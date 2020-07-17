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Технология, которая не устарела за 140 лет

Этот завод изготавливает канаты и альпинистские верёвки. Когда я ехал сюда, я ожидал увидеть обычное производство и посмотреть, как плетутся и свиваются канаты. То, что я увидел на заводе, меня поразило. Уверен, это поразит и вас.

Технология, которая не устарела за 140 лет

На заводе работает современное оборудование, но в одном из цехов завода сохранилось уникальное производство — «канатная дорога». Это производство работает со дня открытия завода в 1875 году и работает оно до сих пор на том же самом оборудовании, которому уже 140 лет! Вполне возможно, что это самое старое производственное оборудование в мире, которое используется до сих пор. Я порекомендовал заводу подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, завод на 55 лет старше города, в котором он расположен.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Канатная дорога — это огромный цех, длиной полкилометра.

Технология, которая не устарела за 140 лет

На первой стадии производства скручиваются пряди.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Бобины с нитями установлены на шпулярник — раму с расположенными в несколько ярусов осями. Чем больше диаметр каната, тем большее число нитей требуется для его изготовления, тем больше должно быть посадочных мест у шпулярника.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Нити протягиваются пучками через калибры — группы отверстий, расположенные в виде концентрических кругов.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Пряди выходят из калибров.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Прядь прикрепляются к одному крюков веретена станка, двигающегося по рельса

Технология, которая не устарела за 140 лет

Этому станку 140 лет и он работает, как новенький!



Технология, которая не устарела за 140 лет

Здесь нет никакого электричества — станок чисто механический. Он двигается и все его механизмы работают за счёт вращения бокового колеса, через которое прокинут канат привода, идущий вдоль всего цеха.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Сначала этот канат тянула паровая машина, сейчас — электродвигатель. Только представьте себе: это оборудование когда-то приводилось в движение паром! Эта механическая машина управляется тремя рулями и четырьмя рычагами.

Технология, которая не устарела за 140 лет

140 лет назад не было телефонов и раций, а система связи была необходима. Цех длинный, оборудование шумит и через 500 метров кричать бесполезно. Ещё с тех времён сохранилась система сигнализации, позволяющая рабочему на подвижном станке передавать сигналы рабочему в начале цеха. Это три верёвки, тянущиеся над канатной дорогой.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Рабочий дёргает за верёвку, и в конце звенит колокол. Колоколу тоже 140 лет.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Подвижный станок вытягивает пряди на всю длину канатной дороги и скручивает их.

Технология, которая не устарела за 140 лет

За один проход могут скручиваться до 12 прядей. Чтобы пряди при вытягивании не провисали, не пачкались и имели одинаковое натяжение, через равные промежутки под них подставляются подпорки с зубьями.

Технология, которая не устарела за 140 лет

После того, как подвижный станок вытянул пряди на всю длину канатной дороги, они соединяются для свивания каната, по три пряди на канат. Одновременно могут свиваться четыре каната. Для того, чтобы пряди в канате ложились ровно, их пропускают через конус, находящийся на подвижной тележке.

Технология, которая не устарела за 140 лет

При свивании длина каната уменьшается. Пряди длиной 300 метров при свивании образуют готовый канат длиной 230-250 метров.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Это одна из последних канатных дорог в мире — их вытеснили гораздо более компактные канатовьющие машины, однако у канатных дорог есть много преимуществ — они могут свить канат из любого волокна, синтетического или натурального, и диаметр каната практически не ограничен. Канатовьющая машина рассчитана только на одну толщину каната, а канатная дорога может вить канат любой толщины. Вот такой канат (а он почти 10 сантиметров в диаметре) можно свить только на канатной дороге.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Нити для канатной дороги (они называются каболка) свиваются из ещё более тонких нитей на современных крутильных машинах.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Посмотрите на видео в конце этой статьи, как происходит смотка. Это впечатляет.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Тонкие канаты делают на канатовьющих машинах.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Рамка на большой скорости вращается вокруг катушек с нитями, свивая их в заготовку для каната. Затем во второй секции три тонких заготовки свиваются в канат.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Завод делает канаты как из синтетических волокон, так и из натурального сырья. Вот классический пеньковый канат (их сейчас используют в основном в декоративных целях).

Технология, которая не устарела за 140 лет

Джутовый канат.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Cизалевый канат.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Канаты из хлопка.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Канат из льна.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Полипропиленовые и полиамидные канаты сейчас практически полностью заменили натуральные канаты в мореходстве. Основная продукция завода сейчас — верёвки для промышленного альпинизма.

Технология, которая не устарела за 140 лет

В центре верёвки несущие белые нити, идущие параллельно. Вокруг них сплетённые цветные нити. Плетение осуществляется за счёт перемещения катушек с нитью.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Одновременно в цехе плетётся несколько десятков верёвок, диаметром от 4 до 12 мм.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Станки для тонких верёвок плетут их сразу по четыре.

Технология, которая не устарела за 140 лет

Конечно, весь процесс работы уникальной канатной дороги, свивания канатов и плетения верёвок нагляднее и интереснее смотрится на видео:



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