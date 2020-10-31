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Греция в 1960-х

Крит. Ретимнон. Монах в монастыре Аркади

Греция в 1960-х

Афины. Церковь Святых Феодоров. 1968

Греция в 1960-х

Наксос. Бухта Аполлонии на северном побережье, 1969

Греция в 1960-х

Георгиуполис. Белые горы (Левка Ори) на северном побережье. 1968

Греция в 1960-х

Эпископи. Озеро Курна. 1968

Греция в 1960-х

Икария. Айос-Кирикос. 1964

Греция в 1960-х

Икария. Айос-Кирикос. Вид на ближайший из островов Фурни. 1966

Греция в 1960-х

Икария. Гавань в бухте Термы.1964

Греция в 1960-х

Нафплион. Морской форт Бурдзи. 1969.

Греция в 1960-х

Парос.Парикия. Церковь Богородицы Стовратной V века н.э. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Питагорио. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Питагорио. Корабелы. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Питагорио. Рыбацкие сети. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Вати. Панорама Хоры над гаванью. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Горная деревня Агии Теодори. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Привезли дыни из Хиоса в Вати. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Агии Теодори под горой Керкис, 1440м. 1964

Греция в 1960-х

Самос. Вид с Зоодохос Пиги на Босфорский пролива и мыс Микале. 1964

Греция в 1960-х

Самос. На северном побережье Агиос Константинос. 1964

Греция в 1960-х

Самофракия. Вид с севера на хребет Фенгари, 1600 м. 1964

Греция в 1960-х

Санторин. Старый кратер и новые здания Фиры. 1969

Греция в 1960-х

Санторин. Вид с Месавуно на Периссу. 1969

Греция в 1960-х

Тасос. Привал путешествующего пчеловода в горном лесу возле Панагии. 1964

Греция в 1960-х

Тасос. Пчеловоды во время медосбора. 1964

Греция в 1960-х

Ханьи. Магазин в Старом городе, 1968.

Греция в 1960-х

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