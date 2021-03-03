Простой метод укоренения каланхоэ, фиалки и бегонии

Этим простым вегетативным способом размножения удастся укоренить все суккуленты, включая каланхоэ, а также, как минимум, ещё фиалку и бегонию! Попробуйте размножить своё растение листом, используя несложный метод, описанный ниже.





Отделите от растения хорошие листья.



Поместите в высокую ёмкость с крышкой (например, чистый пластиковый стакан из-под сметаны). Внутрь положите листья. Смочите из пульверизатора.



Накройте крышку. Теперь осталось только дождаться появления корней!



Примерно через неделю или чуть больше (периодически открывайте и добавляйте воду) вы увидите маленькие росточки.



Листья можно высаживать в землю, и они дадут жизнь новому растению! Таким образом можно укоренить не только каланхоэ, но ещё и фиалку, и бегонию.





Подробнее об укоренении листами смотрите в видео ниже:

