Вещи, которые нельзя мыть водой

Во время уборки многие используют самый простой способ очистить поверхности и предметы – воду. Но некоторые из них могут испортиться и даже перестать работать, так как вода разрушает некоторые составы и материалы. В статье мы расскажем, какие вещи и поверхности стоит перестать мыть водой.



1. Изделия из кожи

2. Деревянная мебель

3. Музыкальные инструменты

4. Изделия из латуни и серебра

5. Электронные приборы

6. Розетки и светильники

7. Объектив камеры

8. Компьютерная клавиатура

9. Деревянный пол

10. Изделия из велюра, замши и бархата

Вода может испортить кожу окончательно. Вследствие постоянного использования воды все ваши кожаные изделия со временем начнут трескаться и в итоге могут окончательно порваться. Для кожи нужно покупать специальное средство, которое позволит сохранить материал на долгое время.Деревянная мебель тоже не любит воду. Если вы хоть раз оттирали пятна от кружек с деревянного стола, то прекрасно помните, как область становится более светлой. Также частое использование воды может привести к тому, что мебель разбухнет. Лучше всего применять сухую тряпку, а для блеска — специальный лак.Музыкальные инструменты требуют очень большого внимания со стороны хозяина. Их нельзя мыть водой, так как это может привести к последующей ржавчине, что ведет к полной утрате музыкальных свойств инструмента. Для них разработаны специальные средства, которые очищают очень бережно.Обычно латунь и серебро, которые используются в качестве предметов интерьера, покрывают специальным раствором, позволяющий предметам красиво блестеть на солнце. Если постоянно их мыть водой, то это покрытие сотрется и предметы начнут тускнеть.Если вода попадет во внутренние механизмы электроники, то спасти технику уже вряд ли получится. Поэтому ее запрещено мыть водой, лучше использовать микрофибру или специальные распыляющие средства.Короткое замыкание, искры и пожар – именно это может произойти, если протирать розетки светильники очень мокрой тряпкой. Лучше использовать сухую тряпку, которая уберет всю пыль и грязь.Камеры и объективы имеют очень чувствительные линзы, которые даже при небольшом использовании воды и грубой тряпки могут потерять свою работоспособность. Лучше использовать специальную бумагу или обратиться к профессиональным мастерам по чистке такой техники.Чистить свою клавиатуру нужно как можно чаще. Ведь любые крошки и пыль могут просто забиться за клавиши, тем сам они будут западать и плохо работать. Но нужно это делать сухой тряпкой без использования воды, так как есть вероятность замыкания и повреждения платы клавиатуры.Как трудно представить, что мыть пол нельзя водой. На самом деле речь идет о паркете, который очень чутко относится к воде. Если моете его водой, то не оставляйте слишком большое количество, тряпка должна быть лишь слегка влажной.Вода может не только оставить некрасивые пятна на этих тканях, но и полностью разрушить их состав. Обычно изделия из велюра и бархата чистят пенящимися составами и пылесосом.Вода – не всегда помощник в доме. Перед тем как начать уборку, узнайте не нанесет ли водный состав слишком большой ущерб тканям и поверхностям, которые вы собрались мыть.А вы используете воду для уборки любых поверхностей? Расскажите нам об этом в комментариях!