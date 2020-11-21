5 вещей, которые заставляют жилье выглядеть бедно и безвкусно

1. Шеренги дешевых мягких игрушек

Им место в детском доме! / Фото: depositphotos.com

2. Миллион магнитов на холодильнике

О Боже ты мой... / Фото: theorangecolor.livejournal.com

3. Крышки от старых кастрюль и сковородок

Неужели новая сковорода с собственной крышкой настолько неподкупна?! А как же акции в гипермаркетах?! / Фото: depositphotos.com

4. Обгоревшие текстильные прихватки

Точно не признак отличной хозяюшки. / Фото: depositphotos.com

5. Жуткие накидки на кресла и диваны

Кошмарно! / Фото: youla.ru