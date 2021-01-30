В чём клялись октябрята, пионеры и комсомольцы

Пожалуй, ни одно другое явление советской воспитательной системы не пытаются восстановить с таким завидным упорством, как пионерию, с ее возрастными ступенями. Однако вся суть этого явления была в его массовости, а потому отдельно взятые объединения не могут принести сопоставимых результатов. Почему же дети и молодежь всех возрастов так охотно вступали в ровные ряди октябрят, пионеров и комсомольцев и в чем клялись перед товарищами?
Индустриализация шла полным ходом, и большинство молодежи стало молодежью «рабочей», именно она составляла огромную прослойку городского населения. Впрочем, временное правительство, слишком занятое воплощением в жизнь громких лозунгов, не видело в молодежи ни политических амбиций, ни реальной силы. Более того, молодежь была самой слабо защищенной социальной прослойкой.
Зарабатывала молодежь меньше всех, даже делая одинаковую работу, детский и подростковый никак не был оговорен законодательно. Большевики первыми взяли под свое крыло эту огромную категорию людей, наиболее энергичную и перспективную, стоит заметить. Еще в 1917 году стали возникать союзы, в которых объединялась рабочая молодежь для защиты своих интересов и других общих целей. Участники таких союзов сразу стали активными членами общества, они принимали участие в охране улиц и заводов, выступали в качестве дружинников и помогали полиции.
Первое официальное объединение рабочей молодежи
Комсомол пришелся к месту и стал самым массовым общественным объединением.
Осенью 1917 года состоялось первое официальное мероприятие, на котором было принято решение о создании Московского союза рабочей молодежи. Был принят устав. Впереди были большие перемены, которые положительным образом отразились на правовом положении молодежи, особенно тех, кто был занят на производстве. Молодежные объединения стали доходить до самых провинциальных городков и уездов. Массовость нарастала.
Год спустя съезд молодежи уже состоялся общероссийский, на нем и было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи или сокращенно РКСМ, именно от этой аббревиатуры и пошло сокращенное и звучное «комсомол». Это слово, разошлось по всем странам как непереводимое исключительно коммунистическое явление.
Сейчас становится модным скептически относится к столь масштабным общественным организациям, ведь любая попытка сделать общее частным, воспринимается как посягательство на свободу. Однако при всех скептических настроениях нельзя не признавать заслуги комсомола, за годы его существования комсомольцами побывали десятки миллионов людей и большинство из них воспоминают эти годы с теплотой. Именно будучи комсомольцами люди, формировались как личности, принимали жизненную позицию.
Сейчас эти значки приобретают только для частных коллекций.
Пожалуй, главное, что отличало эту общественную организацию от сотен других – искреннее желание ее участников сделать мир лучше. В первые два десятилетия, с момента основания, комсомол делал упор на повышение грамотности среди населения, участвовал в масштабных стройках, формировал бригады. Именно руками комсомольцев построены некоторые первенцы электрификации - электростанции. Благодаря инициативе и вниманию комсомола получить образование смогли почти 50 млн. человек!
Великая Отечественная война не могла обойти стороной самую крупную общественную организацию страны. На защиту родины отправилось 11 млн человек, являющихся членами ВЛКСМ. 7 тысяч комсомольцев получили звание Герой Советского союза.
После того как война закончилась, молодежь поехала по стране восстанавливать города. Их силами осваивались целинные земли. Силами членов ВЛКСМ было обработано и освоено более 40 млн гектаров целины. Продолжалась стройка ГЭС и атомных электростанций. Грандиозная стройка века – «БАМ» являлась всесоюзной комсомольской стройкой, принять в ней участие было делом сложным, но очень почетным.
БАМ стал настоящим символом эпохи.
Если в год основания комсомольской организации на тысячу ее членов приходился только один с высшим образованием, то в 1969 году из 24 млн участников половина имела высшее, незаконченное высшее или среднее профессиональное. Среди них были учителя, врачи, инженеры, представители рабочих специальностей. Комсомольцы были повсюду, они были везде.
К 1984 году показатели численности членов ВЛКСМ достигли максимальных 42 млн. С этого времени начинается снижение численности. К году развала СССР в ВЛКСМ состояло около 26 млн. человек. Вместе с развалом страны исчезла и общественная организация, хотя у нее и был правопреемник – Российский союз молодежи, но задор был уже не тот.
Пионерия как подготовка к комсомолу
Юные коммунисты или скауты.
Большинство уверено, что пионерия возникла как одна из форм комсомола для тех, кто помладше, в качестве подготовки к чему-то более серьезному. Но все было не так легко и просто. Новое правительство было обеспокоено физическим и духовным здоровьем подрастающего поколения, понимая, что дети, выросшие в период перемен, должны стать достойными гражданами своей страны и быть достаточно коммунистически настроены, несмотря на свое происхождение и детство. Другой важной задачей была военная подготовка.
