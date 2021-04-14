Вещи, которые нельзя мыть водой

Во время уборки многие используют самый простой способ очистить поверхности и предметы – воду. Но некоторые из них могут испортиться и даже перестать работать, так как вода разрушает некоторые составы и материалы. В статье мы расскажем, какие вещи и поверхности стоит перестать мыть водой.
1. Изделия из кожи
Вода может испортить кожу окончательно. Вследствие постоянного использования воды все ваши кожаные изделия со временем начнут трескаться и в итоге могут окончательно порваться. Для кожи нужно покупать специальное средство, которое позволит сохранить материал на долгое время.
2. Деревянная мебель
Деревянная мебель тоже не любит воду. Если вы хоть раз оттирали пятна от кружек с деревянного стола, то прекрасно помните, как область становится более светлой. Также частое использование воды может привести к тому, что мебель разбухнет. Лучше всего применять сухую тряпку, а для блеска — специальный лак.
3. Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты требуют очень большого внимания со стороны хозяина. Их нельзя мыть водой, так как это может привести к последующей ржавчине, что ведет к полной утрате музыкальных свойств инструмента. Для них разработаны специальные средства, которые очищают очень бережно.
4. Изделия из латуни и серебра
Обычно латунь и серебро, которые используются в качестве предметов интерьера, покрывают специальным раствором, позволяющий предметам красиво блестеть на солнце. Если постоянно их мыть водой, то это покрытие сотрется и предметы начнут тускнеть.
5. Электронные приборы
Если вода попадет во внутренние механизмы электроники, то спасти технику уже вряд ли получится. Поэтому ее запрещено мыть водой, лучше использовать микрофибру или специальные распыляющие средства.
6. Розетки и светильники
Короткое замыкание, искры и пожар – именно это может произойти, если протирать розетки светильники очень мокрой тряпкой. Лучше использовать сухую тряпку, которая уберет всю пыль и грязь.
7. Объектив камеры
Камеры и объективы имеют очень чувствительные линзы, которые даже при небольшом использовании воды и грубой тряпки могут потерять свою работоспособность. Лучше использовать специальную бумагу или обратиться к профессиональным мастерам по чистке такой техники.
8. Компьютерная клавиатура
Чистить свою клавиатуру нужно как можно чаще. Ведь любые крошки и пыль могут просто забиться за клавиши, тем сам они будут западать и плохо работать. Но нужно это делать сухой тряпкой без использования воды, так как есть вероятность замыкания и повреждения платы клавиатуры.
9. Деревянный пол
Как трудно представить, что мыть пол нельзя водой. На самом деле речь идет о паркете, который очень чутко относится к воде. Если моете его водой, то не оставляйте слишком большое количество, тряпка должна быть лишь слегка влажной.
10. Изделия из велюра, замши и бархата
Вода может не только оставить некрасивые пятна на этих тканях, но и полностью разрушить их состав. Обычно изделия из велюра и бархата чистят пенящимися составами и пылесосом.
Вода – не всегда помощник в доме. Перед тем как начать уборку, узнайте не нанесет ли водный состав слишком большой ущерб тканям и поверхностям, которые вы собрались мыть.
А вы используете воду для уборки любых поверхностей? Расскажите нам об этом в комментариях!
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