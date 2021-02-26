Почему у многих советских танков во время Второй мировой войны не было дульного тормоза

Не только у советских танков. |Фото: avto.goodfon.ru.

Все зависит от пушки. |Фото: fishki.net.

У мощных танков были. |Фото: wikimapia.org.

А вот и немецкий. |Фото: 1zoom.me.

Таки были разными. ¦Фото: badfon.ru.