Какие города считаются лучшими для жизни с детьми

По данным ЮНИСЕФ, в 2018 году половина мирового населения жила в городах. По прогнозам, к 2030 году доля горожан вырастет до 60%. Треть всего городского населения Земли — дети. В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, в которой закрепила «право ребенка на образование, право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством». Forbes Life выяснил, где права ребенка соблюдаются в полной мере и как это выглядит. В Европе современное отношение к детству во многом сформировала шведская писательница Астрид Линдгрен, в 1945 году выпустившая книгу, героиня которой Пеппи Длинныйчулок — свободная, сильная, независимая девочка без родителей — опровергала все стереотипы о детях. Пеппи Длинныйчулок стала символом послевоенного возрождения Европы. Эта девочка заставила взрослых по-другому взглянуть на детей, прислушаться к идее шведского педагога Эллен Кей, выпустившей в начале XX века книгу-манифест «Век ребенка», призывая не навязывать ребенку знания, а поддерживать его на пути обучения и исследования. Вопрос о том, что же нужно детям на самом деле и как должна выглядеть идеальная родительская любовь и опека, не решен до сих пор. В 1971 году основатель Sony инженер Масару Ибука, старший сын которого родился аутистом, издал книгу «После трех уже поздно». В ней он утверждал, что стандартное образование не подходит поколению, которое будет жить в XXI веке: «Ваш ребенок вырастет бесполезным человеком, если вы будете его воспитывать, исходя из ценностей сегодняшнего дня». Так в Японии возникла Ассоциация раннего детского развития и школа «Обучение талантам». Французский психоаналитик, создатель ассоциации раннего детского развития La Maison Verte Франсуаза Дольто в 1970-х годах писала: «Если мы хотим, чтобы у ребенка было больше шансов сохранить свой потенциал, нужно, чтобы воспитание было как можно меньше проникнуто авторитаризмом. Не будем стремиться все понять, вместо этого начнем уважать все реакции ребенка, в том числе и те, которые нам не понятны». Еще в 1931 году датский ландшафтный архитектор Карл Теодор Соренсен, построивший уже не одну детскую площадку, обратил внимание на то, что стандартный комплект вроде качелей и песочницы устраивает взрослых, но оставляет равнодушными детей. В 1943 году Соренсен создал в Копенгагене «детскую строительную площадку» с горами щебня, песка, гвоздями и молотками. В 1949 году похожая площадка открылась в американском Миннеаполисе. Идея неподконтрольной взрослым, ненавязанной детской игры до сих пор не получила широкого распространения, в мире по-прежнему лидируют площадки стандарта KFC — забор, спортивный комплекс, мягкое покрытие. Франсуаза Дольто в 1970-х сравнивала жизнь ребенка с пакетом молока, который куда-то везут, тащат, ставят, передвигают, не спрашивая его мнения. Тридцать лет спустя антропологи Марта Гутман и Нин де Кенинк-Смит писали, что современные дети существуют в резервациях с хеппи-милом, сноубордом и айфоном, но без права на собственный опыт и ошибки. Мэрия Нью-Йорка, обеспокоенная тем, что распланированная школьная жизнь в городе лишает детей не только контакта с природой, но и всякой жажды приключений, в 2008-м открыла в Централ-парке игровую площадку West 110th Street Playground, где можно качаться-вращаться-прыгать и наверняка упасть. В 2012 году в Северном Уэльсе мать двоих тинейджеров, по профессии воспитатель детского сада, Клэр Гриффитс создала The Land — зону, напоминающую мусорную свалку, где дети вольны делать что хотят и даже играть с огнем. «Мне нравится, когда у детей есть место, где они могут самостоятельно достигать своей цели методом проб и ошибок и не бояться, что их будут