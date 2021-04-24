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Кухонные хитрости, которые упростят и выведут процесс готовки на новый уровень

Кухонные хитрости, которые упростят и выведут процесс готовки на новый уровень

Так или иначе, но каждый человек стремиться к достижению совершенства.

Касается это и такого, казалось бы, тривиального занятия, как готовка еды.

Вот и в новом обзоре, было собрано несколько действенных и вместе с тем невероятно полезных советов о том, как можно лучше, быстрее и качественнее готовить.

Кухонные хитрости, которые упростят и выведут процесс готовки на новый уровень

1. Сочный ростбиф

Сочная говядина, запеченная в духовке.

Сочная говядина, запеченная в духовке.

Чтобы ростбиф получился мягким и сочным, попробуйте запечь его особым образом. Для этого возьмите глубокую прямоугольную форму, положите на дно помидоры черри, из фольги сделайте некое подобие решетки, положите мясо и отправляйте в духовку. Мясо, запеченное таким образом, не подгорит, равномерно прожарится, будет сочным и ароматным.

2. Подготовка посуды

Температура посуды.

Температура посуды.

Подержите посуду несколько минут в неостывшем духовом шкафу перед тем, как подавать горячие блюда к столу. А перед подачей холодных закусок, салатов и мороженого, посуду, предназначенную для них, следует подержать в холодильнике. Такие нехитрые манипуляции позволят блюдам оставаться красивыми и вкусными максимально долго.

3. Идеальная глазунья

Глазунья на воде.

Глазунья на воде.

На разогретую сковороду налейте немного воды, подождите пока она закипит, аккуратно разбейте яйца, убавьте огонь и накройте крышкой.

Через пару минут яичницу нужно посолить, поперчить и вновь накрыть крышкой. Пять минут и глазунья с идеальным желтком готова.

4. Подготовка лука

Подготовка сырого лука.

Подготовка сырого лука.

Если вы собираетесь приготовить блюдо, одним из ингредиентов которого является сырой лук, замочите его в холодной воде. Это позволит убрать горечь и сделать вкус лука более мягким.

5. Охлаждение вина

Быстро охладить вино.

Быстро охладить вино.

Чтобы быстро охладить вино, оберните бутылку мокрым полотенцем и отправьте ее в таком виде на пол часа в холодильник.

6. Нарезка зелени

Легко и быстро нарезать зелень.

Легко и быстро нарезать зелень.

Аккуратно и быстро нарезать зелень можно скрутив ее листья в трубочки. Таким образом можно очень быстро справиться с нарезкой листьев салата, базилика, шалфея и мяты.

7. Необычный десерт

Банан, начиненный нутеллой.

Банан, начиненный нутеллой.

Отрежьте кончик кожуры банана, проделайте в плоде аккуратное отверстие и с помощью шприца наполните его нутеллой. Получится очень простой и в тоже время необычный десерт, который, наверняка, придется по душе гостям и детям.

8. Улучшить вкус вина

Спасти плохое вино.

Спасти плохое вино.

Улучшить вкус не слишком хорошего вина можно с помощью блендера. Просто вылейте в него содержимое бутылки, включите на несколько минут, дождитесь пока пена осядет и наслаждайтесь.

9. Яйца пашот

Изысканное блюдо.

Изысканное блюдо.

Аккуратно разбейте скорлупу яйца, вылейте содержимое на пищевую пленку, скрутите ее по типу мешочка и завяжите. Все мешочки поместите в кастрюлю с горячей водой и варите в течении 4-5 минут.

10. Тесто

Чтобы тесто поднялось.

Чтобы тесто поднялось.

Если тесто долго не поднимается, поможет микроволновка и мерный стакан с водой. Просто подогрейте воду на высокой мощности, после чего поместите в печь емкость с тестом и закройте дверцу. Под воздействием пара тесто поднимется гораздо быстрее.

11. Чистка сковороды от жира

Жир на сковороде.

Жир на сковороде.

Заверните кусочек льда в бумажную салфетку и проведите им по поверхности сковороды. Большая часть жира прилипнет к салфетке и вам останется лишь сполоснуть сковородку под проточной водой.

12. Чистка цитрусовых

Легко почистить апельсины.

Легко почистить апельсины.

Подогрейте апельсины в микроволновке на маленькой мощности, чтобы в последствии легко очистить их от кожуры.

13. Сыр

Легко натереть сыр.

Легко натереть сыр.

Натирать сыр будет намного легче, если предварительно остудить его в морозилке. Такая хитрость позволит не только значительно ускорить процесс, но и сохранить терку максимально чистой.

14. Выпечка

Выпечка, подогретая в духовке.

Выпечка, подогретая в духовке.

Выпечка, подогретая в духовке, часто становится сухой и черствой. Чтобы этого не произошло, разогревайте изделия из теста вместе со стаканом воды.

15. Липкие продукты

Защита поверхностей от липких продуктов.

Защита поверхностей от липких продуктов.

Используйте антипригарный спрей или обычное сливочное масло, чтобы защитить различные поверхности и посуду от липких ингредиентов.

16. Разморозка масла

Быстро разморозить масло.

Быстро разморозить масло.

Накройте замороженное масло нагретым стеклянным стаканом, чтобы оно быстрее растаяло.

17. Форма для выпечки

Чтобы выпекаемые продукты не прилипали.

Чтобы выпекаемые продукты не прилипали.

Чтобы выпекаемые продукты не прилипали к форме, смажьте ее маслом или жиром, а после посыпьте дно и края манной крупой или панировачными сухарями.

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