7 хитростей, которые помогут бороться с пылью, лишний раз и не вставая с дивана

Вытирать пыль - одно из самых неприятных бытовых дел.

Однако с помощью простых лайфхаков получится поддерживать чистоту в доме, даже если лень и не хочется лишний раз вставать с дивана.

Как? Мы раскроем 7 секретных помощников по борьбе с пылью.

1. Полироль

Антистатические компоненты в составе полироля отталкивают пыль и не позволяют ей осесть

Как бы тщательно мы не протирали пыль, секунда-две и она возвращается на место. Чтобы этого не произошло, нанесите на мебель полироль и пройдитесь сухой тряпкой. В составе средства есть антистатические компоненты, которые отталкивают пыль и не позволяют ей осесть на поверхности. С помощью полироля также легко избавиться от жирных отпечатков пальцев, очистить мебель и придать ей блеск.

2. Кондиционер для белья

Единственный минус кондиционера для белья - он может оставлять белые разводы

Стиральное средство тоже содержит антистатические компоненты, поэтому может использоваться вместо полироля. Однако с кондиционером стоит быть осторожными. Кроме пылеотталкивающих свойств он способен оставить разводы на поверхностях или мебели.

3. Носки

Из старых носков могут получиться отличные средства для уборки труднодоступных мест

Не знаете, куда деть старые или «одинокие» носки?

4. Влажные салфетки

Превратите их в тряпочки для устранения пыли. Лучше всего подходят махровые носки или из шенилли. Ворсистая поверхность хорошо собирает пыль и надолго сохраняет чистоту. Наденьте носок на руку и займитесь уборкой. Ткань будет облегать ладонь, а вы сможете дотянуться до самых труднодоступных мест. Советуем использовать сразу несколько пар. Пока одна в стирке, можно давать пыли бой второй.

Влажные салфетки помогут провести быструю уборку в экстренной ситуации

Отличный лайфхак для тех, кому нужно быстро избавиться от пыли. Влажные салфетки не оставляют разводов из-за увлажняющих компонентов. Если нужны салфетки для постоянной уборки, купите специальные хозяйственные влажные разновидности. С ними легко убираться и удалять пыль, при этом тряпочку не придется мочить или отстирывать. Просто выбросьте использованную салфетку в урну.

5. Ролик для одежды

Липкий ролик поможет очистить не только одежду, но и мебель

Ролик с липкой лентой - маст-хэв всех владельцев домашних питомцев. С его помощью удобно избавляться от шерсти животных и бороться с пылью дома. Роликом легко добраться до обивки мягкой мебели, штор, оконных сеток и другой мебели, которая регулярно загрязняется. Пыль прилипнет к липучке, а вам останется ее отлепить и выбросить.

6. Вентилятор и кондиционер

Вентилятор сдует пыль с мебели, а кондиционер засосет ее в себя

Хитрость для самых ленивых. Если никак не можете убраться, упростите задачу с помощью бытовой техники. Пара кнопок, и уборка уже в разгаре. Для этого включите вентилятор, а затем кондиционер. Вентилятор сдует пыль с мебели, а кондиционер засосет ее в себя.

7. Воздухоочиститель

Очиститель всасывает воздух и прогоняет его через встроенные фильтры

Обилие пыли может собираться из-за слишком сухого воздуха в помещении. Чтобы не вытирать каждое утро мебель, присмотритесь к очистителям. Прибор компактный и не занимает много места. Он всасывает воздух и прогоняет через встроенные фильтры. К тому же, очиститель помогает бороться с аллергенами, неприятными запахами и бактериями. Удовольствие недешевое, но довольно эффективное.