С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...
  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...

Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини


Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини

Династия Беллини (отец Якопо Беллини и его сыновья Джентиле и Джованни) заложила основы искусства Возрождения в Венеции. О семье Беллини вспоминают всегда, когда речь идет о венецианской школе живописи или о Раннем Возрождении. Это династия художников, каждый из которых развивался в своем собственном стиле, но всех их объединяет блестящий талант, тяга к прекрасному и желание отразить это на холсте.

Якопо Беллини


Якопо Беллини (1400-1470) - один из старейших мастеров Венеции и блистательный рисовальщик, был учеником Джентиле да Фабриано, одного из ведущих художников начала XV века (в его честь Якопо назвал своего старшего сына, Джентиле). К тому же, Якопо был страстным путешественником, который брал с собой альбомы и запечатлевал красоты посещаемых мест, сохраняя эскизу и рисунки для будущих шедевров. Любимые сюжеты Якопо Беллини - животные, уникальные места, люди на городской площади, величественные лестницы и дворцы. Ко всему прочему, Якопо Беллини был едва ли не самым значительным мастером, в творчестве которого средневековая манера изображения уступала новому взгляду на мир - и это было началом Возрождения.
Работы Якопо Беллини

Работы Якопо Беллини

Два его сына продолжили династию живописцев, вот как писал о Якопо итальянский писатель Джорджо Вазари: «А для того, чтобы имя, которое он завоевал себе в живописи, не только сохранилось, но и возросло в его доме и в его потомстве, судьба наградила его двумя сыновьями, обладавшими величайшей склонностью к искусству и прекрасным и отменным дарованием.
Одного из них звали Джованни, а другого Джентиле». Когда Якопо отошел от работы, каждый из его сыновей порознь продолжал заниматься своим искусством. Третий ребенок Якопо - дочь Николосия - вышла замуж за представителя падуанской школы живописи Андреа Мантенью, который, в свою очередь, оказал влияние на братьей своей супруги. Якопо, Джованни и Джентиле своим талантом породили начало величайшего в мире золотого века венецианского искусства.

Джентиле Беллини


Джентиле Беллини (1429-1507), старший сын Якопо Беллини, стал основоположником исторической венецианской живописи, наиболее известный своими портретами и сценами Венеции. Джентиле перенял от отца любовь к путешествиям, и в одной из своих творческих поездок ему удалось написать превосходный портрет турецкого султана. В 1479 году герцог Венеции отправил его в Константинополь в качестве художника при дворе султана Мехмеда II. Самым важным из написанных там сохранившихся произведений является Портрет Мухаммеда II (ок. 1480).
Джентиле Беллини и его "Портрет Мухаммеда II"

Джентиле Беллини и его "Портрет Мухаммеда II"

У себя на родине он также проявлял свой талант портретной живописи, писал портреты венецианских именитых горожан, дожей и аристократов. Будучи прекрасным пейзажистом, он находил все новые и новые красивые оттенки Венеции и мастерски отображал ландшафт. Его художественному взору симпатичны маленькие церкви, сельские фермы и волнистые холмы. В своем портрете «Сидящий писарь» (1479–80) Джентиле использует плоский орнамент, похожий на стиль турецких миниатюр, которым он вдохновился во время поездки в Константинополь. Эта поездка повлияла и на более поздние работы («Портрет дожа Джованни Мочениго», «Портрет королевы Катерины Корнаро»). Особенно знаменательна работа Джентиле «Благовещение» (сцена, в которой Архангел Гавриил передает Марии святую новость). Художник уделил значительное внимание детальному описанию архитектуры, которая окружает две главные фигуры. Справа стоит в коленопреклоненном положении Мария, ее руки показаны в молитвенной позе. Она находится в просторном портике, украшенном снаружи декоративным антаблементом с растительным орнаментом, и тонкими колоннами.
При жизни Джентиле был более известен и популярен своим живописным талантом, нежели его брат, Джованни. Однако, в современное время все изменилось. Одной из знаковых фигур венецианского искусства признан именно Джованни Беллини.

Джованни Беллини


Джованни Беллини (1430 - 1516). Если его брат, Джентиле, развивал свой талант в сторону исторической живописи, то Джованни Беллини одним из первых вдохнул в свои картины жизнь и живость - он стремился не просто описать место, но и мастерски передать настроение и сопровождающие эмоции. Он жил и работал в Венеции всю свою жизнь, а его карьера художника длилась долгих 65 лет. Джованни известен своим новаторским изображением естественного света, нежными и грациозными портретами Богородицы и изящными алтарными фигурами. Неспроста Альбрехт Дюрер будучи в Венеции в 1506 г. писал, что Джованни «очень стар, и все же он лучший художник из всех», а ведущий британский искусствовед Джонатан Джонс даже назвал венецианского мастера соперником самого Леонардо да Винчи.
Бюст Джованни и его "Преображение"

Бюст Джованни и его "Преображение"

