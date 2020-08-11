Зачем на лезвии некоторых ножей сделана выемка у рукоятки

Если посмотреть на охотничьи, рыбацкие и военные ножи, то можно заметить одну очень любопытную деталь. В том месте, где рукоятка переходит в лезвие, часто имеется небольшая выемка. Совершенно очевидно, что сделана она вовсе не просто так, а для решения какой-то утилитарной задачи. Самое время разобраться в вопросе и понять, почему данный элемент есть далеко не на всех ножах, если он действительно так важен.



В качестве примера можно выбрать какую-нибудь традиционную модель ножа Боуи. Если внимательно посмотреть на него, то можно заметить, что между ручкой и заточенной частью лезвия имеется небольшой незаточенный участок, прилегающий к гарде. Данное уплотнение называется рикассо. Принято считать, что первые рикассо появились на западноевропейском клинковом оружии где-то в XIV-XV веках. Делались рикассо в первую очередь на мечах, палашах и фальчионах для того, чтобы повысить управляемость и удобство оружия в бою. Деталь оказалась настолько эффективной и популярной, что в последствии ее стали помещать буквально на все клинковое оружие, в том числе на рапиры, кинжалы и ножи. В некоторых случаях рикассо адаптировано для того, чтобы на него можно было положить указательный палец. В этом случае не заточенная часть имеет характерный изгиб и углубление.

При этом если перебрать побольше ножей, то можно также заметить, что на некоторых из них, прямо на рикассо имеется небольшая выемка - дулька. Для чего она нужна? Только для того, чтобы разграничивать собой пяту ножа и заточенную часть лезвия. Это своего рода «тактильный предохранитель», который дает руке понять, что дальше идет острая часть лезвия. Делается маленькое углубление в тех ситуациях, когда рикассо не превращается кузнецом в подпальцевую выемку. Кроме того, дулька наглядно демонстрирует докуда нужно следующий раз точить клинок, чтобы не испортить пяту. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: