Действенный способ приготовить пиццу с помощью цветочного горшка

Пицца — это не только невероятно вкусная еда, которую любят многие, но и сытный перекус на любой случай жизни. Любители этого блюда вряд ли откажутся попробовать новый секретный рецепт или способ приготовления, чтобы найти для себя идеальный вкус. В редакции Novate.ru почти уверены, что пиццу, приготовленную с помощью цветочного горшка, вряд ли кто-то уже пробовал. Это звучит невероятно, но на самом деле этот метод готовки довольно прост и может стать постоянным в арсенале домашнего приготовления пиццы.
1. Необходимый инструментарий
Пицца — любимый продукт многих взрослых и детей. /Фото: ixbt.com
Существует множество рецептов пиццы. Начинать можно с различных видов теста, соуса и начинки и закончить вариантами ее приготовления. Пицца готовится в печи, в духовке, на сковороде, на дровах и даже в микроволновой печи. Но невероятно вкусной она получается, если готовить ее на природе с помощью самодельного дополнения в виде слегка модернизированного цветочного горшка. С этим нехитрым приспособлением она получается невероятно сочной, равномерно приготовленной и ароматной. Точно стоит попробовать с минимальной затратой сил и времени.
Рецепт очень вкусной пиццы иногда кроется в правильном методе приготовления. /Фото: pechnoy.guru
Для приготовления пиццы в цветочном горшке понадобится:
• глиняный цветочный горшок с диаметром 40 см;
• U-образный крюк;
• электрическая дрель;
• 4 гайки;
• 4 шайбы;
• решетка;
• древесный уголь;
• камень или сковорода для пиццы;
• гриль или костер;
• плотные рукавицы для защиты от огня и жара.
2. Подготовка к готовке
Вот так выглядит горшок с ручкой. /Фото: youtu.be/vRHQ84CU6QU
На дне глиняного горшка необходимо закрепить металлический U-образный крюк, достаточно прочный, чтобы удерживать весь горшок на весу. Для этого следует разметить в центре внешней стороны дна две точки и просверлить там отверстия электрической дрелью. Сначала лучше начать работу со сверлом меньшего размера, а затем взять с большим диаметром. Во время сверления сверло будет достаточно сильно нагреваться, поэтому не лишним будет использовать воду, чтобы охладить металл и отверстие на горшке. Затем нужно надеть гайку и шайбу на каждый конец крючка и вставить его в отверстия. После этого горшок следует перевернуть и повторить эту операцию с внутренней стороны, чтобы надежно закрепить U-образный крюк. Теперь он будет ручкой, за которую удобно поднимать глиняный горшок.
3. Приготовление пиццы
Приготовление пиццы с цветочным горшком. /Фото: youtu.be/vRHQ84CU6QU
После того как все приготовления самодельного духового пространства готовы, следует позаботиться об огне и жаре. Для этого разводится костер или подготавливается гриль. Древесный уголь дает больше жара за довольно короткое время, поэтому именно его, а не дрова, предпочтительнее использовать для приготовления пиццы. После того, как уголь прогреется, нужно поставить решетку на костер или гриль. Сама пицца выкладывается на сковороду или камень для пиццы подходящего диаметра. Пицца в диаметре должна быть меньше, чем глиняный горшок.
Пиццу сыром не испортишь. /Фото: promotions.co.th
Чтобы защитить руки от жара, обязательно при этом пользоваться рукавицами. Глиняный горшок устанавливается поверх пиццы. Время необходимое на приготовление пиццы зависти от толщины теста, его состава и количества начинки. Но обычно хватает примерно 15-20 минут для самостоятельно приготовленной пиццы и 5 минут для полуготовой замороженной пиццы из магазина. Готовая пицца обладает невероятным ароматом с дымком костра, а также подается сразу вкусной и горячей прямо на свежем воздухе.
Вкусная пицца всегда поднимает настроение. /Фото: cdn.usarestaurants.info
Полезный совет: Держать горшок удобно, взявшись одной рукой за ручку, а другой за дно горшка для поддержки.
4. Идеальное тесто
Тесто любит долгое замешивание. /Фото: jurnalemigrant.com
Помимо метода приготовления для вкусной пиццы не помешает знать несколько дополнительных секретов. Чтобы сделать идеально эластичное тесто, которое хорошо пропекается и при этом не становится черствым или рассыпчатым, в любой из его рецептов стоит добавить секретный ингредиент — оливковое масло. Достаточно 1-2 столовых ложек, чтобы сделать вкус поразительным. Тесто обязательно тщательно замешивается.
5. Секретный помощник: любовь
Для вкусной пиццы придется поработать руками. /Фото: edalnya.com
Тесто любит ручной труд. Поэтому раскатывать его в тонкий слой лучше всего руками. Для этого поверхность теста периодически следует присыпать мукой и аккуратно, постепенно, истончать, начиная от середины и по направлению к краям. Края основы должны остаться немного толще, чтобы они не стали пересушенными.
6. Правильный соус
Соус для пиццы также важен, как и начинка. /Фото: p0.pikist.com
Соус для пиццы не обязательно делать традиционным. Томатная паста — это хорошо, но еще лучше будет добавить в смесь кабачковую икру, сливочный сыр или соус песто. Соус должен быть умеренно густым, но не жидким, чтобы не растекался. На основу среднего диаметра уходит около трех столовых ложек, больше не нужно.
7. Выбор начинки
Вкусная начинка состоит из небольшого количества ингредиентов. /Фото: eda.ru
Для приготовления пиццы можно использовать любые ингредиенты. Однако мастера кулинарии советуют не перебарщивать и выбирать не более четырех ингредиентов для одной основы. Слой начинки не должен быть большим, чтобы идеально приготовиться. Оптимальная величина — 1 см. Сыр всегда посыпается сверху.
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