Как я перестал торопиться

Я очень много езжу за рулем, а когда был помоложе, мозгов было поменьше, а камер на дорогах не было вовсе, я любил ездить быстро. Часто я ездил весьма далеко, к примеру маршрут Казань-Анапа для меня был весьма рядовым, и ездил я туда несколько раз в год.



Как-то в очередной раз я поехал в Анапу. Мчусь изо всех сил, постоянно обгоняя попутные автомобили, мощная машина позволяет. Обгоняю такой огромный грузовик, а у него на борту прицепа пейзаж из заставки Виндовс ХР. Красиво нарисовано, капец. Обогнал, мчусь дальше. Часа четыре такой безудержной скорости, весь в напряжении. Остановился перекусить.



Взял в кафе кофе, хот-доги, вышел на веранду, только сел за столик, смотрю по трассе заставка Виндовс едет. Тот самый красный тягач и та самая заставка. Оказывается с двух сторон она была на прицепе нарисована. То есть я за четыре часа смог обогнать его максимум минут на десять. В тот момент в моей пустой башке что-то щелкнуло, и я с той поры больше не езжу быстро.



И вот что заметил. Несмотря на то, что я постарел, такие длительные маршруты стали даваться мне легче. Приезжаю себе после 2000 км за рулем и чувствую себя вполне себе нормально, не уставший и вымотанный, а почти как новый.



Так что спешить совершенно незачем.

PS а еще крайне рекомендую слушать в дороге аудиокниги. Дорога превращается в нуль-транспортировку. Сел, включил, вжуууух, и ты приехал, и не заметил как.