5 вещей, которые заставляют жилье выглядеть бедно и безвкусно

Каким бы ни был ваш достаток, вряд ли хочется получить ярлык обладателя бедняцкой квартиры. Страсть к некоторым вещам на видных местах разных комнат жилья может заставить его выглядеть дешево и безвкусно. Давайте разберёмся, что это за предметы.
1. Шеренги дешевых мягких игрушек
Им место в детском доме! / Фото: depositphotos.com
А вы знали, что страсть к коллекционированию мягких игрушек называется арктофилия? Большое количество плюшевых разноцветных зверушек не только делает интерьер квартиры безвкусным и неряшливым, но и является гнездилищем огромного количества пыли и микроскопических клещей. Самое лучшее, что вы можете сделать для игрушек из обширной коллекции, это отвезти их в пункт приема вещей для детского дома. Только подумайте: там они подарят десяткам обделённых родительской любовью детишкам немного радости! А ваше жилье превратят в место, где у домочадцев развиваются аллергия и астма.
2. Миллион магнитов на холодильнике
О Боже ты мой... / Фото: theorangecolor.livejournal.com
Это не только выглядит по-деревенски, но ещё и является отличным домом для кучи пыли, которая скапливается на супермногочисленных поверхностях объемных магнитиков. Ну-ка, обладатели миллиона магнитиков на холодильнике, признавайтесь, вы моете из раз в неделю? То-то! Основная мотивация для любителей множить магниты на дверце холодильника - сентиментальные эмоции, которые возникают, когда рассматриваешь эти «трофеи» из путешествий. Как быть? Приучите себя привозить из путешествий только функциональные сувениры (посуду, хозяйственные вещи, текстиль и т.п.).
3. Крышки от старых кастрюль и сковородок
Неужели новая сковорода с собственной крышкой настолько неподкупна?! А как же акции в гипермаркетах?! / Фото: depositphotos.com
Ваша покорная слуга (автор данной статьи) сейчас покается: данное домонстративное фото было взято в интернете, а дома у самой - такая же картина. Что за странный порочный круг - почему к данной узнаваемой сковороды бренда IKEA НЕТ КРЫШКИ??? Может быть, стоило всё же найти подходящий комплект с крышкой на акции в гипермаркете? Крышки из других комплектов сразу привлекают к себе внимание. Еще более уныло выглядит, когда они и по размеру не совсем подходят: либо чуть проваливаются внутрь, либо выходят за границы емкости, давая возможность обильному во время жарки конденсату стекать на плиту. Ну и выгода: я купил сковородку IKEA без крышки, зато теперь вечно отдраиваю плиту от конденсата. Даже самая дорогая кухня молниеносно становится дешевой из-за этих, казалось бы, мелких и незначительных деталей. Но всё же хочется задать вопрос шведам: «Ребята, почему у этой отличной антипригарной сковороды за 5 долларов нет крышки??? Ну кто из топ-менеджмента распорядился, что её не должно быть?????»
4. Обгоревшие текстильные прихватки
Точно не признак отличной хозяюшки. / Фото: depositphotos.com
Поставим вопрос ребром: неужели вы не видели в вашем районе в магазинчике типа FixPrice силиконовых прихваток за доллар?! Они легко моются, не горят, полностью защищают ваши руки от ожогов. Наш вердикт: забыть про текстильные прихватки как про кошмарный сон! Точка.
5. Жуткие накидки на кресла и диваны
Кошмарно! / Фото: youla.ru
И снова всё те же причины, что в материале перечислены выше: это пыль, это микроскопические клещи, это нездоровый климат жилища. Данный устаревший способ спасения диванов и кресел от преждевременного изнашивания испортит любой, даже самый современный интерьер. Долой их все в одночасье!
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