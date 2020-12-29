Действенный способ приготовить пиццу с помощью цветочного горшка

1. Необходимый инструментарий

Пицца — любимый продукт многих взрослых и детей. /Фото: ixbt.com

Рецепт очень вкусной пиццы иногда кроется в правильном методе приготовления . /Фото: pechnoy.guru

2. Подготовка к готовке

Вот так выглядит горшок с ручкой. /Фото: youtu.be/vRHQ84CU6QU

3. Приготовление пиццы

Приготовление пиццы с цветочным горшком. /Фото: youtu.be/vRHQ84CU6QU

Пиццу сыром не испортишь. /Фото: promotions.co.th

Вкусная пицца всегда поднимает настроение. /Фото: cdn.usarestaurants.info

4. Идеальное тесто

Тесто любит долгое замешивание. /Фото: jurnalemigrant.com

5. Секретный помощник: любовь

Для вкусной пиццы придется поработать руками. /Фото: edalnya.com

6. Правильный соус

Соус для пиццы также важен, как и начинка. /Фото: p0.pikist.com

7. Выбор начинки

Вкусная начинка состоит из небольшого количества ингредиентов. /Фото: eda.ru