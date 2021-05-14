Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини

Династия Беллини (отец Якопо Беллини и его сыновья Джентиле и Джованни) заложила основы искусства Возрождения в Венеции. О семье Беллини вспоминают всегда, когда речь идет о венецианской школе живописи или о Раннем Возрождении. Это династия художников, каждый из которых развивался в своем собственном стиле, но всех их объединяет блестящий талант, тяга к прекрасному и желание отразить это на холсте.
Якопо Беллини
Якопо Беллини (1400-1470) - один из старейших мастеров Венеции и блистательный рисовальщик, был учеником Джентиле да Фабриано, одного из ведущих художников начала XV века (в его честь Якопо назвал своего старшего сына, Джентиле). К тому же, Якопо был страстным путешественником, который брал с собой альбомы и запечатлевал красоты посещаемых мест, сохраняя эскизу и рисунки для будущих шедевров. Любимые сюжеты Якопо Беллини - животные, уникальные места, люди на городской площади, величественные лестницы и дворцы. Ко всему прочему, Якопо Беллини был едва ли не самым значительным мастером, в творчестве которого средневековая манера изображения уступала новому взгляду на мир - и это было началом Возрождения.
Работы Якопо Беллини
Два его сына продолжили династию живописцев, вот как писал о Якопо итальянский писатель Джорджо Вазари: «А для того, чтобы имя, которое он завоевал себе в живописи, не только сохранилось, но и возросло в его доме и в его потомстве, судьба наградила его двумя сыновьями, обладавшими величайшей склонностью к искусству и прекрасным и отменным дарованием. Одного из них звали Джованни, а другого Джентиле». Когда Якопо отошел от работы, каждый из его сыновей порознь продолжал заниматься своим искусством. Третий ребенок Якопо - дочь Николосия - вышла замуж за представителя падуанской школы живописи Андреа Мантенью, который, в свою очередь, оказал влияние на братьей своей супруги. Якопо, Джованни и Джентиле своим талантом породили начало величайшего в мире золотого века венецианского искусства.
Джентиле Беллини
Джентиле Беллини (1429-1507), старший сын Якопо Беллини, стал основоположником исторической венецианской живописи, наиболее известный своими портретами и сценами Венеции. Джентиле перенял от отца любовь к путешествиям, и в одной из своих творческих поездок ему удалось написать превосходный портрет турецкого султана. В 1479 году герцог Венеции отправил его в Константинополь в качестве художника при дворе султана Мехмеда II. Самым важным из написанных там сохранившихся произведений является Портрет Мухаммеда II (ок. 1480).
Джентиле Беллини и его "Портрет Мухаммеда II"
У себя на родине он также проявлял свой талант портретной живописи, писал портреты венецианских именитых горожан, дожей и аристократов. Будучи прекрасным пейзажистом, он находил все новые и новые красивые оттенки Венеции и мастерски отображал ландшафт. Его художественному взору симпатичны маленькие церкви, сельские фермы и волнистые холмы. В своем портрете «Сидящий писарь» (1479–80) Джентиле использует плоский орнамент, похожий на стиль турецких миниатюр, которым он вдохновился во время поездки в Константинополь. Эта поездка повлияла и на более поздние работы («Портрет дожа Джованни Мочениго», «Портрет королевы Катерины Корнаро»). Особенно знаменательна работа Джентиле «Благовещение» (сцена, в которой Архангел Гавриил передает Марии святую новость). Художник уделил значительное внимание детальному описанию архитектуры, которая окружает две главные фигуры. Справа стоит в коленопреклоненном положении Мария, ее руки показаны в молитвенной позе. Она находится в просторном портике, украшенном снаружи декоративным антаблементом с растительным орнаментом, и тонкими колоннами.
При жизни Джентиле был более известен и популярен своим живописным талантом, нежели его брат, Джованни. Однако, в современное время все изменилось. Одной из знаковых фигур венецианского искусства признан именно Джованни Беллини.
Джованни Беллини
Джованни Беллини (1430 - 1516). Если его брат, Джентиле, развивал свой талант в сторону исторической живописи, то Джованни Беллини одним из первых вдохнул в свои картины жизнь и живость - он стремился не просто описать место, но и мастерски передать настроение и сопровождающие эмоции. Он жил и работал в Венеции всю свою жизнь, а его карьера художника длилась долгих 65 лет. Джованни известен своим новаторским изображением естественного света, нежными и грациозными портретами Богородицы и изящными алтарными фигурами. Неспроста Альбрехт Дюрер будучи в Венеции в 1506 г. писал, что Джованни «очень стар, и все же он лучший художник из всех», а ведущий британский искусствовед Джонатан Джонс даже назвал венецианского мастера соперником самого Леонардо да Винчи.
Бюст Джованни и его "Преображение"
Ранние картины Джованни находились под влиянием изящной позднеготической манеры его отца Якопо и суровой падуанской школы зятя Адреа Мантеньи. Однако, работы Джованни на протяжении всей жизни демонстрируют ярко выраженную эволюцию от повествовательной религиозной тематики к передаче детальности, мироощущений каждого полотна. Считается, что именно он произвел революцию в венецианской живописи, придав ей более чувственный и колористический стиль. Удачные эксперименты Беллини с маслом придали его работам нежность и сияние . С помощью масел он искал и совершенствовал самые тонкие градации цветов. Благодаря использованию прозрачных, медленно высыхающих масляных красок Джованни создал глубокие, насыщенные и детальные оттенки. Его роскошная палитра красок и плавные, атмосферные пейзажи оказали большое влияние на венецианскую школу живописи, особенно на работы его наиболее успешных учеников Джорджоне и Тициана. Сложные картины Джованни были мерилом для оценки картин других художников Венеции. И в художественном, и в мирском смыслах жизнь Беллини была в целом очень благополучной. Его долгая карьера началась со стилей кватроченто, но переросла в прогрессивные стили Позднего Ренессанса. Он дожил до того, чтобы увидеть собственную школу, намного превосходящую школы его коллег (например, Виварини из Мурано). Джованни с постоянным самосовершенствованием в живописи воплощал большую часть мирского великолепия Венеции своего времени, и он видел, как его влияние было распространено множеством учеников, двое из которых, Джорджоне и Тициан, даже превосходили своего учителя. Среди других учеников студии Беллини были Джироламо Галицци да Сантакроче, Витторе Беллиниано, Рокко Маркони, Андреа Превитали. Джованни Беллини стал самым известным живописцев из семьи Беллини.
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