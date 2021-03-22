17 крутых вязаных идей, в которые невозможно не влюбиться

В холодное время года всё острее ощущается необходимость в уюте и тепле. Хочется окружить себя стильными вещицами, которые будут греть душу и украшать интерьер.

Самое интересное, что сделать их можно собственными руками, вложив в них частичку своей души. Мы собрали лучшие идеи, которые легко воплотить в домашних условиях.

Тёплое настроение

Тёплое настроение

Известно, что вязаные вещи обладают особым свойством моментально преображать интерьер, наполнять его нотками тепла и делать невероятно уютным. Именно поэтому в холодное время года стоит окружить себя такими предметами, которые никогда не дадут скучать и избавят от тоски в самый хмурый день. Это могут быть милые забавные вещицы, например, настаканники или подставки под горячее. На их создание не потребуется много времени, да и пряжи понадобится мало, зато результат порадует и согреет душу.

Мягкие пуфики

Стильный пуфик ручной работы

Посадочных мест для гостей много не бывает, поэтому в гостиной обязательно присутствует не только диван, но и кресла, стулья или пуфы. Кстати, последние вполне просто сделать своими руками. Для этого можно использовать обычную крупную пряжу или же сделать ставку на креатив и выбрать для изготовления трикотажную ленточную пряжу.

На российском рынке она представлена в ценовой политике от 250 до 500 рублей за моток.

Пуфик из крупной пряжи

Стильные коврики

Крутой коврик своими руками

Порой кажется, что создавать что-то своими руками очень сложно и этому нужно долго учиться. Доля правды в этом есть, ручной труд требует времени и внимательности, но сделать интерьерную вещь может любой, даже тот, кто этого никогда не делал. Нужно освоить самую простую вязку крючком, приобрести крючок крупного размера и соответствующую пряжу, а дальше всё пойдёт, как по маслу. Для создания ковриков мастерицы часто используют ленточную пряжу либо мериносовую, она толстая и тёплая, но стоит дороже обычной.

Стильное украшение интерьера

Вязаные чехлы на табуреты и сидушки

Уютный штрих

Сидеть куда приятнее на мягком и тёплом, чем на твёрдом и холодном. Поэтому разумно будет связать несколько уютных сидушек на стулья или чехлы на табуреты. Такие декоративные элементы не останутся без внимания и станут изюминкой интерьера.

Стильная сидушка

Классные чехлы на табуреты

Милые корзинки

Милые корзинки

Интерьерные корзинки не только отлично смотрятся в пространстве, они выполняют и практические функции. В них удобно хранить всевозможные мелочи, вещи, косметику и детские игрушки. Кстати говоря, их тоже не сложно вязать, используя крючок и обычную вязку столбиком.

Красиво и функционально

Уютный постельный комплект или плед

Стильный вязаный комплект

Если уж хочется творить без остановки, да ещё и значительно преобразить пространство, то можно попробовать создать своими руками что-то более объёмное, чем просто настаканники. Например, стоит поэкспериментировать с вязкой пледов и постельных комплектов, в таком точно уютно отдыхать!

Крутое постельное бельё

Плед из крупной пряжи

Классные подушки

Классные подушки

Чтобы быстро провести сезонное обновление интерьера, иной раз достаточно лишь сменить интерьерные подушки. Поменять наволочки с летними принтами на уютные вязанные чехольчики, к которым так и хочется прикасаться, обнимать их при чтении любимой книги и просто любоваться ими!

Уютный декор

Красивые и стильные подушки

Декор, который делает интерьер уютным