Ранние картины Джованни находились под влиянием изящной позднеготической манеры его отца Якопо и суровой падуанской школы зятя Адреа Мантеньи. Однако, работы Джованни на протяжении всей жизни демонстрируют ярко выраженную эволюцию от повествовательной религиозной тематики к передаче детальности, мироощущений каждого полотна. Считается, что именно он произвел революцию в венецианской живописи, придав ей более чувственный и колористический стиль. Удачные эксперименты Беллини с маслом придали его работам нежность и сияние . С помощью масел он искал и совершенствовал самые тонкие градации цветов. Благодаря использованию прозрачных, медленно высыхающих масляных красок Джованни создал глубокие, насыщенные и детальные оттенки. Его роскошная палитра красок и плавные, атмосферные пейзажи оказали большое влияние на венецианскую школу живописи, особенно на работы его наиболее успешных учеников Джорджоне и Тициана. Сложные картины Джованни были мерилом для оценки картин других художников Венеции. И в художественном, и в мирском смыслах жизнь Беллини была в целом очень благополучной. Его долгая карьера началась со стилей кватроченто, но переросла в прогрессивные стили Позднего Ренессанса. Он дожил до того, чтобы увидеть собственную школу, намного превосходящую школы его коллег (например, Виварини из Мурано). Джованни с постоянным самосовершенствованием в живописи воплощал большую часть мирского великолепия Венеции своего времени, и он видел, как его влияние было распространено множеством учеников, двое из которых, Джорджоне и Тициан, даже превосходили своего учителя. Среди других учеников студии Беллини были Джироламо Галицци да Сантакроче, Витторе Беллиниано, Рокко Маркони, Андреа Превитали. Джованни Беллини стал самым известным живописцев из семьи Беллини.
Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини


 
Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини

И не забудьте:
Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников БеллиниПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
22 уникальных исторических снимка, которые вас удивят
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

22 уникальных исторических снимка, которые вас удивят

Читать
Новый Чудо-Ларгус, или я чего-то не понял???
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Новый Чудо-Ларгус, или я чего-то не понял???

10 доказательств того, что фотограф-натуралист — лучшая в мире работа
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

10 доказательств того, что фотограф-натуралист — лучшая в мире работа

Поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры внесли в Госдуму
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры внесли в Госдуму

Два фото советского солдата, сделанные в 1941 и 1945 годах: что он пережил и почему так изменился
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтимракобес: наука, технологии, скептицизм

Два фото советского солдата, сделанные в 1941 и 1945 годах: что он пережил и почему так изменился

Греция разрешила россиянам въезжать в страну
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Греция разрешила россиянам въезжать в страну

Входной билет на солёные озёра в Соль-Илецке подорожал на 20%
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Входной билет на солёные озёра в Соль-Илецке подорожал на 20%

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Необычные памятники Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Необычные памятники Москвы

Минкурортов проверило готовность ялтинских пляжей к курортному сезону
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Минкурортов проверило готовность ялтинских пляжей к курортному сезону

От скалодрома до бега с препятствиями. Как проходит гонка «Преодолей себя» в Подмосковье
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

От скалодрома до бега с препятствиями. Как проходит гонка «Преодолей себя» в Подмосковье

Греция отменила ограничения на въезд россиян и туристов из других стран
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Греция отменила ограничения на въезд россиян и туристов из других стран

Защищаем сливу от тли
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Защищаем сливу от тли

Елена Бабич заявила о «гуманности» смертной казни и для преступника, и для общества
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Елена Бабич заявила о «гуманности» смертной казни и для преступника, и для общества

На RUSSPASS появились предложения по Воронежу
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

На RUSSPASS появились предложения по Воронежу

В Госдуме предложили запретить гражданам выезд в другие страны
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

В Госдуме предложили запретить гражданам выезд в другие страны

Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как отец и сыновья создали целую эпоху венецианского искусства: Династия художников Беллини

Дворцовый сад приглашает на нескучную прогулку
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Дворцовый сад приглашает на нескучную прогулку

Пять самых экзотических отелей Европы
Материал, выбранный редакторами Миртесен100 Дорог

Пять самых экзотических отелей Европы

РИА «Сахалин и Курилы» и Медиагруппа «Патриот» начали информационное сотрудничество
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

РИА «Сахалин и Курилы» и Медиагруппа «Патриот» начали информационное сотрудничество

Что и где посмотреть в Севастополе в «Ночь музеев-2021»?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Что и где посмотреть в Севастополе в «Ночь музеев-2021»?

«Это прерогатива бога»: художник Чеботарь высказался о праве лишать жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

«Это прерогатива бога»: художник Чеботарь высказался о праве лишать жизни

Три лисицы в Кузьминках принесли потомство
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Три лисицы в Кузьминках принесли потомство

«Горе-стройку» устроил житель Карелии на берегу озера
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

«Горе-стройку» устроил житель Карелии на берегу озера

«Формула-1» отменила Гран-при Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

«Формула-1» отменила Гран-при Турции

Туристов шокировали цены в Крыму: «Жадность и разруха»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Туристов шокировали цены в Крыму: «Жадность и разруха»

«Формула-1» объявила об отмене Гран-при Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Формула-1» объявила об отмене Гран-при Турции

Настоящая история самородка Подкидыш
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Настоящая история самородка Подкидыш

Туристы рассказали про бешеный рост цен на российских курортах
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

Туристы рассказали про бешеный рост цен на российских курортах

Наша история: в Некрасовке любил бывать писатель Сергей Аксаков
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮго-Восточный Курьер

Наша история: в Некрасовке любил бывать писатель Сергей Аксаков

Эксперт по туризму предрек падение цен на полеты за границу. Список стран
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Эксперт по туризму предрек падение цен на полеты за границу. Список стран

В Геленджике запретили проводить карнавал
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

В Геленджике запретили проводить карнавал

Как получилось, что эти 7 деревьев причудливо извиваются? Дело вовсе не в природе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как получилось, что эти 7 деревьев причудливо извиваются? Дело вовсе не в природе

Картина дня

наверх