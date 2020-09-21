Муса Кейт I: сколько денег было у самого богатого человека в истории

Как узнали о его богатстве

Английская писательница Эбби Норман в своём историческом исследовании сообщает, что о колоссальных богатствах правителя Мали в других странах узнали во время его путешествия в Мекку – хадж был очень затратным.

Караван Манса Мусы проходил через Каир и Медину, в нём насчитывалось свыше 60 тысяч человек и десятки животных. Малийцы везли с собой очень много золота, которое Муса и члены его окружения раздавали беднякам на улицах; в городах, через которые проходил караван, покупали в обмен на слитки драгоценного металла разные вещи.

В результате из-за изобилия золота цена его сильно упала, и это закончилось тем, что у Мансы Мусы появилась монополия устанавливать цены на золото во всём Средиземноморье. Незаурядное путешествие 1375 года было изображено на таком известном историческом документе, как Каталонский атлас: на карте нарисовали и самого Мансу Мусу на троне в золотой короне.