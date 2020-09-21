Муса Кейт I: сколько денег было у самого богатого человека в истории

Как пишут современные историки, о баснословных богатствах правителя Мали Мансы Мусы Кейта I стало известно в других странах мира, когда этот император совершил хадж в Мекку. Однако сравнительно быстро размеры огромного капитала значительно уменьшились.
Виноваты междоусобицы и иноземцы-завоеватели
По данным интернет-издания Celebrity Net Worth, специализирующегося на публикации биографий знаменитостей, правитель Мали Манса («манса» и переводится именно как «правитель») Муса Кейт I обладал состоянием, эквивалентным 400 миллиардам долларов. Муса стоял во главе государства с 1312 года, тогдашняя Малийская империя включала в себя территории таких современных западноафриканских стран, как Гана, Тимбукту, Мали и многих других. Империя обладала более чем половиной мировых запасов соли и золота.
Некоторые мечети, построенные при Манса Мусе, стоят и сейчас, по прошествии 700 лет. Сообщается, что многомиллиардное состояние этого правителя спустя два поколения после его правления (Манса Муса правил 25 лет) значительно уменьшилось в связи с захлестнувшей империю гражданской войной и вторжениями иноземных захватчиков.
Как узнали о его богатстве
Английская писательница Эбби Норман в своём историческом исследовании сообщает, что о колоссальных богатствах правителя Мали в других странах узнали во время его путешествия в Мекку – хадж был очень затратным.Караван Манса Мусы проходил через Каир и Медину, в нём насчитывалось свыше 60 тысяч человек и десятки животных. Малийцы везли с собой очень много золота, которое Муса и члены его окружения раздавали беднякам на улицах; в городах, через которые проходил караван, покупали в обмен на слитки драгоценного металла разные вещи.
В результате из-за изобилия золота цена его сильно упала, и это закончилось тем, что у Мансы Мусы появилась монополия устанавливать цены на золото во всём Средиземноморье. Незаурядное путешествие 1375 года было изображено на таком известном историческом документе, как Каталонский атлас: на карте нарисовали и самого Мансу Мусу на троне в золотой короне.
Чем ещё знаменит Манса Муса
Эбби Норман уточняет, что самый богатый человек в мире большую часть своих средств тратил на постройку мечетей. Согласно легенде, он начинал возведение очередного культового сооружения каждую пятницу. Самая известная из них – Джингереберская соборная мечеть в Тимбукту, она сохранилась до настоящего времени.
В заслугу Мансе Мусе, которого историки считают одним их самых могущественных правителей своего времени, если не всей мировой истории, также ставят создание широкой сети образовательных учреждений в его империи, располагавшейся на территории более 3 тысяч квадратных километров.
По подсчётам историков и экономистов, к 400-миллиардному состоянию Мансы Мусы спустя столетия смог приблизиться лишь Джон Рокфеллер с капиталом в 336 миллиардов долларов.
Николай Сыромятников
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