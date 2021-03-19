Растения, которые способны защитить вас от комаров, клещей, мух и тараканов

Многие садоводы привыкли использовать ядовитые химические средства для борьбы с клещами, мухами, тараканами, комарами и другими вредителями. Но есть и другой способ избавиться от непрошенных гостей — с помощью растений, которые сделают сад привлекательным для вас и невыносимым для вредителей.



Календула или НоготкиЯркие желтые цветы не только украсят сад, но и защитят его от нематод — микроскопических круглых червей, которые портят корни растений.







Лаванда

Лемонграсс

Базилик

Маклюра оранжевая

Мята

Розмарин

Котовник

Чеснок

Хризантемы

Наструция или Капуцин

Запах лаванды приятен только для человека, насекомые не переносят его. Более того, лавандовое масло является природным репеллентом от комаров.Лимонное сорго или лемонграсс содержит цитронеллу — химическое вещество, входящее в состав репеллентов. Во время роста лемонграсс активно выделяет цитронеллу, защищая человека от надоедливых комаров.Базилик — не только прекрасное дополнение к пище и напиткам, но и эффективное средство от комаров.Маклюра также известна как адамово яблоко — эффективное средство против тараканов. Это свойство обусловлено тем, что плоды имеют кедровый аромат, который не переносят вредители.Ментол, содержащийся в мяте, губителен для личинок комаров и мелких мошек. Кроме того, мята в саду отпугивает муравьев, пауков и даже мышей.Розмарин подчеркивает вкус мясных блюд и позволяет наслаждаться их вкусом, не переживая за укусы комаров. Просто положите веточку розмарина на решетку при приготовлении мяса и наслаждайтесь пикником на свежем воздухе.Это травянистое растение имеет уникальные свойства в качестве натурального репеллента.Для того чтобы защитить участок от щитников, улиток и прочих садовых вредителей, просто посадите чеснок по периметру участка.Настоящая находка для сада. Во-первых, хризантемы добавят ярких красок в ландшафтный дизайн, а во-вторых, в них содержится вещество — пиретрум, которое убивает и отгоняет муравьёв, клещей, блох, паутинных клещиков, тараканов, японских хрущиков и даже постельных клопов.Это цветок поможет справиться с белокрылками и тлей, которые являются причиной болезней многих растений.