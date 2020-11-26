9 фактов о кубике Рубика, которые такие же занимательные, как и сама головоломка

1. Об авторе головоломки

Эрнё Рубик - архитектор по образованию, изобретатель головоломок по призванию. /Фото: wikipedia.org

2. Первая попытка сборки оказалась долгой

/Фото: cccstore.ru Первый блин - не то, чтобы комом, просто растянулся надолго./Фото: cccstore.ru

3. Конструкция кубика Рубика

Кубик Рубика...действительно кубик. /Фото: medium.com

4. О сборке и классических комбинациях

В любом кубике Рубика - ориентируйтесь на середину. \Фото: masterclub.online

5. Бесконечность вариантов сборки

Пожалуй, и времени всей жизни не хватит, чтобы собрать кубик во всех известных вариациях. /Фото: gordonua.com

6. Триллионы лет для всех конфигураций

При таком количестве вариантов никакой скорости сборки будет недостаточно. /Фото: rbk.ru

7. Лучшие сборщики кубика - дети

Нынешнему обладателю мирового рекорда по сборке Кубика всего 15. /Фото: kubikus.top

8. Рекордсменов много - метод один

Чемпионский метод сборки кубика не подводит рекордсменов. /Фото: informburo.kz

9. Поставить рекорд можно только при подготовленном заранее кубике

Для рекорда подготовленным должен быть и игрок, и кубик. /Фото: avatarko.ru