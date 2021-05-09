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8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Мир женского создания спортивного тела наполнен строгими режимами упражнений, планов диеты и пищевыми добавками. Иногда такие «строители тела» прибегают к химическим веществам и стероидам, чтобы повысить производительность их тела. Взгляните на эти шокирующие стероидные преобразования женского тела.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Кэндис Армстронг


8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Кэндис Армстронг однажды пришла в тренажерный зал, чтобы улучшить ее телосложение и переусердствовала. Кто-то в спортзале предложил ей стероиды. Постепенно она стала превращаться в мужчину.

Эти стероиды оказывали существенное воздействие на ее тело. Но, пожалуй, самые экстремальные изменения притерпели ее половые органы: клитор Кэндис вырос в 2,5 см пениса.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

2. Хайди Кригер


Хайди Кригер была в Восточной Германии чемпионом по толканию ядра. Ее тренеры дали ей стероиды, чтобы увеличить ее производительность, но не в полной мере раскрыли ей химический состав препаратов. Хайди Кригер утверждает, что она была так накачана этими препаратами, что решила стать мужчиной. Она стала Андреасом Кригером после прохождения операции по смене пола.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Хайди была одной из сотни молодых спортсменов, которым были даны стероиды правительством для того, чтобы доминировать на Олимпийских играх в 1970 году.
Правительство сказало спортсменам, что таблетки были натуральными добавками. Это вызвало подозрения у Международного олимпийского комитета и привело к первым программам тестирования на наркотики для всех олимпийских спортсменов.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Дениз Рутковски


Дениз Рутковски заняла второе место на международном конкурсе по бодибилдингу в 1993 году при помощи постоянного использования стероидов в течение многих лет.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Джоанна Клэр Томас


Джоанна Клэр Томас начала занятия в 14 лет и весила 48 кг. В течение двух лет она набрала еще 40 кг мышц. В 21 год она стала самой молодой женщиной, вступившей в Международную федерацию по бодибилдингу.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Ее учебные программы включали в себя использование стероидов для повышения мышечной массы.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Бригита Брезовак


После серьезных доз стероидов тело Бригиты имели серьезные изменения. На кого она сейчас похожа даже сказать трудно.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Алина Попа


Эта румынская девушка является профессиональным культуристом и считается одной из лучших в рейтинге бодибилдеров.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

Моника Моллика


Тренировки, диеты и добавки не оставили ничего женского в теле Моники.

8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

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