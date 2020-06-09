Яблочный пирог - любимый десерт литераторов: три оригинальных рецепта

Яблочный пирог - любимое лакомство Александра Пушкина, Марины Цветаевой и Астрид Линдгрен. «Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом», - так перефразировал известную пословицу Александр Пушкин . И действительно, поэт отличался хорошим аппетитом, правда, гастрономических изысков не имел, с удовольствием заглядывал в гости к матери Надежде Осиповне на простой печеный картофель. Одним из любимых лакомств поэта был яблочный пирог , которым угощали его в гостях у семейства Вульф, где он часто бывал в годы ссылки в Михайловском. В нашем обзоре – рецепт этого блюда, а также еще два яблочных пирога, которые связывают с именами Марины Цветаевой и Астрид Линдгрен .

Яблочный пирог Вульфов

Александр Пушкин был большой любитель русской кухни. Фото: Oede.by

Если отправиться на экскурсию по пушкинским местам в Михайловское, можно услышать историю о том, как поэт проводил свободное время, навещая семейство Вульфов в соседнем имении Тригорском. Там, в сохранившейся усадьбе-музее в числе прочего рассказывают и о яблочном пироге, фирменном десерте, который подавали к чаю. Пушкину настолько полюбился вкус этого пирога, что даже письма к незабвенной Анне Керн он подписывал не иначе, как «Ваш Яблочный Пирог».

Портрет Александра Пушкина. Фото: NewRezume.org

Приготовить яблочный пирог в домашних условиях несложно: ингредиенты просты, да и процесс приготовления не займет много времени и не требует особых кулинарных навыков.

Для яблочного пирога Вульфов потребуется:

Яблочный пирог Вульфов. Фото: gingerpage.com

Слоеное тесто - 500 г

Сметана средней жирности - 400 г

Мед - 100 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Яблоко - 5 шт.

Сливочное масло - 50 г

Корица по вкусу.

Как приготовить яблочный пирог Вульфов:

1. Раскатать слоеное тесто, выложить в форму для выпекания.

2. Очистить яблоки от кожуры, порезать небольшими дольками, карамелизировать на сливочном масле с добавлением меда и корицы. Как только яблоки станут мягкими, снять с огня и дать остыть.

3. Отдельно взбить сметану с двумя яйцами, добавить яблоки в получившуюся массу.

4. Выложить яблочно-сметанную массу на тесто, завернуть края, чтобы у пирога образовался бортик.

5. Пирог выпекать при температуре 200С около 30-40 минут.

Цветаевский яблочный пирог

Портрет Марины Цветаевой. Фото: alexandrtrofimov.ru

Рецепт цветаевского яблочного пирога найти несложно, гораздо сложнее отыскать свидетельства того, что Марина Цветаева действительно его готовила. В воспоминаниях Анастасии Цветаевой есть лишь упоминание вскользь о том, что в гостях у Добротворских всегда угощали сладкими пирогами и сдобными лепешками на сметане.

Сохранилось и письмо Ариадны Эфрон, дочери Марины Ивановны, в котором она рассказывает, как провела в одиночестве Рождество 1959 года: «…Этот год я под Рождество была совсем одна... Все я убрала, прибрала, вымыла полы, собственноручно испекла слоеный пирожок с яблоками и заварным кремом и ждала, когда зажжется свет, чтобы заняться елкой...»

Для цветаевского яблочного пирога потребуется:

Цветаевский яблочный пирог. Фото: gingerpage.com

Яблоки кислые – 3-5 шт. (лучше антоновские)

Мука пшеничная – 2 ст.

Сметана средней жирности – 1,5 ст.

Сахар – 1 ст.

Масло сливочное – 120 гр. + для смазывания формы

Яйцо куриное – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Корица, ваниль – по вкусу

Как приготовить цветаевский яблочный пирог:

1. Для приготовления теста нужно смешать 1,5 ст. муки с разрыхлителем, добавить сливочное масло, натертое на терке, растереть получившуюся массу. Затем добавьте полстакана сметаны, тщательно вымесите тесто, чтобы оно практически не прилипало к рукам.

2. Раскатайте тесто, уложите на дно формы. Сверху выложите слой яблочных долек (для этого предварительно очистите яблоки от кожуры и порежьте, чтобы дольки получились тонкими, используйте овощечистку).

3. Приготовьте крем, смешав оставшийся стакан сметаны с яйцом, сахаром и 2 столовыми ложками муки. Крем после взбивания должен быть жидким. Его нужно вылить поверх коржа и яблок.

4. Выпекать цветаевский яблочный пирог следует при температуре 200С около 50 минут.

Яблочный пирог Астрид Линдгрен

Портрет Астрид Линдгрен. Фото: interviewmg.ru

Те, кто внимательно читал книги о приключениях малыша и Карлсона помнят, помнят, какую отменную яблочную запеканку готовила домомучительница и подавала непременно с ванильным соусом. Рецепт шведского яблочного пирога – прост в исполнении. А вот результат непременно порадует.

Для шведского яблочного пирога потребуется:

Шведский яблочный пирог. Фото: ivona.bigmir.net

Яблоки – 1-2 шт.

Мука – 400 гр.

Сахар – 150 гр. + 2 ч.л.

Молоко – 200 мл

Сливочное масло – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Миндальные лепестки – 1 ст.л.

Как приготовить шведский яблочный пирог

1. Для приготовления теста масло нужно предварительно вытащить из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. После – взбить его с сахаром (150 гр.) и яйцами.

2. В получившуюся массу добавить молоко и муку (предварительно смешанную с разрыхлителем), аккуратно перемешивая лопаткой.

3. Тесто вылить в форму. Чтобы пирог было легко вынуть после приготовления, форму рекомендуется застелить пергаментом.

4. Сверху на тесто уложить яблочные дольки, посыпать их оставшимся сахаром и корицей, украсить миндальными лепестками.

5. Для выпекания пирог поместить в духовку, разогретую до 180С, на 40-60 минут. Вынимать пирог из формы следует только тогда, когда он полностью остынет.

Для классического ванильного соуса потребуется:

Яблочный пирог с ванильным соусом. Фото: alinmir.ru

Молоко – 2 ст.

Мука – 0,25 ст.

Сахар – 0,25 ст.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Ванильный экстракт или ванилин – по вкусу

Щепотка соли

Как приготовить ванильный соус:

1. Для приготовления соуса смешайте в кастрюле муку, соль, сахар и молоко, доведите до кипения, помешивая.

2. Массу нужно уваривать, пока она не загустеет, не забывая при этом продолжать помешивать.

3. Добавить сливочное масло, ваниль, перемешать. Яблочный пирог подается и с теплым соусом, и с холодным, по вкусу.