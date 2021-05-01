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Рука помощи: какое еще оружие поставлялось в СССР по Ленд-лизу кроме танков и самолетов


Рука помощи: какое еще оружие поставлялось в СССР по Ленд-лизу кроме танков и самолетов

Ленд-лиз безусловно не выиграл войну на восточном фронте. Советский Союз скорее всего смог бы справиться и без этой поддержки. Однако, спорить с тем, что Ленд-лиз помог сократить войну на 1-2 года и сберечь тем самым сотни тысяч жизней советских граждан – будет по крайней мере нечестно и невежливо. Помощь была, она была большой и весьма разнообразной. Все знают о поставках ресурсов и техники, однако не каждый вспоминает о том, что по Ленд-лизу поставлялось в том числе стрелковое оружие.

Советский Союз не слишком-то нуждался в готовом стрелковом вооружении. Чего действительно отчаянно не хватало в первые два года войны, так это ружейного пороха и взрывчатых веществ. Собственные заводы, производящие порох и взрывчатку в стране Советов, появились незадолго до Второй мировой войны. Тем не менее, в злополучном 22 июня 1941 года на полную мощность запустить их еще не получилось. А потому Красная Армия имела все шансы столкнуться с «боеприпасным голоданием». Хуже всего дела обстояли в артиллерии. Во многом именно из-за нехватки пороха и взрывчатки в первые 1.5-2 года войны СССР не мог дать адекватный ответ на немецкое артиллерийское господство. Проблема была окончательно решена советской промышленностью к 1943.


И все же поставлялось по Ленд-лизу и готовое стрелковое оружие американского и британского производства.

1. «Томми-ган» M1928A1


Больше всего поставили автоматов. /Фото: livinghistory.ru.

Больше всего поставили автоматов. /Фото: livinghistory.ru.

 

Больше всего из стрелкового оружия Союзники поставили в СССР пистолетов-пулеметов. В первую очередь это были широко известные «гангстерские» Thompson submachine gun, Caliber .45, M1928A1. Так же по Ленд-лизу должны были поставляться американские ПП Reising submachine gun, Caliber .45, M50/M55. Однако, последних по американским документам в СССР ушло лишь 3 990 штук. А вот «Томми-ганов» было поставлено свыше 137 тысяч штук. Впрочем, нужно понимать, что на фоне миллионных тиражей советского оружия, присланные M1928A1 просто тонули.

2. Кольт M1911


 

 
Пришли в небольшом количестве. /Фото: enoteche-italiane.it.

Пришли в небольшом количестве. /Фото: enoteche-italiane.it.

 

Поставлялись в Советский Союз и знаменитые американские пистолеты M1911 и М1911А1, Caliber .45, производства фильмы «Кольт». Правда завезли за годы войны их совсем не много, так как полагались они все равно только офицерам. По документам в Советский Союз было отправлено 12 997 таких пистолетов.

3. Пулемет Браунинга


 

 
Очень мощный пулемет. /Фото: militaryarms.ru.

Очень мощный пулемет. /Фото: militaryarms.ru.

 

Поставлялся в Советский Союз и не менее знаменитый 12.7-мм тяжелый пулемет Браунинга - Browning Machine Gun, Caliber .30, М1919А4. Чаще всего шли они в комплекте с танками и грузовиками в качестве вспомогательных башенных зенитных орудий. Впрочем, поставлялись они и с сошками для использования в качестве станковых. В общей сложности – 5 403 пулемета.

4. Пулемет Виккерса


Английский вариант Максима. /Фото: Pinterest.

Английский вариант Максима. /Фото: Pinterest.

 

Британский пулемет, который на самом деле является американским пулеметом. Все потому, что Виккерс де-факто переделанный Максим. В СССР попало буквально крошечное количество этих пулеметов – 92 штуки за всю войну. Поставили их в качестве переносных легких зенитных средств. Большинство Виккерсов «спаривали» в импровизированные зенитки и устанавливали на катера.

5. «Базука»


Привезли даже гранатометы. /Фото: nj.com.

Привезли даже гранатометы. /Фото: nj.com.

 

По документам известно, что в Советский Союз американцы поставили и небольшое количество реактивных гранатометов собственного производства, которые в народе известны как «базука». Правильно же эти гранатометы называются Anti-tank Rocket Launcher, Caliber 2.36 M1 и М9 (две модификации). В общей сложности в СССР завезли ровно 3 тысячи 60-мм «базук».

6. ПТР «Пацаны»


Были и английские ПТР. /Фото: gunsfriend.ru.

Были и английские ПТР. /Фото: gunsfriend.ru.

 

Побывало на восточном фронте и знаменитое противотанковое ружье Rifle, Anti-Tank, .55in, Boys британского производства. Англичане подкинули в общей сложности 1 100 13.8-мм «Бойзов». Правда большая их часть пришла уже в 1943 году. До этого было поставлено лишь 200 ружей.

7. «Пиаты»


Английский гранатомет был не очень удачен. /Фото: driveatank.com.

Английский гранатомет был не очень удачен. /Фото: driveatank.com.

 

Помимо уже упомянутых «Бойзов» англичане прислали в СССР по Ленд-лизу и собственные гранатомёты Projector, Infantry, Anti-Tank или просто PIAT. Привезли их совсем не много – 831 штук. Система оказалась не особенно удачной, как по оценкам советских, так и по оценкам британских солдат.

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Рука помощи: какое еще оружие поставлялось в СССР по Ленд-лизу кроме танков и самолетов

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