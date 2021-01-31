Популярные статьи

Свежие комментарии

Советские автоматы, которые определили свое время, но так и не были приняты на вооружение


Советские автоматы, которые определили свое время, но так и не были приняты на вооружение

В Советском Союзе создавалось огромное количество разнообразного оружия. Далеко не все оно попадало в серийное производство, несмотря на то обстоятельство, что периодически из-под карандаша инженеров выходили образцы, по-настоящему обогнавшие свое время. Впрочем, как это нередко бывает, в этом и заключалась основная проблема данных винтовок и автоматов. Что ни в коем случае не преуменьшает остальных их достоинств.

Автомат ЛА-4 от 1960 года выпуска. /Фото: iz-article.ru.

Автомат ЛА-4 от 1960 года выпуска. /Фото: iz-article.ru.

 

В начале 1960-х годов в среде оружейных конструкторов появляется мода на разновидность компоновки «Bull-pup», когда спусковой крючок автомата находится перед ударно-спусковым механизмом и магазином. В те времена создавалось небезосновательное впечатление о том, что именно за таким видом организации конструкции автомата лежит будущее. Конечно, в СССР уже не первый год использовался простой, дешевый и эффективный автомат-фаворит. Однако, кто не хочет превзойти лучшего из лучших?
Автомат ТКБ-0146. /Фото: wikipedia.org.

Автомат ТКБ-0146. /Фото: wikipedia.org.

 

Так, благодаря усилиям советских конструкторов на свет появилась целая плеяда штурмовых-винтовок и пистолетов-пулеметов с упомянутой выше компоновкой. На Ижевском машиностроительном заводе 13 февраля 1960 года был разработан и представлен один из первых таких автоматов – ЛА-4 конструктора А.
И Несторова. Создано оружие было в рамках эксперимента по поиску новых способов организации конструкции с целью повышения эффективности стрельбы при сохранении дешевизны и простоты изделия. Главной особенностью ЛА-4 стало отсутствие традиционной ствольной коробки. Выполнено оружие было под калибр 7.62 мм. Сегодня единственный образец автомата хранится в Музее Калашникова.
Автомат ТКБ-022. /Фото: nauka-novosti.ru.

Автомат ТКБ-022. /Фото: nauka-novosti.ru.

 

Следующим ярким представителем отечественных автоматов на системе «Булл-пап» стал не один образец оружия, а целое семейство. Речь, конечно же, идет о ТКБ. Создавались автоматы под руководством Игоря Яковлевича Стечкина. В отличие от ЛА-4 автоматы серии ТКБ были не только экспериментальными. Некоторые из них действительно разрабатывались в попытке превзойти имеющийся АК. Большая часть разработок ТКБ пришлась на конец 1970-х и первую половину 1980-х годов.
Автомат ТКБ-059. /Фото: alternathistory.com.

Автомат ТКБ-059. /Фото: alternathistory.com.

 

Автоматы ТКБ создавались под промежуточный калибр 5.45 мм. Несмотря на ряд недостатков и некоторую избыточную сложность конструкции, программа выглядела для советских властей в целом перспективной и могла бы развиваться и дальше, если бы не случившийся развал СССР. В итоге на перспективном проекте в 1990-е годы был окончательно поставлен крест за неимением финансов на его развитие.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Советские автоматы, которые определили свое время, но так и не были приняты на вооружение

И не забудьте:
Советские автоматы, которые определили свое время, но так и не были приняты на вооружениеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх