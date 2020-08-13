История женщины, которая спасла весь Портленд от чумы

В 1907 году, когда Эстер Пол избрали комиссаром по здравоохранению города Портленда, она уже была довольно известным человеком. Эта симпатичная 35-летняя женщина с собранными в пучок волнистыми волосами объезжала своих пациенток на велосипеде, ведя акушерское наблюдение, и работала в Комитете по здравоохранению. Теперь же она стала офицером и главным врачом, ну а в историю Эстер Пол вошла как женщина, в одиночку предотвратившая вспышку чумы в крупнейшем городе США.







На тот момент Пол уже имела опыт борьбы с широко распространенными инфекционными заболеваниями – оспой, коклюшем и туберкулезом, которые справедливо считали крупнейшим злом начала XX века. Летом же 1907 года перед женщиной-врачом встала еще одна, более опасная угроза: бубонная чума. Инфекция свирепствовала в Америке, и вспышку эпидемии со дня на день ожидали в Портленде. Эпидемия здесь мола принять невероятные масштабы, ведь это был один из самых крупных городов по числу жителей (к 1910 году горожан насчитывалось более 200 тысяч.).



http://vs-t.ru/istoriya-zhenshhiny-kotoraya-spasla-ves-portlend-ot-chumy



Современный Портленд. Вооружившись новейшими научными данными и решив не повторять ошибок, допущенных властями и медиками других городов, Эстер выстроила свою стратегию.

Чума: мифы и реальность

Противочумный план