Это интересно:кубик Рубика является самым известным изобретением Эрнё, однако далеко не единственным - среди его детищ можно найти змейку, шар и часы, также носящие его имя, и другие объемные головоломки. На сегодняшний день профессор Рубик занимаетмя разработкой видеоигр.

2. Первая попытка сборки оказалась долгой


Первый блин - не то, чтобы комом, просто растянулся надолго. /Фото: cccstore.ru

Первый блин - не то, чтобы комом, просто растянулся надолго.
/Фото: cccstore.ru

Казалось бы, автор изобретения не только знает его устройство и принцип работы, но и лучше других будет разбираться в том, как действовать чтобы достигнуть цели, ради которой эта вещь и была создана - в данном случае, сборка головоломки.

Однако на самом деле это не всегда так. Оказывается, сам Эрнё Рубик не смог справиться за пару минут с головоломкой собственного изобретения. Ему не хватило даже целого дня - первая попытка собрать кубик растянулась аж на месяц.

3. Конструкция кубика Рубика


Кубик Рубика...действительно кубик. /Фото: medium.com

Кубик Рубика...действительно кубик. /Фото: medium.com

Головоломка по форме представляет собой стандартный куб, то есть состоит из шести граней, двенадцати рёбер и восьми углов. Образовывают же игрушку 26 мелких деталей в шести различных цветах - по количеству граней.

4. О сборке и классических комбинациях


В любом кубике Рубика - ориентируйтесь на середину. \Фото: masterclub.online

В любом кубике Рубика - ориентируйтесь на середину. \Фото: masterclub.online

Чтобы собрать головоломку, игроку необходимо ориентироваться на цвет центрального элемента на каждой грани. Кроме того, классический кубик Рубика имеет определенное среднее значение для достижения любой цветовой комбинации: ее можно достигнуть максимум за двадцать ходов.

5. Бесконечность вариантов сборки


Пожалуй, и времени всей жизни не хватит, чтобы собрать кубик во всех известных вариациях. /Фото: gordonua.com

Пожалуй, и времени всей жизни не хватит, чтобы собрать кубик во всех известных вариациях. /Фото: gordonua.com

На самом деле, количество всех возможный вариантов, которыми можно переставить грани кубика Рубика давно посчитано. Вот только цифра эта, мягко говоря, впечатляющая - 43 252 003 274 489 856 000. Скорее всего, человеческому мозгу может не хватить и пятидесяти лет постоянных перестановок, чтобы опробовать их все, а потому в некотором смысле количество вариантов если нельзя посчитать бесконечным, то близким к этому.

6. Триллионы лет для всех конфигураций


При таком количестве вариантов никакой скорости сборки будет недостаточно. /Фото: rbk.ru

При таком количестве вариантов никакой скорости сборки будет недостаточно. /Фото: rbk.ru

Количество конфигураций настолько огромное, что даже опытный игрок, начав перебирать все варианты, оставит это же занятие в качестве наследия нескольким десяткам своих потомков: по информации Novate.ru, если человек будет собирать кубик со скоростью одна перестановка в секунду, на это уйдет 4200 триллионов лет.

7. Лучшие сборщики кубика - дети


Нынешнему обладателю мирового рекорда по сборке Кубика всего 15. /Фото: kubikus.top

Нынешнему обладателю мирового рекорда по сборке Кубика всего 15. /Фото: kubikus.top

Статистика зафиксированных рекордов по самой быстрой сборке кубика Рубика показывает, что лучше всего этот процесс получается у детей. Причиной такой тенденции называют более гибкие нейронные связи, чему у взрослых. Действующий рекордсмен Патрик Понс стал таковым в 15 лет: он сумел собрать кубик Рубика за 4,69 секунд.

8. Рекордсменов много - метод один


Чемпионский метод сборки кубика не подводит рекордсменов. /Фото: informburo.kz

Чемпионский метод сборки кубика не подводит рекордсменов. /Фото: informburo.kz

Рекорды прошлых лет такие же впечатляющие: Феликс Земдегс (4,73 секунды), Лукас Еттер (4,90 секунд), Колин Бернс (5,25 секунд), Мэтс Волк (5,55 секунд). Однако, помимо любви к головоломке и исключительной скорости их объединяет еще одна вещь: все они собирали кубик с помощью метода Фридриха. При этом назвать его простым также нельзя: решение головоломки таким методом подразумевает 120 различных вариантов алгоритмов.

9. Поставить рекорд можно только при подготовленном заранее кубике


Для рекорда подготовленным должен быть и игрок, и кубик. /Фото: avatarko.ru

Для рекорда подготовленным должен быть и игрок, и кубик. /Фото: avatarko.ru

Кубик Рубика - это не просто игрушка для развития ума: чтобы поставить рекорд, его нужно подготовить. Как минимум, внутренние механизмы головоломки нужно тщательно смазать. Кроме того, чемпионы по сборке обязательно выберут качественный кубик - только с таким можно победить.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломка

И не забудьте:
9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломкаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх