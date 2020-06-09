Яблочный пирог - любимый десерт литераторов: три оригинальных рецепта

Яблочный пирог - любимое лакомство Александра Пушкина, Марины Цветаевой и Астрид Линдгрен.
«Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом», - так перефразировал известную пословицуАлександр Пушкин
. И действительно, поэт отличался хорошим аппетитом, правда, гастрономических изысков не имел, с удовольствием заглядывал в гости к матери Надежде Осиповне на простой печеный картофель. Одним из любимых лакомств поэта быляблочный пирог
, которым угощали его в гостях у семейства Вульф, где он часто бывал в годы ссылки в Михайловском. В нашем обзоре – рецепт этого блюда, а также еще два яблочных пирога, которые связывают с именамиМарины Цветаевой и Астрид Линдгрен
.
Яблочный пирог Вульфов
Александр Пушкин был большой любитель русской кухни. Фото: Oede.by
Если отправиться на экскурсию по пушкинским местам в Михайловское, можно услышать историю о том, как поэт проводил свободное время, навещая семейство Вульфов в соседнем имении Тригорском. Там, в сохранившейся усадьбе-музее в числе прочего рассказывают и о яблочном пироге, фирменном десерте, который подавали к чаю. Пушкину настолько полюбился вкус этого пирога, что даже письма к незабвенной Анне Керн он подписывал не иначе, как «Ваш Яблочный Пирог».
Портрет Александра Пушкина. Фото: NewRezume.org
Приготовить яблочный пирог в домашних условиях несложно: ингредиенты просты, да и процесс приготовления не займет много времени и не требует особых кулинарных навыков.
Для яблочного пирога Вульфов потребуется:
Яблочный пирог Вульфов. Фото: gingerpage.com
Слоеное тесто - 500 г
Сметана средней жирности - 400 г
Мед - 100 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Яблоко - 5 шт.
Сливочное масло - 50 г
Корица по вкусу.
Как приготовить яблочный пирог Вульфов:
1. Раскатать слоеное тесто, выложить в форму для выпекания.
2. Очистить яблоки от кожуры, порезать небольшими дольками, карамелизировать на сливочном масле с добавлением меда и корицы. Как только яблоки станут мягкими, снять с огня и дать остыть.
3. Отдельно взбить сметану с двумя яйцами, добавить яблоки в получившуюся массу.
4. Выложить яблочно-сметанную массу на тесто, завернуть края, чтобы у пирога образовался бортик.
5. Пирог выпекать при температуре 200С около 30-40 минут.
Цветаевский яблочный пирог
Портрет Марины Цветаевой. Фото: alexandrtrofimov.ru
Рецепт цветаевского яблочного пирога найти несложно, гораздо сложнее отыскать свидетельства того, что Марина Цветаева действительно его готовила. В воспоминаниях Анастасии Цветаевой есть лишь упоминание вскользь о том, что в гостях у Добротворских всегда угощали сладкими пирогами и сдобными лепешками на сметане.
Сохранилось и письмо Ариадны Эфрон, дочери Марины Ивановны, в котором она рассказывает, как провела в одиночестве Рождество 1959 года: «…Этот год я под Рождество была совсем одна... Все я убрала, прибрала, вымыла полы, собственноручно испекла слоеный пирожок с яблоками и заварным кремом и ждала, когда зажжется свет, чтобы заняться елкой...»
Для цветаевского яблочного пирога потребуется:
Цветаевский яблочный пирог. Фото: gingerpage.com
Яблоки кислые – 3-5 шт. (лучше антоновские)
Мука пшеничная – 2 ст.
Сметана средней жирности – 1,5 ст.
Сахар – 1 ст.
Масло сливочное – 120 гр. + для смазывания формы
Яйцо куриное – 1 шт.
Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Корица, ваниль – по вкусу
Как приготовить цветаевский яблочный пирог:
1. Для приготовления теста нужно смешать 1,5 ст. муки с разрыхлителем, добавить сливочное масло, натертое на терке, растереть получившуюся массу. Затем добавьте полстакана сметаны, тщательно вымесите тесто, чтобы оно практически не прилипало к рукам.
2. Раскатайте тесто, уложите на дно формы. Сверху выложите слой яблочных долек (для этого предварительно очистите яблоки от кожуры и порежьте, чтобы дольки получились тонкими, используйте овощечистку).
3. Приготовьте крем, смешав оставшийся стакан сметаны с яйцом, сахаром и 2 столовыми ложками муки. Крем после взбивания должен быть жидким. Его нужно вылить поверх коржа и яблок.
4. Выпекать цветаевский яблочный пирог следует при температуре 200С около 50 минут.
Яблочный пирог Астрид Линдгрен
Портрет Астрид Линдгрен. Фото: interviewmg.ru
Те, кто внимательно читал книги о приключениях малыша и Карлсона помнят, помнят, какую отменную яблочную запеканку готовила домомучительница и подавала непременно с ванильным соусом. Рецепт шведского яблочного пирога – прост в исполнении. А вот результат непременно порадует.
Для шведского яблочного пирога потребуется:
Шведский яблочный пирог. Фото: ivona.bigmir.net
Яблоки – 1-2 шт.
Мука – 400 гр.
Сахар – 150 гр. + 2 ч.л.
Молоко – 200 мл
Сливочное масло – 100 гр.
Яйца – 2 шт.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Корица молотая – 0,5 ч.л.
Миндальные лепестки – 1 ст.л.
Как приготовить шведский яблочный пирог
1. Для приготовления теста масло нужно предварительно вытащить из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. После – взбить его с сахаром (150 гр.) и яйцами.
2. В получившуюся массу добавить молоко и муку (предварительно смешанную с разрыхлителем), аккуратно перемешивая лопаткой.
3. Тесто вылить в форму. Чтобы пирог было легко вынуть после приготовления, форму рекомендуется застелить пергаментом.
4. Сверху на тесто уложить яблочные дольки, посыпать их оставшимся сахаром и корицей, украсить миндальными лепестками.
5. Для выпекания пирог поместить в духовку, разогретую до 180С, на 40-60 минут. Вынимать пирог из формы следует только тогда, когда он полностью остынет.
Для классического ванильного соуса потребуется:
Яблочный пирог с ванильным соусом. Фото: alinmir.ru
Молоко – 2 ст.
Мука – 0,25 ст.
Сахар – 0,25 ст.
Сливочное масло – 1 ст.л.
Ванильный экстракт или ванилин – по вкусу
Щепотка соли
Как приготовить ванильный соус:
1. Для приготовления соуса смешайте в кастрюле муку, соль, сахар и молоко, доведите до кипения, помешивая.
2. Массу нужно уваривать, пока она не загустеет, не забывая при этом продолжать помешивать.
3. Добавить сливочное масло, ваниль, перемешать. Яблочный пирог подается и с теплым соусом, и с холодным, по вкусу.
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