Народный советский грузовичок ЭТ-600, который стоил втрое дешевле «Запорожца»

Если разобраться, то автопромышленность в Советском Союзе была не слишком изощренной и не радовала граждан особым разнообразием в ассортименте машин. Более того, некоторых авто как класса вообще не существовало. В частности, в стране не производили так называемых народных грузовых автомобилей, которые бы использовали в народном хозяйстве.
Народное хозяйство в СССР испытывало недостаток грузовых автомобилей / Фото: foto-history.livejournal.com
Тогда человек из села или дачник мог приобрести себе разве что «Муравей», небольшой мотороллер. Естественно, он был крепким и неприхотливым в обслуживании, но назвать его полноценным авто все-таки нельзя было.
1. История появления мини-грузовика
В начале шестидесятых годов был разработан компактный грузовик ЭТ-500 / Фото: ymorno.ru
На самом деле ситуация могла быть совершенно другой и изменения эти могли произойти еще в начале шестидесятых годов прошлого столетия. И инициатором этих изменений был Роман Бертелов, руководитель производственно-технического отдела эстонской автобазы. Он сам разработал малотоннажный, небольшой, компактный грузовичок, который назвали ЭТ-500.
Первая машина была сконструирована еще в 1965 г. Уже само название говорит о грузоподъемности автомобиля – 500 килограммов. Главная его особенность – передний привод.
Усовершенствованная модель имела грузоподъемность 600 тон и носила название ЭТ-600 / Фото: drive2.ru
Именно этот грузовик можно назвать первым авто, обладающим передними ведущими колесами. Тогда речи о ВАЗ-2108 еще не было. Спустя год команда Бертелова уже представила новую, усовершенствованную версию грузовичка.
Новый грузовичок был оснащен двигателем от Запорожца / Фото: drive2.com
Следующая модель называлась ЭТ-600 и могла похвастаться грузоподъемностью 600 килограммов. Собирался грузовичок из подручных узлов и материалов. Двигатель взяли из «Запорожца». Он хоть и имел всего 30 л. с., но их было вполне достаточно для этой машины.
2. Конструктивные особенности
Кабина ЭТ-600 была сделана из стеклопластика, что значительно удешевляло стоимость авто / Фото: drive2.ru
Кабина была рассчитана на водителя и пассажира и сделана из стеклопластика, популярного в то время материала. Во-первых, это существенная экономия традиционного металла. Во-вторых, масса автомобиля была существенно снижена. Кабина в общей сложности весила сорок килограммов, что очень мало. Чтобы ее сделать, требовалось менее пяти часов времени.
Конструкция грузовика была очень простой и доступной даже неопытному водителю / Фото: yandex.ua
Добраться к движку тоже было просто. Из четырех болтов, которыми кабина крепилась к сварной раме, сделанной из труб с прямоугольным сечением, необходимо было открутить всего два. Борта платформы сделали металлическими, а пол имел вид настила из деревянных досок.
Авторы транспортного средства изначально задумывали не только бортовую модель, но и фургон с необычным открывающим механизмом / Фото: ymorno.ru
У авторов этого транспортного средства была идея производить не только бортовую модель, но и фургон с интересным открывающим механизмом. Фургон сконструировали изотермическим с вместимостью около трех кубов. Колеса, управление и тормоза здесь были от Москвича-408. Сзади у грузовичка стояла неразрезная ось, а спереди пружинная подвеска.
ЭТ-600 мог разгоняться до 80 км/ч и при этом расходовал 7-8 литров бензина / Фото: yandex.ua
Самая большая скорость этой машинки более 80 километров в час при среднем расходе топлива около семи-восьми литров.
3. Стоимость чудо-машины
Цена чудо-машины не превышала 1300 рублей, что значительно дешевле Запорожца / Фото: vk.com
Стоимость машины в случае серийного производства должна была составить 1 300 рублей. Для сравнения – «Запорожец» стоил три тысячи рублей, а это почти в три раза больше.
Несмотря на все достоинства грузовика, руководство страны выбрало немецкий Мультикар / Фото: yandex.ua
К сожалению, руководство страны выбрало «Мультикар» производства Германии, а наш отечественный грузовичок так и не увидел мир.
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