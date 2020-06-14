Cамые глубокие шахты мира

Погоня за богатствами заставляют человека забираться очень глубоко под землю. Уголь и металлы манят людей настолько сильно, что в погоне за прибылью добывающие компании перешагивают за границы изведанного, даже не обращая на это внимания. На таких глубинах недра Земли заявляют права на свои владения и даже температура воздуха здесь может доходить до 60-70 градусов. Некоторые из шахт уже сегодня настолько глубоки, что некоторые окрестные жители вполне серьезно считают их преддвериями самой преисподней.





Шахтерская-Глубокая

Мпоненг

Западная шахта глубокого залегания

Витватерсранд

Тау-Тона