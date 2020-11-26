9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломка

Люди любят разгадывать загадки и находить решения головоломкам. Поэтому нет ничего удивительного, что такой небольшой предмет как кубик Рубика вот уже много лет пользуется популярностью у общества. При этом, даже те, кто обладает умением собирать эту шестигранную головоломку, знают далеко не все об этой необычной игрушке. Вашему вниманию девятка фактов о кубике Рубика, которые стоят того, чтобы их знать.
1. Об авторе головоломки
Эрнё Рубик - архитектор по образованию, изобретатель головоломок по призванию. /Фото: wikipedia.org
Те, кто предполагают, что кубик называется «Рубика» просто из-за звучной игры слов. Однако в реальности головоломка носит имя своего создателя. Им является Эрнё Рубик - венгерский скульптор и преподаватель архитектуры. Он имеет звание профессора и является основателем учебного заведения Magyar Mérnöki Akadémia - венгерской технической академии.
Это интересно:кубик Рубика является самым известным изобретением Эрнё, однако далеко не единственным - среди его детищ можно найти змейку, шар и часы, также носящие его имя, и другие объемные головоломки. На сегодняшний день профессор Рубик занимаетмя разработкой видеоигр.
2. Первая попытка сборки оказалась долгой
Первый блин - не то, чтобы комом, просто растянулся надолго. /Фото: cccstore.ru
Казалось бы, автор изобретения не только знает его устройство и принцип работы, но и лучше других будет разбираться в том, как действовать чтобы достигнуть цели, ради которой эта вещь и была создана - в данном случае, сборка головоломки.
Однако на самом деле это не всегда так. Оказывается, сам Эрнё Рубик не смог справиться за пару минут с головоломкой собственного изобретения. Ему не хватило даже целого дня - первая попытка собрать кубик растянулась аж на месяц.
3. Конструкция кубика Рубика
Кубик Рубика...действительно кубик. /Фото: medium.com
Головоломка по форме представляет собой стандартный куб, то есть состоит из шести граней, двенадцати рёбер и восьми углов. Образовывают же игрушку 26 мелких деталей в шести различных цветах - по количеству граней.
4. О сборке и классических комбинациях
В любом кубике Рубика - ориентируйтесь на середину. \Фото: masterclub.online
Чтобы собрать головоломку, игроку необходимо ориентироваться на цвет центрального элемента на каждой грани. Кроме того, классический кубик Рубика имеет определенное среднее значение для достижения любой цветовой комбинации: ее можно достигнуть максимум за двадцать ходов.
5. Бесконечность вариантов сборки
Пожалуй, и времени всей жизни не хватит, чтобы собрать кубик во всех известных вариациях. /Фото: gordonua.com
На самом деле, количество всех возможный вариантов, которыми можно переставить грани кубика Рубика давно посчитано. Вот только цифра эта, мягко говоря, впечатляющая - 43 252 003 274 489 856 000. Скорее всего, человеческому мозгу может не хватить и пятидесяти лет постоянных перестановок, чтобы опробовать их все, а потому в некотором смысле количество вариантов если нельзя посчитать бесконечным, то близким к этому.
6. Триллионы лет для всех конфигураций
При таком количестве вариантов никакой скорости сборки будет недостаточно. /Фото: rbk.ru
Количество конфигураций настолько огромное, что даже опытный игрок, начав перебирать все варианты, оставит это же занятие в качестве наследия нескольким десяткам своих потомков: по информации Novate.ru, если человек будет собирать кубик со скоростью одна перестановка в секунду, на это уйдет 4200 триллионов лет.
7. Лучшие сборщики кубика - дети
Нынешнему обладателю мирового рекорда по сборке Кубика всего 15. /Фото: kubikus.top
Статистика зафиксированных рекордов по самой быстрой сборке кубика Рубика показывает, что лучше всего этот процесс получается у детей. Причиной такой тенденции называют более гибкие нейронные связи, чему у взрослых. Действующий рекордсмен Патрик Понс стал таковым в 15 лет: он сумел собрать кубик Рубика за 4,69 секунд.
8. Рекордсменов много - метод один
Чемпионский метод сборки кубика не подводит рекордсменов. /Фото: informburo.kz
Рекорды прошлых лет такие же впечатляющие: Феликс Земдегс (4,73 секунды), Лукас Еттер (4,90 секунд), Колин Бернс (5,25 секунд), Мэтс Волк (5,55 секунд). Однако, помимо любви к головоломке и исключительной скорости их объединяет еще одна вещь: все они собирали кубик с помощью метода Фридриха. При этом назвать его простым также нельзя: решение головоломки таким методом подразумевает 120 различных вариантов алгоритмов.
9. Поставить рекорд можно только при подготовленном заранее кубике
Для рекорда подготовленным должен быть и игрок, и кубик. /Фото: avatarko.ru
Кубик Рубика - это не просто игрушка для развития ума: чтобы поставить рекорд, его нужно подготовить. Как минимум, внутренние механизмы головоломки нужно тщательно смазать. Кроме того, чемпионы по сборке обязательно выберут качественный кубик - только с таким можно победить.
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