Все эти цели призвано было решить организация юных коммунистов. Так называемая система «Юки» должна была работать по схеме скаутов. Несмотря на то, что скаутинг при действующем строе был скорее явлением враждебным, партийные деятели сумели разглядеть в нем рациональное зерно и оказались правы. Нельзя было не признать, что эта система построена на знании молодежной и подростковой психологии и их потребностях и стремлениях.
Парад пионеров 1924 года.
Итак Юки-скауты – это дети пролетариев, объединенные в группы с военным уклоном (созданные по прототипу) для саморазвития, воспитания и досуга. Однако находятся и противники этой системы, которые видят в системе скаутов отвлечение от реальных проблем спортом и какими-то примитивными развлечениями, создание послушного элемента капиталистического строя. При этом в качестве негативного примера приводится Америка, в которой широко применяется эта система. Дескать, еще со школьной скамьи буржуазия воспитывает себе подобных, зараженных капиталистическими настроениями детей.
И вообще СССР, основываясь на собственных достижениях науки и педагогики, санитарных норм и социалистическом строе создаст нечто более совершенное, для того чтобы вырастить поколение полностью здоровое, энергичное и готовое выполнять поставленные перед страной задачи. Важная роль должна была отдана трудовому воспитанию. Скаутовские организации, тем временем, уже работали.
Образ Ленина был ключевым для пионерии.
Комсомол, к тому времени уже созданный, объявил войну буржуазным явлениям, в число которых входил и скаутинг. Дошло до того, что на одном из заседаний комсомольских организаций было решено рекомендовать распустить существующие отряды Юки. К тому же, одним из поводов стало тот факт, что лидерами этого движения были прежние наставники, работавшие в данном направлении еще при старом строе. Они старались не касаться политики, не контактировали с комсомолом и пытались создать обособленную организацию.
Таким образом, на этом этапе определилось два направления, хотя цель была одна – организовать детей и подростков. Надежда Крупская даже выступала с докладом «О бойскаутизме» с предложением перенять некоторые методы скаутизма и создать организацию, которая была бы скаутская по форме, но коммунистическая по содержанию.
Посвящение в пионеры.
Именно этот принцип и лег в основу пионерии, с 1922 года начинают появляться пионерские отряды в различных населенных пунктах. В этом же году их объединят в одну централизованную систему, создадут закон пионеров, торжественное обещание и закон. Но об этом чуть ниже.
Что касается политической стороны вопроса, то главными требованиями к пионерии стали:
• сплочение детей пролетариата и их подготовка к борьбе за интересы строя;
• стремление и борьба за идеал;
• ставить общественное выше личного;
• социальные приоритеты важны перед индивидуальными, готовность к самопожертвованию.
Октябренок – будущий пионер
Главной задачей октябрят было стать достойной сменой пионерам.
Для детей помладше, которые как раз были ровесниками Октябрьской революции, была создана своя версия пионерской и комсомольской организации. Ребят, не мудрствуя лукаво, назвали в честь Октябрьской революции – октябрятами. По сути это было первой ступенью советского политического просвещения и приобщения. Нельзя не заметить, что во многом это давало детям, которые чаще всего дома находились в исключительно патриархальной и отсталой обстановке некоторую долю самостоятельности и независимости.
Чаще всего октябрятами становились сразу после поступления в школу, причем это тоже была весьма работающая и эффективная организация для тех лет. В этом не сложно убедиться хотя бы даже пролистав детскую периодику тех лет. Тот же журнал «Мурзилка», который сначала должен был называться «Октябренок» или «Веселые картинки» - предназначенные для ребят помладше. Главным лозунгом октябрят было: «Я октябренок – будущий пионер!» - подчеркнутая иерархия и ступени роста, к которым стремились дети, делали эту систему безупречно работающей. Быть исключенным из октябрят, пионеров и уж тем более, комсомольцев, боялись все.
Как принимали в молодежные коммунистические организации?
Принимают в октябрята.
В октябрята принимали учеников 1-4 классов, главной задачей октябрят было вырасти в достойных пионеров. Было создана преемственность, поскольку вожатыми для октябрят назначались активные пионеры. Октябрята носили значок – пятиконечную звезду с изображением совсем юного Ленина. Октябрята занимались общественно полезным трудом, среди них назначались цветоводы, библиотекари, спортивные и культурные секторы. Как правило, октябренком мог стать каждый ученик, сразу при устройстве в школу.
Торжественное обещание перед товарищами.
