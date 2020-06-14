Cамые глубокие шахты мира

Погоня за богатствами заставляют человека забираться очень глубоко под землю. Уголь и металлы манят людей настолько сильно, что в погоне за прибылью добывающие компании перешагивают за границы изведанного, даже не обращая на это внимания. На таких глубинах недра Земли заявляют права на свои владения и даже температура воздуха здесь может доходить до 60-70 градусов. Некоторые из шахт уже сегодня настолько глубоки, что некоторые окрестные жители вполне серьезно считают их преддвериями самой преисподней.
Шахтерская-Глубокая
Донбасс Глубина: 1546 метров Эта шахта была введена в эксплуатацию всего два десятка лет назад. Оборудование, использующееся здесь, считается очень современным, а количество несчастных случаев сведено к минимуму.
Мпоненг
ЮАР Глубина: 3800 метров Здесь, совсем недалеко от Йоханнесбурга, идет круглосуточная добыча золота. Головная компания-владелец шахты, Anglogold Ashanti, обещает в ближайшее время сделать ее еще глубже. А еще, только здесь живет странная бактерия, питающаяся радиоактивной рудой. Чудны, господи, дела твои!
Западная шахта глубокого залегания
ЮАР Глубина: 3800 метров Одна из самых опасных шахт в стране. Здесь постоянно гибнут люди — но когда люди не гибли за желтый металл? Температура у дна ЗШГЗ достигает 60 градусов.
Витватерсранд
ЮАР Глубина: 4500 метров Никакая вентиляция не спасает рабочих на такой невероятной глубине. По утверждениям владельцев, современная технология охлаждения легко снижает температуру с адских 65 до вполне приемлемых 28 градусов Цельсия. Бросьте, современная технология в Южной Африке?
Тау-Тона
ЮАР Глубина: 5000 метров
Лидер нашего сегодняшнего хит-парада рукотворных порталов в преисподнюю — гигантская Тау-Тона, которую ежедневно обслуживают целых 35 тысяч человек. За годы существования (в эксплуатацию шахта была запущена еще в 1957 году), алчные корпорации добыли отсюда целых 1 500 тонн золота. Сколько рабочих навсегда осталось внизу? Об этом никто никогда не узнает.
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