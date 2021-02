Пронзительные портреты пиренейских цыган в стиле старинных картин

Мадридский фотограф Пьер Гоннор (Pierre Gonnord) создал серию фотографий под названием «Мечты над временем» (The Dream Goes Over Time). Фотограф снимает выразительные портреты в стиле картин старых мастеров, в качестве моделей используя местных кочевников-цыган, которые никогда не стояли перед камерой, и их животных.











Выходец из Франции, 52-летний Пьер Гоннор уже давно базируется в Испании, но при этом его фотоработы знамениты на весь мир благодаря уникальному стилю, напоминающему живописные полотна старых мастеров.







В рамках проекта «Мечты над временем» мадридский фотограф сделал портреты цыган, ведущих кочевой образ жизни на Пиренейском полуострове.







Обычно фотограф приезжает прямо на место их стоянок и сразу же начинает работу в своей мобильной студии.







Гоннор тщательно изучал эти маргинальные слои населения, практически не тронутые современным влиянием глобализации, и поэтому его портреты наполнены уникальными деталями.







Портреты Гоннора по стилистике напоминают картины старых мастеров — выдающихся художников Западной Европы, которые работали до 18-го века, например Джотто.







Так же как и на старинных полотнах, на выразительных портретах мадридского фотографа темный фон, а свет выхватывает только основной объект съемки.

Модели в естественных позах смотрят прямо на зрителя.Фотограф никак не романтизирует моделей, не добавляя гламура. Образы на снимках — «квинтэссенция сырой реальности ».Помимо людей, в серии также есть фотографии животных, не менее выразительные и живописные.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)