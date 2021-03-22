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17 крутых вязаных идей, в которые невозможно не влюбиться

17 крутых вязаных идей, в которые невозможно не влюбиться

В холодное время года всё острее ощущается необходимость в уюте и тепле. Хочется окружить себя стильными вещицами, которые будут греть душу и украшать интерьер. 

Самое интересное, что сделать их можно собственными руками, вложив в них частичку своей души. Мы собрали лучшие идеи, которые легко воплотить в домашних условиях.

17 крутых вязаных идей, в которые невозможно не влюбиться

Тёплое настроение

Тёплое настроение

Тёплое настроение

Известно, что вязаные вещи обладают особым свойством моментально преображать интерьер, наполнять его нотками тепла и делать невероятно уютным. Именно поэтому в холодное время года стоит окружить себя такими предметами, которые никогда не дадут скучать и избавят от тоски в самый хмурый день. Это могут быть милые забавные вещицы, например, настаканники или подставки под горячее. На их создание не потребуется много времени, да и пряжи понадобится мало, зато результат порадует и согреет душу.

Мягкие пуфики

Стильный пуфик ручной работы

Стильный пуфик ручной работы

Посадочных мест для гостей много не бывает, поэтому в гостиной обязательно присутствует не только диван, но и кресла, стулья или пуфы. Кстати, последние вполне просто сделать своими руками. Для этого можно использовать обычную крупную пряжу или же сделать ставку на креатив и выбрать для изготовления трикотажную ленточную пряжу.

На российском рынке она представлена в ценовой политике от 250 до 500 рублей за моток.

Пуфик из крупной пряжи

Пуфик из крупной пряжи

Стильные коврики

Крутой коврик своими руками

Крутой коврик своими руками

Порой кажется, что создавать что-то своими руками очень сложно и этому нужно долго учиться. Доля правды в этом есть, ручной труд требует времени и внимательности, но сделать интерьерную вещь может любой, даже тот, кто этого никогда не делал. Нужно освоить самую простую вязку крючком, приобрести крючок крупного размера и соответствующую пряжу, а дальше всё пойдёт, как по маслу. Для создания ковриков мастерицы часто используют ленточную пряжу либо мериносовую, она толстая и тёплая, но стоит дороже обычной.

Стильное украшение интерьера

Стильное украшение интерьера

Вязаные чехлы на табуреты и сидушки

Уютный штрих

Уютный штрих

Сидеть куда приятнее на мягком и тёплом, чем на твёрдом и холодном. Поэтому разумно будет связать несколько уютных сидушек на стулья или чехлы на табуреты. Такие декоративные элементы не останутся без внимания и станут изюминкой интерьера.

Стильная сидушка

Стильная сидушка

Классные чехлы на табуреты

Классные чехлы на табуреты

Милые корзинки

Милые корзинки

Милые корзинки

Интерьерные корзинки не только отлично смотрятся в пространстве, они выполняют и практические функции. В них удобно хранить всевозможные мелочи, вещи, косметику и детские игрушки. Кстати говоря, их тоже не сложно вязать, используя крючок и обычную вязку столбиком.

Красиво и функционально

Красиво и функционально

Уютный постельный комплект или плед

Стильный вязаный комплект

Стильный вязаный комплект

Если уж хочется творить без остановки, да ещё и значительно преобразить пространство, то можно попробовать создать своими руками что-то более объёмное, чем просто настаканники. Например, стоит поэкспериментировать с вязкой пледов и постельных комплектов, в таком точно уютно отдыхать!

Крутое постельное бельё

Крутое постельное бельё

Плед из крупной пряжи

Плед из крупной пряжи

Классные подушки

Классные подушки

Классные подушки

Чтобы быстро провести сезонное обновление интерьера, иной раз достаточно лишь сменить интерьерные подушки. Поменять наволочки с летними принтами на уютные вязанные чехольчики, к которым так и хочется прикасаться, обнимать их при чтении любимой книги и просто любоваться ими!

Уютный декор

Уютный декор

Красивые и стильные подушки

Красивые и стильные подушки

Декор, который делает интерьер уютным

Декор, который делает интерьер уютным

 

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