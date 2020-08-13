История женщины, которая спасла весь Портленд от чумы

В 1907 году, когда Эстер Пол избрали комиссаром по здравоохранению города Портленда, она уже была довольно известным человеком. Эта симпатичная 35-летняя женщина с собранными в пучок волнистыми волосами объезжала своих пациенток на велосипеде, ведя акушерское наблюдение, и работала в Комитете по здравоохранению. Теперь же она стала офицером и главным врачом, ну а в историю Эстер Пол вошла как женщина, в одиночку предотвратившая вспышку чумы в крупнейшем городе США.
На тот момент Пол уже имела опыт борьбы с широко распространенными инфекционными заболеваниями – оспой, коклюшем и туберкулезом, которые справедливо считали крупнейшим злом начала XX века. Летом же 1907 года перед женщиной-врачом встала еще одна, более опасная угроза: бубонная чума. Инфекция свирепствовала в Америке, и вспышку эпидемии со дня на день ожидали в Портленде. Эпидемия здесь мола принять невероятные масштабы, ведь это был один из самых крупных городов по числу жителей (к 1910 году горожан насчитывалось более 200 тысяч.).
http://vs-t.ru/istoriya-zhenshhiny-kotoraya-spasla-ves-portlend-ot-chumy
Современный Портленд. Вооружившись новейшими научными данными и решив не повторять ошибок, допущенных властями и медиками других городов, Эстер выстроила свою стратегию.
Чума: мифы и реальность
Эта страшная болезнь началась в Китае в XIX веке и затем распространилась на Гавайи. В 1899 году в Гонолулу от чумы умерли несколько китайских иммигрантов, после чего все 10 000 жителей китайского квартала метрополии были помещены под карантин. Стерегли их вооруженные охранники. В марте 1900-го в подвале ночлежки в китайском квартале Сан-Франциско скончался владелец лесопилки по имени Чик Джин. По его истощенному телосложению медицинские эксперты сразу заподозрили бубонную чуму, тем более что у умершего они обнаружили отек и увеличение лимфоузла в паховом пространстве, — характерный признак этой болезни («бубонный» – от греческого обозначения паха, «бубон»). Власти даже не стали дожидаться результатов из лаборатории и сразу ввели карантин в китайском квартале, изолировав около 25 тысяч человек в 15-блоковом огороженном пространстве. Но чума на самом деле не исчезла из Сан-Франциско. 27 мая 1907 года в городе был зафиксирован еще один случай гибели людей от страшной болезни. Но на этот раз специалисты уже знали кое-что большее о чуме: ее переносят блохи от крыс и других грызунов. Это подтверждал и тот факт, что массовое вымирание среди крыс совпадало со вспышками чумы среди людей.
Тем не менее, у населения на тот момент было много ложных представлений о чуме. Например, многие обыватели считали, что она передается воздушно-капельным путем от человека к человеку (на самом деле так передавалась не бубонная, а легочная чума – не столь распространенная). Ну и, конечно, главными врагами называли китайцев, при этом почему-то связывая их заболевание чумой с тем, что они едят рис. – На протяжении большей части человеческой истории ни у одного города не было шанса противостоять чуме, потому что люди думали, что ее причина – либо миазмы, либо грех, либо иностранцы, – пишет Мерили Карр, местная журналистка, которая освещала темы противостоянии чуме в Портленде.
Противочумный план
Эстер Пол впервые открыто заявила о том, что остановить чуму могут простые способы – гигиена и избавление города от блох и крыс. Она разработала целую противочумную программу, ведя не только борьбу как врач, но и активно информируя население через прессу. Например, она устроила большой пресс-тур, предложив репортерам и фотографам вместе с ней осмотреть набережную. 1 сентября 1907 года газета Oregon Journal опубликовала воскресный материал под заголовком «Угроза здоровью города», в котором описывались груды гниющего мусора в порту, неочищенные сточные воды и целый букет неприятных запахов рядом с доками. В материале пояснялось, что акры беспорядочного, полуразложившегося мусора – идеальное место для размножения крыс.
Через пару дней Пол выступила перед Комитетом здравоохранения, призвав владельцев недвижимости и участков на побережье навести чистоту. Её поддержали, и по тем временам это был настоящий прорыв. Она напомнила лидерам города о вспышке менингита спинного мозга, которая наблюдалась несколькими месяцами ранее, и добавила: «Теперь нам угрожает гораздо более страшная болезнь». Меры, которые она принимала, были многоплановыми: мусор нужно правильно утилизировать; еда должна быть защищена, городу нужно нанять достаточно крысоловов. Врач запросила тысячу долларов (по тем временам очень крупную сумму) для реализации своего плана. Власти удовлетворили ее просьбу и даже пообещали, что при необходимости готовы дать ей пять раз по тысяче – лишь бы предложенный ею план сработал. Как вспоминали современники, Пол была убедительным оратором. Вместе с тем женщина-врач активно выступала против призывов к расовой дискриминации – даже когда различные местные медицинские консультанты утверждали о связи между этнической принадлежностью и болезнью. На тот момент китайский квартал Портленда, который появился здесь еще в 1850-х годах, и без того находился в стрессовой ситуации из-за расистских федеральных законов. Пол игнорировала расистские призывы своих коллег и сосредоточилась на набережной, призывая каждого горожанина проявлять бдительность.
Портленд в начале XX века. В Портленде находился некий специалист Аарон Заик, получивший опыт в черноморском порту Одессы, Нью-Йорке и Сиэтле. Он предложил уничтожать крыс с помощью новейших стратегий и химических соединений, кроме того, он отлично знал психологию и привычки грызунов, что упрощало «охоту». Пол сделала его своим заместителем и осталась очень довольна результатами его работы. К концу октября Пол запустила еще одну «фишку»: она пообещала портлендцам по пять центов за каждую крысу, убитую и доставленную крематорий. При этом врач проинструктировала жителей, что с грызунами надо обращаться осторожно и прежде чем взять мертвое животное, нужно убедиться, что на нем погибли и блохи. Доктор подчеркивала, что убийство крыс является гражданской ответственностью. «Каждый в городе – будь то богатый или бедный – должен считать своим долгом уничтожать крыс, – поясняла Эстер Пол. В итоге женщина-врач победила. Портленд оказался единственным портовым городом западного побережья, в котором не было зафиксировано ни одного заболевания чумой, причем не только в самом мегаполисе, но и в радиусе ста миль.
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