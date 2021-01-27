Удивительные явления природы

Какими бы безграничными ни были технические возможности шоу, по зрелищности «представлений» природа оставляет далеко позади самых именитых сценаристов и режиссеров. Обладая невероятной мощью и непередаваемой красотой она создает фантастические зрелища. Любое из явлений и творений природы невозможно описать словами — их просто необходимо хоть раз увидеть своими глазами, заняв место в первом ряду.







Ночью прибрежные воды острова Вааду освещаются тысячами синих огней. Источником света является фитопланктон. Голубую подсветку «включает» электрический импульс, возникающий в результате колебательных движений волн.







Биосферный заповедник Марипоса-Монарка площадью 56 259 гектаров с ноября по март становится домом до миллиарда особей бабочек монарха. Насекомые слетаются сюда на зимовку из приграничной зоны США. В результате одной из самых сложных миграций животных в мире весь лес покрывается красочным, живым «ковром».







Вследствие взаимодействия заряженных частиц от взрывов на Солнце с верхними слоями атмосферы возникает такое природное явление, как северное сияние. Так называемый пояс северного сияния проходит от Лофотенских островов до Нордкапа. Считается, что шансы увидеть здесь северное сияние гораздо выше, чем в каком-либо другом месте на планете.

Цветение сакуры японцы сравнивают с красотой и быстротечностью жизни. На период от 7-10 дней сотни деревьев покрываются белыми или бело-розовыми цветками, которые издалека выглядят как парящие розовые облака.Вулкан Ясур на острове Танна демонстрирует всю свою силу и мощь каждый день, начиная приблизительно с 18 века. Это единственный вулкан в мире, который непрерывно извергается, постоянно выбрасывая раскаленные потоки лавы и пепел.Одной из главной достопримечательностей Голландии считаются поля тюльпанов. Самым популярным местом наблюдения за их цветением является Королевский парк цветов Кёкенхоф. В парке посажено 4,5 миллиона тюльпанов 100 различных разновидностей , которые с середины марта до середины мая можно увидеть во всей красе.Йеллоустонский национальный парк в США , знаменит не только живописными ландшафтами и природой. Йеллоустон — это еще и громадное гейзерное поле, насчитывающее около 3 тысяч гейзеров, что составляет 2/3 всех гейзеров в мире.Выпущенные кометой Свифта-Туттля пылевые частицы сгорают в земной атмосфере, выпадая в виде звездного дождя. В августе количество метеоров достигает максимума: в час выпадает до 60 метеоров, создавая в небе невероятное шоу.Виктория является единственным в мире водопадом, простирающимся более на 100 метров в высоту и на более 1 километра в ширину. Каждую минуту он низвергает 550 миллионов литров воды, образующих огромное облако брызг, за что местные жители прозвали его «гремящий дым».Благодаря сильному течению, изобилующему планктоном, в водах рядом с островом Сипадан плавают тысячи рыб 3000 видов. В природном «аквариуме» можно увидеть, например, спинорогов, тунцов, рыб-попугаев, макрель, а также стаи барракуд , которые по несколько раз в день создают торнадо.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)