оценивать и порицать», — говорила Гриффитс в интервью The Guardian в 2014 году, когда ее развлекательный центр прославился на всю Великобританию. В историческом центре Стокгольма с 1998 года работает муниципальный детский сад Nicolaigården, в котором впервые применили норм-критическую педагогику, то есть отказались от социальных, расовых, возрастных, религиозных, гендерных стереотипов. К детям не обращаются «мальчик», «девочка», «малыш». Друг друга зовут просто «друзья». «Мы не забираем у детей куклы и машинки. Мы говорим, что все могут играть со всем. Девочки могут залезать так же высоко, как и мальчики, и кричать так же громко, а мальчики могут плакать, как девочки, заниматься балетом и носить розовые кофточки, — говорит директор детского сада Лотта Райалин. — Мы не пытаемся изменить детей, мы стремимся быть осознанными. Мы верим, что каждый ребенок уникален, и стараемся развить индивидуальность». Сегодня, соревнуясь друг с другом, мировые столицы развивают сады и парки, стремятся наполнить пространство спортклубами, детскими садами и семейными развлекательными центрами для людей из разной социальной и культурной среды. В Осло на крыше нового здания оперы архитектурное бюро Snohetta проложило маршрут для роллеров и велосипедистов. Норвежцы из Scenario спроектировали магазин мороженого с напольным покрытием, имитирующим лед, и деревянной палубой перед кассой, чтобы детям было удобнее тянуться с деньгами. В Гонконге дизайнер Джои Хо оборудовала учебный центр двумя типами мебельных систем для детей и взрослых и разработала рукомойник в виде гигантского фонтана, чтобы им могли пользоваться вместе и дети и взрослые. В Стокгольме основатели компании — производителя товаров для детей Baby Björn Бьорн и Лилемур Якобсен на собственные средства выкупили полуостров в полутора часах езды на лодке от королевского дворца и разбили там семейный парк, построили центр современного искусства с рестораном и концертным залом Artipelag. Главная гордость Якобсенов в Artipelag — просторный детский пеленальный столик, обустроенный в глыбе натурального гранита, с подведенной к нему горячей и холодной водой. Чтоб не просто памперс поменять, а еще и вымыть детскую попку экологически чистым детским мылом с отдушкой из трав, растущих в парке. За иллюстрации благодарим Дарью Рычкову.
1. Вена
С 2014 года Вена бессменно лидирует в рейтинге мировых столиц с лучшими условиями для проживания. Из консервативной столицы несуществующей империи город превратился в современный европейский семейный центр. С 2010-х городские власти взяли на баланс детские сады и стали частично компенсировать расходы на няню работающим родителям. Жительница Вены, архитектор и основательница архитектурного бюро Veech Х Veech, мама троих детей Маша Виич-Космачев рассказывает, как на ее глазах с начала 2000-х в городе возникла инфраструктура дополнительного образования и детского досуга. «В старой части Вены нет внутренних дворов с площадками для детей и мест встреч и активности мам и пап. Но за 15 минут можно выехать в Пратер, за 30 минут — за границу города в Венский лес. А в центре есть прекрасный Дунайский остров», — рассказывает Маша Виич-Космачев. Кроме государственных, в городе есть несколько частных международных школ, которые организуют детскую занятость полного дня: The American International School, Vienna International School, старейшая частная гимназия Theresianische Akademie. В альтернативной школе старших классов W@lz Wiener LernZentrum, кроме обязательных предметов, дети занимаются социальными и творческими проектами, ходят в походы и на экскурсии. Школьников готовят к жизни в открытом европейском обществе XXI века и отправляют по обмену в школы Южной Африки.
2. Берлин
Благоприятные условия жизни вместе с доступной арендой сделали Берлин популярным местом для молодых специалистов: по данным Financial Times, более 40% начинающих сотрудников в городе — иностранцы. Прирост населения увеличил нагрузку на социальную инфраструктуру и привел к тому, что попасть в детский сад стало непросто. Образование для всех детей в Берлине бесплатное, но место в садике родители должны найти сами. «Я отправила более 80 заявок с фотографией и описанием моего сына. В одном из детских садов мне сказали, что в листе ожидания перед нами 800 человек. Чтобы увеличить шансы на место, я писала, что у меня гиперактивный ребенок. Дети, которым нужны дополнительные занятия и внимание, получают интеграционный статус. Он означает дополнительное финансирование для детского сада или школы — €1000 в дополнение к стандартным €700 от государства», — говорит жительница Берлина, стипендиат одного из аналитических центров Оксана Шевелькова. Особенность Берлина — большое количество детских площадок (их около 1850) и парков. Ответственное отношение к природе здесь воспитывают с детства. На детских площадках все сделано из натуральных материалов, и поэтому они безопасны: толстый слой гравия или песка защитит ребенка при падении. Площадки мотивируют развивать физическую активность — бегать, прыгать и взбираться на горки. Родители поощряют самостоятельное изучение пространства. Дети с самого раннего возраста осваивают велосипеды. «Рядом с нашим домом большая детская площадка Otto-Spielplatz. Там есть педагоги, к которым дети могут бесплатно прийти после школы и сделать домашнее задание, — рассказывает Оксана. — Я не нашла в Берлине ни одного парка аттракционов, за исключением Леголенда. Зато в получасе езды есть озеро Ванзее с пляжем, детскими площадками и большим лесом». Берлинцы активно обустраивают все новые детские пространства. На май 2020 года было запланировано открытие детского музея ANOHA в Еврейском музее. ANOHA — проект американского архитектурного бюро Olson Kundig Architecture and Design. Музей расположился в пространстве бывшего цветочного рынка, в высоком здании из стекла и бетона постройки 1960-х годов. ANOHA напоминает Ноев ковчег: круглая, двухуровневая и полностью деревянная конструкция. Американцы выиграли архитектурный конкурс на создание детского еврейского музея в 2016 году. Жюри так объяснило свой выбор: «Мотив ковчега поднимает такие актуальные сейчас темы, как разнообразие, миграция, создание, второй шанс и новые начинания. Условный посетитель, Ной, может проиграть эти темы индивидуально или интерактивно». Огромный (2700 кв. м) ковчег населяют 150 фигур животных, выполненных берлинской фирмой Kubix из переработанных материалов, старых пожарных шлангов, канатов, лопаток, ложек. «Посетители называют форму музея бубликом. Внутри «бублика» у детей есть шанс «спасти» животных, погрузив их в ковчег. При проектировании мы консультировались с детьми. Мы предлагали им построить модели домов, которые бы плавали в случае наводнения. Наблюдая за процессом, мы увидели, как дети решают мировые проблемы, и разработали план выставок», — рассказывает Алан Маскин, руководитель проекта и владелец Olson Kundig Architects в интервью Wallpaper. Еврейский музей Берлина выделил €3,44 млн на проект и €2,11 млн на выставочный бюджет. Одной из первых выставок музея заявлена мини-ферма по переработке навоза и созданию удобрений для выращивания музейных растений.
3. Лондон
Огромный и многонациональный (по данным London Education Report, для половины школьников английский язык не родной) Лондон больше приспособлен для взрослых, чем для детей. Обычная практика в лондонских семьях, когда у них появляется ребенок, — скорее переехать на окраину, где жизнь безопаснее и лучше экология. Большинство частных и престижных школ расположено вдали от исторического центра. Государство компенсирует оплату за 30 часов в неделю в муниципальных детских садах, но если хочется индивидуального подхода к ребенку, лучше искать частное заведение. «Большая часть всех дополнительных кружков доступна детям с рождения, и они есть в каждом районе, так же как большие детские площадки и парки. В Лондоне можно найти любое занятие для ребенка, там живут лучшие учителя», — говорит Наталья Смитсон, жительница Лондона и мама двоих детей. Ее сын ходит в частную школу, она дневная и стоит £22 000 в год без учета дополнительных занятий, формы и поездок. По мнению Натальи, в таких школах преподаватели более требовательны к детям и уровень образования выше. Состоятельные горожане иногда доплачивают школам за пансион, чтобы дети росли более дисциплинированными и независимыми, а у родителей оставалось время для себя. «После выпуска из школы дети часто разъезжаются — в Лондоне мало университетов. Обычно они возвращаются в родительский дом ненадолго и только по финансовым причинам», — рассказывает Наталья.