А вот с пионерами все было интереснее. Пионером мог стать ученик 9-14 лет. Вопрос решался индивидуально, по каждому отдельно. Причем это было коллегиальное открытое решение сбора пионерского отряда или совета дружины. Тот, кто был удостоен чести стать пионером, должен был «перед лицом своих товарищей» дать торжественное обещание. После этого кто-то из старших товарищей повязывал ему пионерский галстук и прикреплял значок. Пионерский галстук являлся частью знамени и олицетворял тот факт, что ребенок теперь является частицей чего-то большего. Треугольная форма говорила о единстве трех поколений – октябрят, пионеров и комсомольцев. Галстук был символом чести и его следовало беречь.
Вопросы будущей комсомолке.
Посвящение в пионеры чаще всего было приурочено к какому-либо важному коммунистическому празднику и проходило около культовых мест – памятника Ленину. Помимо помощи октябрятам, пионеры должны были заниматься общественно-полезной работой, например, собирать металлолом и макулатуру, помогать старшему поколению («тимуровцы»), а еще обязательно хорошо учиться и не нарушать дисциплину. За плохую учебу и дебоширство из пионеров могли и исключить.
Стать комсомольцем было сложнее, в их ряды можно было попасть, начиная с 14 лет, но для этого необходима была рекомендация двух старших товарищей, которые уже являются комсомольцами, причем не менее одного года. Только в этом случае заявление могли принять к рассмотрению, отказать могли в любом случае, просто сочтя кандидатуру недостойной.
В случае если заявление было принято к рассмотрению, кандидату назначалось собеседование, с приглашением вышестоящих лиц. Будущий комсомолец должен был знать устав организации, ключевые личности, которые сыграли роль в создании комсомола, даты съездов и другие, а главное иметь правильный ответ на вопрос: «А почему ты хочешь в комсомол?» Комсомольская организация предполагала уплату взносов. Исключить из числа комсомолов могли за какие-то грубые нарушения или скандал, долги по взносам. Это становилось пятном на репутации, получить хорошую должность при этом было невозможно.
Интересные факты о молодежных организациях СССР
И с этим сложно было не согласиться.
- Первые пионерские галстуки не завязывались узлом, а скреплялись специальной заколкой. Она был украшен символикой: серпом с молотом и костром. Со временем зажим исключили из атрибутики, он был сложен и дорог в изготовлении, а галстук проще было завязать.
- Главный девиз пионеров «Будь готов!» был заимствован у скаутов, которые тоже выражают свою готовность к любым испытаниям и сложностям. Но скаутская фраза была переделана и полная ее версия на коммунистический лад, звучала как «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!»
- Среди пионеров есть герои Великой Отечественной войны. Мальчишки помогали партизанам и зачастую им удавалось заполучить информацию, которую взрослые не смогли узнать. В основном они были задействованы у партизанов и разведчиков, ведь на мальчишек никто не обращал внимания, не видя в них опасности.
- Пионеры занимались общественно-полезным трудом. Так, обычная девочка из Таджикистана была награждена за ударный труд, поскольку перевыполнила норму по сбору хлопка для взрослого человека.
Трудолюбие воспитывалось с младых лет.
- Принято считать, что создателем и идеологом комсомола был Ленин. Но он на их съездах выступил всего дважды, причем в первый раз тогда, когда организация уже два года как существовала.
- Комсомол просуществовал 70 лет и за этот период им руководили 15 человек, причем им было 17-20 лет. Судьба практически всех из них – трагична.
- После комсомола в 28 лет человек мог вступить в партию. По-крайней мере, так предполагалось. Но на деле в партию шли менее половины вчерашних комсомольцев.
- Членство ВЛКСМ влияло на заработную плату. Те, кто состоял в данном союзе получали зарплату многократно выше, чем те, кто общественно полезным трудом занят не был и трудился на той же должности.
- Учитывая взносы, комсомольская организация была отнюдь не бедствующей. Однако после роспуска в 1991 году о судьбе членских взносов, уже собранных к тому моменту, никто не заговорил. Куда они делись – история умалчивает.
- Создавая комсомол, большевики намеренно привлекли к нему пролетариат, полагая, что «темная» молодежь сможет принять любую идеологию и продвигать ее в дальнейшем.
Когда слово пионера значило многое.
- Нельзя было отказаться от вступления в комсомол. Если же человек решал не становиться частью общественной организации, то и пути в высшее учебное заведение для него были закрыты, а значит и вероятность найти хорошую работу и как-то устроиться в жизни.
- Планировалось, что комсомольцы будут проживать в специальных жилых комплексах, в которых все будут молодыми. Построить эти дома они должны были сами же. Но на деле этот проект оказался не жизнеспособным, поскольку квартиры в таких домах быстро разбирали между своими же.
- Многие современные политические руководители в прошлом являлись членами ВЛКСМ, причем имели руководящие должности или числились в активистах. Вряд ли это совпадение.
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