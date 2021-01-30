В чём клялись октябрята, пионеры и комсомольцы

Первое официальное объединение рабочей молодежи

Комсомол пришелся к месту и стал самым массовым общественным объединением.

Сейчас эти значки приобретают только для частных коллекций.

БАМ стал настоящим символом эпохи.

Пионерия как подготовка к комсомолу

Юные коммунисты или скауты.

Парад пионеров 1924 года.

Образ Ленина был ключевым для пионерии.

Посвящение в пионеры.

Октябренок – будущий пионер

Главной задачей октябрят было стать достойной сменой пионерам.

Как принимали в молодежные коммунистические организации?

Принимают в октябрята.

Торжественное обещание перед товарищами.

Вопросы будущей комсомолке.

Интересные факты о молодежных организациях СССР

И с этим сложно было не согласиться.

Трудолюбие воспитывалось с младых лет.

Когда слово пионера значило многое.