Советы для безопасного поведения на кухне

Обычно на кухне мы делаем то, что привыкли. Некоторые наши действия могут привести к очень большим ошибкам, которые влияют не только на мебель и столовые приборы, но и даже на наше здоровье. В статье мы расскажем несколько советов, которые стоит внести в привычку при работе на кухне.



1. Не смешивать горячую пищу в блендере

2. Придерживаться правил пользования стеклянной разделочной доской





3. Не мыть мясо перед приготовлением

4. Хранить ножи в специальном месте

5. Не применять уксус для чистки всех кухонных поверхностей

6. Не оставлять картофельную кожуру в раковине

7. Избегать приготовления некоторых продуктов в антипригарной посуде

8. Не использовать бумажные полотенца для уборки всех кухонных поверхностей

9. Исключить мытьё деревянных предметов в посудомоечной машине

Если в блендер положить только приготовленный суп или другую горячую жидкость, то это может привести к взрыву техники. Дело в том, что из-за пара происходит расширение емкости, что повышает давление в блендере.Разделочная доска из стекла – это не лучший вариант для постоянной готовки. Ножом мы царапаем поверхность, тем самым оставляем множество бактерий, которые начинают размножаться. Также стекло со временем начинает тускнеть, что ведет к потере привлекательности доски. Лучше использовать ее в качестве подставки для блюд, а для нарезки продуктов купить деревянную или пластиковую доску.Уже давно говорят о том, что мясо перед готовкой не стоит мыть. При варке или жарке на высокой температуре все микробы исчезнут. Если мыть мясо в раковине, то можно разнести все микробы и болезнетворные бактерии по поверхности кухни.Многие совершают ошибку – кладут все ножки в один лоток совместно с другими приборами. Это ведет к тому, что ваши ножи будут быстрее становиться тупыми. Лучше всего их хранить в специальных подставках или чехлах.Повышенная кислотность уксуса может привести к повреждению многих поверхностей. Тем более уксус не устраняет микробы, а только убирает грязь и въевшиеся пятна. Поэтому лучше использовать уксус для уборки сантехники, мытья холодильника и посудомойки.Из-за крахмала, который содержится в картофеле, можно очень сильно засорить слив. Дело все в свойствах крахмала, который способен превращается в густую кашицу, что ведет к забиванию раковины. Лучше всего чистить картофель в ведре или в пакете.Некоторые продукты, например, помидоры и цитрусовые, имеют довольно высокую кислотность. Именно она может очень сильно повредить антипригарное покрытие сковородки. Лучше всего их жарить в духовке в специальных емкостях.Казалось бы, как могут навредить обычные бумажные полотенца. На самом деле они могут иметь довольно жесткую поверхность, которая царапает стекло, лакированные поверхности. Для мытья таких поверхностей стоит использовать тряпку из микрофибры, которая не только уберет грязь, но и не оставит разводов.Посудомоечная машина, бесспорно, хорошо отмывает всю посуду. Но есть некоторые предметы, которые не стоит мыть в ней. Речь идет о деревянной посуде. Из-за высокой температуры деревянные предметы могут разбухнуть и стать непригодными к использованию.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Старайтесь придерживаться приведенным советам. Это позволит вам сохранить свою кухню и предметы в первозданном виде и использовать их долгое время.