15 блогеров YouTube с самыми высокими доходами от рекламы по версии Forbes

Не секрет, что в последние годы YouTube отвоевал у телевидения огромную аудиторию, и сегодня рекламодатели всё чаще готовы вкладывать деньги в рекламу на популярных каналах. YouTube стремительно развивается и успешно забирает подписчиков у Instagram и TikTok. Forbes решил составить рейтинг самых популярных видеоблогеров с наиболее высоким валовым доход от рекламы. При проведении анализа не учитывались затраты на создание контента и монетизацию.
Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн. / Фото: www.smi.pp.ua
На канале MORGENSHTERN сегодня уже больше 9 миллионов подписчиков, и он приносит своему владельцу доход порядка 470 тысяч долларов в год. Моргенштерн, завоевал популярность благодаря пародиям на популярных исполнителей и рэперов. Рекламодатели с удовольствием сотрудничают с одиозным Алишером Моргенштерном.
Андрей Ширгин
Андрей Ширгин. / Фото: www.troyash.com
Новосибирский блогер ведёт свой канал HiMan уже давно, и сегодня здесь проходит множество самых разных челленджей. Андрей Ширгин вместе с друзьями то массово скупает шоколадные яйца для поиска самых странных игрушек, то изучает, что произойдёт, если простоять 24 часа на коленях на гречке, лего и горохе. У канала больше 16 миллионов подписчиков, с ним успешно сотрудничают производители гаджетов, мобильных игр и даже AliExpress, которые принесли ему 490 тысяч долларов за год. А начинался HiMan когда-то с публикации роликов в духе «Сделай сам».
Эрик Давидыч
Эрик Давидыч. / Фото: www.moscow.sm-news.ru
Больше 4 миллионов подписчиков канала smotraTV с удовольствием просматривают видео на автомобильную тематику. Их совершенно не интересует репутация самого блогера, который обвинялся в мошенничестве. Доход блогера от рекламы составил за год 590 тысяч долларов.
Николай Соболев
Николай Соболев. / Фото: www.24smi.org
Доход в 600 тысяч долларов принес за год владельцу канал SOBOLEV. Больше 5 миллионов подписчиков с удовольствием следят за самыми актуальными событиями и участвуют в обсуждениях.
Ирина Шихман
Ирина Шихман. / Фото: www.24smi.org
Каналом, по сути, владеют два человека: непосредственно сама журналистка Ирина Шихман и режиссёр Никита Лоик. Особым успехом у подписчиков, которых сегодня больше полутора миллионов, пользуются интервью со знаменитостями, набирающие по 4-7 миллионов просмотров. Соответственно, рекламодателям выгодно сотрудничество с каналом, а доход владельцев составляет порядка 650 тысяч долларов в год.
Константин Заруцкий
Константин Заруцкий. / Фото: www.nomerogram.ru
Постоянный интерес к автомобильным обзорам на канале AcademeG проявляют почти 5 миллионов подписчиков, а отдельные программы набирают по 7-12 миллионов просмотров. Доход от рекламы AcademeG получает соответствующий – примерно 660 тысяч за год.
Дима Масленников
Дима Масленников. / Фото: www.pinimg.com
Интерес к изучению катакомб и самых разных заброшенных строений позволил блогеру получить признание множества людей во всём мире, о чём свидетельствует число его подписчиков – 9,63 миллиона. Со временем блогер смог упрочить своё положение, предлагая своим поклонникам участие в разнообразных конкурсах, устраивая проверки вирусных лайфхаков и демонстрируя другой интересный контент. Сотрудничество с рекламодателями приносит ему доход в 780 тысяч в год.
Ксения Собчак
Ксения Собчак. / Фото: www.frontstand.ru
Известная журналистка вплотную занимается своим каналом всего пару лет, но уже собрала аудиторию почти в 2 миллиона и сумела выйти на доход от рекламы в 840 тысяч долларов. В общем, успех Ксении Собчак вполне прогнозируем: за её плечами огромный опыт работы на телевидении, имя и многочисленные связи, позволяющие снимать видео хорошего качества и с настоящими мировыми знаменитостями.
Дима Гордей
Дима Гордей. / Фото: www.twimg.com
Канал автоблогера существует уже почти 12 лет, за это время он завоевал внимание аудитории, превысившей 5500000 человек. Рассказы о жизни в Германии и обзоры велосипедной техники пользовались успехом, но куда большей популярности Дима Гордей достиг, начав заниматься автомобильной тематикой. За рекламой на канале обращаются те компании, которые как-то связаны с автомобилями, а также производители и продавцы самых разных товаров.
Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров. / Фото: www.showbiz-life.ru
Почти 2 миллиона подписчиков с нетерпением ждут каждого нового выпуска на социально важные темы на канале Редакция, созданном Алексеем Пивоваровым. А сотрудничают с Редакцией в плане рекламы маленькие и большие компании, банки, разработчики программного обеспечения и другие.
Антон Лапенко
Антон Лапенко. / Фото: www.kliker.com.ua
Пока что аудитория канала комика на YouTube проигрывает блогу Антона Лапенко в Instagram, но он стремительно развивается, сотрудничая с профессиональными продакшн-компаниями. С самим же блогером активно заключают контракты рекламодатели, позволяя Антону Лапенко получать доход почти в миллион долларов в год.
Юрий Дудь
Юрий Дудь. / Фото: www.twimg.com
Бывший главный редактор интернет-издания Sports.ru сегодня является одним из самых популярных блогеров российского YouTube. У канала вДудь 8,7 миллиона подписчиков, а интервью с популярными личностями просматривают десятки миллионов человек. Годовой доход от рекламы Юрия Дудя приближается к миллиону долларов.
Александр Гудков
Александр Гудков. / Фото: www.ok-magazine.ru
Шутки на грани фола, провокационные шоу и скандальные комментарии в качестве наказания для известных личностей, принимающих участие в шоу на канале, – это всё, что нужно знать о Чикен Карри. Удивительно, но многие идут на это даже под угрозой потерять выгодный контракт. С каналом не так давно прекратила сотрудничество нидерландская компания Unilever из-за неудачных политических шуток о протестах. Впрочем, Александр Гудков на жизнь не жалуется: у него больше 2,5 миллиона подписчиков, а реклама принесла ему больше 1130000 долларов.
Валентин Петухов
Валентин Петухов. / Фото: www.twimg.com
У канала Wylsacom, который ведёт техноблогер Владимир Петухов, уже почти 10 миллионов подписчиков. Реклама позволяет ему получать доход почти в 3,5 миллиона долларов. Интерес аудитории поддерживается обзорами разных видов техники, в том числе компьютерной, а рекламу размещают не только производители техники, но и другие крупные компании.
LABELCOM
LABELCOM заставка. / Фото: www.youfriends.ru
Вполне ожидаем выход на первую позицию рейтинга канала LABELCOM, собравшего 5-миллионную аудиторию подписчиков. Над контентом для канала трудятся настоящие профессионалы, снимаются, по большей части, комики с ТНТ. Учитывая то количество людей, которые имеют отношение к каналу, доход от рекламы в 3,55 миллиона долларов не кажется таким уж большим.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии