«Чёрные мстители» — самая дерзкая московская банда

Сабан (так звал себя лидер банды «черных мстителей») ненавидел милиционеров и богачей. Первых он винил за годы, проведенные за решеткой. Вторые являлись объектами охоты, которых следовало презирать. Три года банда Николая Сафонова держала в страхе Москву. За это время преступники сумели обогатиться на сумму, превышающую 4 миллиона рублей, и убили более 30 человек. Особенно любили «мстители» совершать показные, массовые казни. Это стало их отличительной чертой, своего рода визитной карточкой. Вспоминаем про самую жестокую в истории СССР группировку. (Внимание! Фото членов банды и их жертв не сохранились, поэтому иллюстрации, использованные в материале, связаны с этой историей только эпохой.)





Сабан и его свора

Ликвидация банды