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Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Многие садоводы привыкли использовать ядовитые химические средства для борьбы с клещами, мухами, тараканами, комарами и другими вредителями. Но есть и другой способ избавиться от непрошенных гостей — с помощью растений, которые сделают сад привлекательным для вас и невыносимым для вредителей.

Календула или НоготкиЯркие желтые цветы не только украсят сад, но и защитят его от нематод — микроскопических круглых червей, которые портят корни растений.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Лаванда


Запах лаванды приятен только для человека, насекомые не переносят его. Более того, лавандовое масло является природным репеллентом от комаров.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Лемонграсс


Лимонное сорго или лемонграсс содержит цитронеллу — химическое вещество, входящее в состав репеллентов. Во время роста лемонграсс активно выделяет цитронеллу, защищая человека от надоедливых комаров.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Базилик


Базилик — не только прекрасное дополнение к пище и напиткам, но и эффективное средство от комаров.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Маклюра оранжевая


Маклюра также известна как адамово яблоко — эффективное средство против тараканов. Это свойство обусловлено тем, что плоды имеют кедровый аромат, который не переносят вредители.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Мята


Ментол, содержащийся в мяте, губителен для личинок комаров и мелких мошек. Кроме того, мята в саду отпугивает муравьев, пауков и даже мышей.


Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Розмарин


Розмарин подчеркивает вкус мясных блюд и позволяет наслаждаться их вкусом, не переживая за укусы комаров. Просто положите веточку розмарина на решетку при приготовлении мяса и наслаждайтесь пикником на свежем воздухе.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Котовник


Это травянистое растение имеет уникальные свойства в качестве натурального репеллента.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Чеснок


Для того чтобы защитить участок от  щитников, улиток и прочих садовых вредителей, просто посадите чеснок по периметру участка.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Хризантемы


Настоящая находка для сада. Во-первых, хризантемы добавят ярких красок в ландшафтный дизайн, а во-вторых, в них содержится вещество — пиретрум, которое убивает и отгоняет муравьёв, клещей, блох, паутинных клещиков, тараканов, японских хрущиков и даже постельных клопов.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Наструция или Капуцин


Это цветок поможет справиться с белокрылками и тлей, которые являются причиной болезней многих растений.

Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов
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