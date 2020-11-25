Прыжок к свободе: гимнаст из КНДР перепрыгнул через трехметровый забор в Южную Корею

Сложно найти в мире более охраняемый рубеж, чем граница Северной и Южной Кореи. Но, несмотря на меры, принимаемые с обоих сторон, несанкционированные переходы границы случаются. Бывают и совсем уникальные случаи, как тот, что произошел в начале ноября. 20-летний северокорейский юноша перемахнул через забор с колючей проволокой и датчиками и попросил в Южной Корее политического убежища.

Сухопутная граница между двумя Кореями имеет протяженность более 260 км, но нарушители очень редко пытаются ее пересечь из-за решительных пограничников с двух сторон и обилия электронных датчиков и камер. Чаще всего бегут от режима Ким Чен Ына в два этапа — сначала в Китай, а затем в Южную Корею.

Но люди отчаянные могут попытать счастья и напрямую, как молодой гимнаст, арестованный 2 ноября к югу от демилитаризованной зоны между двумя странами. Юноша в синей гражданской одежде без дела слонялся по лесу, когда его задержали пограничники. С собой у странного парня не было никаких вещей, а сам он утверждал, что перепрыгнул из КНДР в Южную Корею через трехметровый забор, использовав для этого шест.

Конечно, чужаку не поверили и даже заставили несколько раз прыгать с шестом через разные препятствия, чтобы обличить его во лжи.

Но беглец без труда выполнил головокружительные прыжки, доказав свои слова на деле.

При осмотре неприступного ограждения государственной границы ответственные лица нашли место «прыжка к свободе», которое выдавала немного примятая проволока и клочья зацепившейся на нее одежды. На допросе нарушитель сообщил, что много лет занимался гимнастикой, что помогло ему выполнить опасный трюк.

Тут же у пограничников и спецслужб Южной Кореи возник другой вопрос — почему не сработали те самые хваленые датчики, мимо которых не проскальзывает даже мышь. Вероломное нарушение границы произошло на хорошо оборудованном участке, но ни один прибор не зафиксировал ничего необычного, хотя прыгун их задел.

Стоит упомянуть и о том, что на той стороне, в Северной Корее, не меньше заинтересованы в пресечении переходов границ. Пограничники КНДР не надеются на датчики и тепловизоры и просто стреляют на поражение во все живое возле границы.