5 приемов в макияже, которые в 2020-м безнадёжно устарели

Уже никто не носит высокие парики, не красит лицо в белый и не наносит мушки, как в 17 веке. Однако давно пора попрощаться и с некоторыми трендами косметики, свойственных веку двадцатому. Материал расскажет о пяти идеях макияжа, о которых давно пора забыть.
1. Яркие румяна на щеках
Оставим это в прошлом веке... / Фото: livejournal.ru
Розовые или кирпичные румяна под скулами, которые идут через всю щеку, были трендами макияжа безумных 1980-90-х годов наряду с налаченными чёлками и лосинами из зала аэробики в качестве верхней одежды. Тогда мало кто понимал, как правильно наносить румяна так, чтобы просто улучшить овал лица. Однако в 21 веке давайте забудем о розовых румянах на лице вовсе. Для контуринга овала будет идеально использовать скульптор.
2. Густой тональный крем или пудра, похожая на корочку сыра бри
Штукатурочка-то давно устарела... / Фото: fity.club
База под тональник, густой тональный крем, обновление пудры каждый час, румяна - всё это не уход, а издевательство над кожей лица, несусветное её утяжеление. Такой макияж отнимает много времени и в любое время суток и при любом освещении выглядит неестественно. Мы привыкли называть это ШТУКАТУРКОЙ. Лучшей его альтернативой является так называемый нюдовый макияж (от англ. слова nude - 'голый, без одежды'): слегка влажная, здоровая кожа с минимумом покрытия при помощи консилеров и хайлайтеров. Эта новая версия макияжа делается с помощью лёгких мерцающих флюидных косметических средств.
3. Стойкая матовая помада
О, нет! / Фото: makeupsecret.com.ua
Этот вариант из шальных 2000-ых уже подходит разве что только для травести-артистов из ночных клубов. Оставьте данный вариант для нарицательных Мадам Шушу и Зазы Пальчик! В 2020 году можно обойтись виниловыми помадами, невидимыми флюидами или блесками для губ, тем более что они добавят свежести, молодости и легкости вашему луку. Есть весьма широкий спектр выборов - можно использовать натуральный цвет (почти в цвет губ) или же осмелеть и украситься ярким глянцем.
4. Тонна туши на нижних ресницах
О-о-о-о, старые добрые лапки паука! / Фото: zen.yandex.ru
Использовать слишком много туши - признак дурновкусия. Раньше мы ласково называли этот эффект лапками паука. Современный повседневный макияж предполагает не использовать тушь на нижних ресницах в принципе, а на верхние наносить её легко, используя современные разделяющие реснички кисточки. Лучше оставить эксперименты со слипшимися ресницами для шуточных фотосессий в Инстаграм а-ля Мартиша Аддамс, а для обычной жизни выбрать минимум туши на верхних ресницах.
5. Стрелки-рыбки
Давно не модно! / Фото: zen.yandex.ru
Если вы обожаете ваш лук со стрелками на веках, то есть хорошая новость: разнообразить макияж можно с помощью цветной подводки. Кроме того, не стоит ограничиваться синей. В ход идут все оттенки - темно-розовый, светло- или темно-коричневый, темно-зеленый и пр. Можно попробовать использовать неоновый лайнер или лайнер с темными блёстками. Классической формой стрелок можно также пренебречь, выбрав для себя что-то необычное.
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