Почему у многих советских танков во время Второй мировой войны не было дульного тормоза

Если посмотреть на танки Второй мировой войны, то можно заметить одну очень интересную деталь, которая лежит буквально на поверхности, но в глаза почему-то сильно не бросается. Она заключается в том, что у многих советских танков в отличие от немецких отсутствие на стволе дульный тормоз. В чем же заключается причина такой особенности конструкции отечественных машин и означает ли это, что наши танки были все-таки хуже немецких?
Не только у советских танков. |Фото: avto.goodfon.ru.
Если внимательно посмотреть на бронетехнику разных стран периода Второй мировой войны, то станет понятно, что дульного тормоза не было не только у некоторых советских танков. Отсутствует он и у отдельных немецких машин, более того, дульного тормоза нет на некоторых моделях основного американского танка «Шерман». Подобным образом дела обстоят с британской, японской и другой техникой. В чем же заключается дело? Очевидно, что ответ на вопрос кроется не в слове «экономия».
Все зависит от пушки. |Фото: fishki.net.
Правильный ответ – техническая необходимость. Танковые орудия Второй мировой войны, особенно ее первой половины, значительно уступали по мощности тем орудиям, что стали ставить во всех странах на танки уже в годы холодной войны. Современные пушки куда мощнее, а потому каждая из них поголовно нуждается в дульном тормозе. Как несложно догадаться, данное устройство позволяет сокращать количество пороховых газов, попадающих во внутрь машины, а также существенно сокращает отдачу орудия.
У мощных танков были. |Фото: wikimapia.org.
Создать мощную пушку без тормоза теоретически можно, однако в этом случае придется предоставлять ей больше места для «хождения». А так как в танке со свободным местом есть известные проблемы, то такой подход является банально не конструктивным и не рациональным. Другое дело танки с пушками малой мощности, как ранние Т-34, «Шерманы» и многие немецкие легкие танки. Слабая отдача делает дульный тормоз банально не нужным.
А вот и немецкий. |Фото: 1zoom.me.
Существует и вторая причина – тактика ведения боя. Дульный тормоз создает облако горячих газов, которые представляют серьезную опасность для людей, стоящих в непосредственной близости от танка. Такая машина неприменима для осуществления танкового десанта (когда пехота садится на броню).
Таки были разными. ¦Фото: badfon.ru.
Тем не менее, в годы Великой Отечественной войны активно шла гонка пушки и брони. Силу и качество защиты старались постоянно увеличивать, а потому к 1944 году почти все отечественные танки, в том числе новые модификации Т-34 стали получать мощные пушки, которые уже не могли обходиться без дульного тормоза.
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