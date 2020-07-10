О чем люди сожалеют больше всего в конце жизни

Среди людей возрастом от 70 лет и старше был проведен опрос на предмет того, о чем они жалеют больше всего на финишной прямой своей жизни. Исследователи заметили, что мнения стариков, в принципе, сходятся. Более того, эти рассуждения не меняются на протяжении уже очень многих лет.

Мне хоть еще и не 70 лет, но в принципе я думаю, что в свое время отвечу так же. Проверьте и вы себя…

Нелюбимая работа.

Когда человек молод, амбициозен и активен, то он заинтересован, как правило, в том, чтобы заработать побольше денег, тем более если имеется семья и дети, которых нужно кормить и одевать. И не так важно, что работа не слишком любима, а начальник – один из самых ненавистных людей на планете. Есть цель, которую нужно осуществить, а остальное – не столь важно.

Опрос показал, что потраченное время на нелюбимую работу – самое распространенное разочарование старых людей. В преклонном возрасте они начинают думать, что можно было бы заняться чем-то другим, более приятным.

Упущенные моменты с родными.

Работа занимает много времени у каждого человека, и с этим ничего не поделаешь, ведь по-другому никак. Этот фактор сильно влияет на взаимоотношения с близкими людьми. Дети, например, могут обижаться на родителей, что их практически не увидишь дома, а им так хочется внимания и заботы.

Результаты опроса показали, что на втором месте списка сожалений в конце жизни людей стоит именно это – недостаток общения с родными в прошлом.

Халатное отношение к здоровью.

Пока организм молод и силен, мало кто думает о том, что надо бы поберечь здоровье, чтобы не страдать от последствий в старости. Отнимающая все силы работа, вредные привычки, отсутствие профилактики болезней и ещё много чего другого уничтожают организм, что может проявляться не сразу, а лишь спустя много лет.

Прожив жизнь, занимаясь внуками и отдыхая на пенсии, люди понимают в итоге, что как же это было важно – следить за своим здоровьем и не поддаваться на всевозможные губительные соблазны в виде алкоголя, сигарет и т. п.

Мир так и остался лишь на картинках.

Мир настолько большой и многогранный, сколько существует интересных мест и народов, что потребуется много десятков лет, чтобы всё просмотреть и изучить. К сожалению, не все себе могут позволить путешествовать по ряду причин.

Постепенно подходя к завершению жизненного пути, люди вдруг осознают, что это сильное упущение – то, что они не ездили в другие уголки планеты, а многие даже свою родную страну не очень-то хорошо знают.