4. Токио
Несмотря на то что, по версии The Economist, Токио — самый безопасный город в мире, вы не найдете на его улицах праздно гуляющих детей. Дети заняты полный рабочий день в школах и на вечерних курсах дзюку. «В Токио очень много парков. В центре только рядом с моей школой три большие детские площадки и огромный парк с газоном — там везде чисто и безопасно, дети могут гулять босиком. Очень часто группы дошкольников ходят гулять на такие площадки, так как у маленьких частных садиков нет своей прогулочной территории», — говорит Наталья Березовская, основатель русского культурно-образовательного центра «Мир» в Токио. В 2019 году Япония повысила на 10% налог на потребление, что позволило сделать дошкольное образование для детей от трех до пяти лет бесплатным. Но очереди в государственные сады в городе большие, и при двух работающих родителях семье придется искать компромиссы. До трех лет ребенок обычно остается с мамой или его отдают в почасовые круглосуточные ясли (около $6 в час). «В выходные очень часто можно увидеть гуляющего отца с коляской. В субботу токийцы всей семьей идут куда-то на обед, а потом гулять на природу. Из развлечений самой большой популярностью пользуются Диснейленд, зоопарк и комплекс Sunshine City в районе Икебукоро (там есть океанариум, множество тематических магазинов и детских развлечений). Из Токио можно быстро доехать до Йокогамы — а там уже немерено своих парков и аттракционов», — говорит Наталья. В 2007 году в пригороде Токио открылся детский сад Fuji, который знаменитый японский архитектор Такахару Тезука спроектировал в форме кольца. По 200-метровой круговой крыше разрешают бегать, попасть на нее можно по лестницам или забраться по деревьям. По данным Forbes, площадь здания 1400 кв. м, оно вмещает 19 групп детей (620 человек). В центре садика — игровая площадка. В Fuji работают принципы педагогики Монтессори. Столица привлекает японцев мультикультурностью — здесь лучшие международные и творческие школы и наибольшая концентрация иностранцев в стране. Но пока тенденция к глобализации и активное привлечение международных специалистов не сильно повлияли на сложившиеся за последнее тысячелетие правила жизни. По словам Натальи, западная мода на открытое кормление грудью не добралась до Токио. «Также вы не увидите на улицах города жующих японцев или истеричных японских детей», — замечает она.
5. Тель-Авив
В 2017 году Business Insider присудил Израилю третье место в рейтинге лучших стран для жизни с детьми. Более 80% родителей-экспатов удовлетворены условиями для их детей. Тель-Авив — юный по меркам Израиля город, ему всего сто лет. «Он отличается от всей страны «молодежностью» и либеральностью. Это город для бизнеса. В нем находится большинство иностранных посольств. Условно он делится на северный (более обеспеченный) и южный (развивающийся)», — говорит Анжела Либерман, жительница Тель-Авива и мама двоих детей. В каждом квартале есть большие современные детские площадки с питьевыми фонтанчиками и тентами от солнца, с прорезиненным покрытием, качелями. «Я часто вижу на улицах Тель-Авива детей, которые бегают по какому-то району — так они изучают его и проходят школьные квесты», — говорит Галина Светова, работавшая после репатриации помощником воспитателя в детском саду. По ее словам, у израильских детей меньше социальных границ, и поэтому они чувствуют себя очень свободными. «Работая в детском саду, я ни разу не видела, чтобы родители приходили за детьми в плохом настроении. Они любят проводить время с детьми», — говорит Галина. «Израиль — страна детей. Здесь их не принято оставлять на бабушек», — добавляет Анжела Либерман. А так как в декретном отпуске родителю оплачивают только 15 недель, частные детские сады переполнены и принимают младенцев уже c трех месяцев. Выходные семьи проводят активно. Любят походы на пляж, в музеи, детский театр Орны Порат, парк «Сафари» в Рамат-Гане и Луна-парк.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии