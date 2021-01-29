Народный советский грузовичок ЭТ-600, который стоил втрое дешевле «Запорожца»

Народное хозяйство в СССР испытывало недостаток грузовых автомобилей / Фото: foto-history.livejournal.com

1. История появления мини-грузовика

В начале шестидесятых годов был разработан компактный грузовик ЭТ-500 / Фото: ymorno.ru

Усовершенствованная модель имела грузоподъемность 600 тон и носила название ЭТ-600 / Фото: drive2.ru

Новый грузовичок был оснащен двигателем от Запорожца / Фото: drive2.com

2. Конструктивные особенности

Кабина ЭТ-600 была сделана из стеклопластика, что значительно удешевляло стоимость авто / Фото: drive2.ru

Конструкция грузовика была очень простой и доступной даже неопытному водителю / Фото: yandex.ua

Авторы транспортного средства изначально задумывали не только бортовую модель, но и фургон с необычным открывающим механизмом / Фото: ymorno.ru

ЭТ-600 мог разгоняться до 80 км/ч и при этом расходовал 7-8 литров бензина / Фото: yandex.ua

3. Стоимость чудо-машины

Цена чудо-машины не превышала 1300 рублей, что значительно дешевле Запорожца / Фото: vk.com

Несмотря на все достоинства грузовика, руководство страны выбрало немецкий Мультикар / Фото: yandex.ua